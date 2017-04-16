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Теги: КНДР (170) США (12375) ядерное оружие (463)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трамп готов ударить по ядерным объектам Северной Кореи, - The Times

Соединенные Штаты Америки утверждают, что могут “полностью уничтожить” ключевые военные объекты КНДР.

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нє, не пофіг, свою ядерну програму ини виеонують за допомоги кацапів. Китайці, до речі, від того в ахуї.
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Пекин рулит, это да, но ядерное оружие развить им Иран с рашкой помогли; там у жирбоса и мордорские отравляющие газы тоже есть, и ещё много всякого совместного бизнеса, так что, нe пофиг кремлядям. После жидкого о@сёра с ракетой и отменой ядерного испытания, савушкинские уже хеш-тэги крутят что "вайны нибудит трам хочит жить", типо)))) имиидж срочно подправляют братушке-садисту....
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КНДР - протекторат Китая. А с Китаем кацапьё было на ножах со времён Хрущёва. Хуйло же вообще вообще Ким Чен Ира презирал, после того как тот его кинул на переговорах по ракетам. А вот с Южной Кореей у Хуйла всё в шоколаде. Они даже к санкциям не присоединились.
Так что Кремль корейским комунякам не то что ядерные технологии, технологии сборки "калашей" не продаст.
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Давай, ты не будешь тут вынуждать доказывать то, что известно очень давно и всем?.. а то тебе сейчас праздник испортят, малышенко...
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Давай не будем ссылаться на довод неучей - "это и так всем давно хорошо известно".
И я не Малышенко. Я вообще фрезировать не умею, на токарном, да, чуток могу.
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Китай з 2001 року відмовив инам у продажу сзброї. І все - через ядерну програму. Бо той хто має ядерну зброю - вже не підконтрольний.
ось доказ
В Китае назвали "наилучшее" решение для Северной Кореи . Для этого КНДР придется отказаться от ядерного оружия. 13 апреля в 09:18
http://zn.ua/WORLD/v-kitae-nazvali-nailuchshee-reshenie-dlya-severnoy-korei-245409_.html

так шо вони таки з Трампом усе перетерли.
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Так можешь объяснишь , как у нищей Сев. Кореи появились ядерные технологии. И не надо про СССР - дело это давно минувших дней. После этого чего только не было в этой половинке Кореи - даже массовый голод был (траву жрали) , а вот те-на - на подачках Китая , а вошли в ядерный "клуб". И вообще , Китаю по большей части плевать , будет ли ядерное оружие у Южной Кореи , и у Японии ... но , думаю , что Сев. Корея с непредсказуемым бешеным вождём как обладатель ядерного оружия , так и Тайвань, если те обзаведутся ядерными технологиями (а силёнки-то позволяют), очень даже нервирует Китай.
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. После того как КНДР провела испытание ядерного оружия в 2006 г., Китай поддержал резолюцию Совбеза ООН 1718, которая предусматривала санкции против Северной Кореи. После очередного ядерного испытания в КНДР в 2013 г. Китай ограничил поставки северокорейцам энергоносителей.

("Убить" Кима: США и Китай намерены решить северокорейскую проблему)

http://112.ua/statji/ubit-kima-ssha-i-kitay-namereny-reshit-severokoreyskuyu-problemu-383608.html
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Что такое "ядерные технологии"? На самом деле в 21 веке, это не столь и высокий уровень технологий. Вы вспомните когда ЯО разработали США? В 45 году. Да тогда даже полупроводниковых транзисторов ещё кажется не было. Но этого уровня уже было достаточно для создания ЯО.

Сейчас ЛЮБАЯ страна мира которая имеет деньги на разработку и хоть какое то производство, если ей не мешать создаст ЯО за несколько лет.
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Где там деньги? Где там учёные? Ну я понимаю , что такой как ты специалист за пару лет освоишь и ядерные технологии, ты же у нас специалист во всех областях... Давай съезди туда , помоги там доработать...
И чего это обладателями ядерного оружия до сих пор в мире является лишь считанное количество стран, раз это так просто , как заявляет Малышенко.

А сейчас читаем про Пакистан . Для того , чтобы стать обладателями ядерного оружия им понадобилось 26 лет. И это тогда , когда не мешали...
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Китай поддерживает КНДР как РФ Лугандонию. Дабы застращать соседей и показать китайцам, какое у них хорошее правительство!
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более того , современные студенты могут собрать такую атомную бомбу..
кстати ,миллиарды о которых пишут тоже преувеличение..
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С чего вы взяли что КНДР и РФ - корефаны???
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Как с чего? Ведь между ними такая оживлённая торговля!
"Основные торговые партнёры КНДР: Китай 81 %, Египет 9,6 %, Индия 1,1 %, Доминиканская Республика 1,1 %, Россия 0,8 %"
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Бываю. И вижу что РФ голосует по всем резолюциям ООН против КНДР.
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Странно считать корефанами страны одна из которых голосует за наложение санкций на другую.
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У хуйла такие "многоходовочки" - сначала тот проводит некие комбинации ,а затем становится настолько всё запутано , что "выращенные" хуйлом силы работают уже по собственному усмотрению , а -то и против самого хуйла ...
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"Коваленко" вище по тій-же методичці шпарить, що і ти. )))
палитесь, хлопці. шось зовсім ніяк ольгіно працює.
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они почему то думают что раз в РФ тридцать лет назад был сходный государственный строй то значит рф с кндр корефаны
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Обхєзається Тромб робити такі речі ...
І взагалі - навіщо робити такі заяви ? Можеш вдарити - вдар , а пусті погрози - це ознака слабкості ...
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Вы новость читали, там не Трамп вообще говорит, там некие советники, неким другим советникам.
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задовбали, соросососи
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Тоді в чому новина , навіщо , про це говорити ?
Всі знають , що ядерний потенціал США найпотужніший і так само всі знають , що вони його , проти КНДР , ніколи не застосують ...
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Сьогодні ж Великдень ... можна і без зайвих "новин" обійтись ..))
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А Трамп взагалі щосб заявляв?
ссиль у студію, "експерт"
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Пустой треп. Война с Сев. Кореей слишком рискованна для союзников США: Южной Кореи и Японии.
Иногда, читая новости - включайте логику, не превращайтесь в россиян.
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а сидіти і спокійно чекати коли Кім доробить бомбу і виготовить їх штук так з 1000 - це, само-собою, зовсім не ризиковано і абсолютно безпечно для союзників США - Пів.Кореї і Японії.
Що ти там про включання логіки казав?
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Запрещенные фото из СЕВЕРНОЙ КОРЕИ (За них САДЯТ!!)

https://www.youtube.com/watch?v=OLleD1teM8M

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по ходу надежда только на на Дональда и еть
Трамп освободит мир от хуйла, ки чин пука и Асада,
А Европа так и будет высказывать озабоченность
Давай Трамп я в тебя верю
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Кулич от мардовского кулома - смерть, кулич по - мардовски поминальный пирог.
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мысли вслух
Если такое произойдет то нетрудно спрогнозировать что будет с ЮКореей начиная с Сеула, в эту эскалацию втянется и Китай что автоматически отразится на Азиатской экономике, что финансовым группам США и Евросоюза и надо, а надо им МИРОВОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ.
Самая большая кость в горле для ФРС и мировых финансовых систем это связка SAMSUNG + Китай. Разработки самсунга в безналичной платежной системе SAMSUNG PAY, которая начиная с 2015 г очень успешно и динамически развивается в связке самым качественным техпроцессом на сегодняшний момент, которым обладает только самсунг, а остальные плетутся сзади, в связке с китайским массовым производством, РЕАЛЬНО УГРОЖАЕТ ПЕРЕКРОИТЬ МЕТОДИКИ И ПРИНЦИПЫ ОБЩЕМИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ и это только толика тех вызовов которые получил Евросоюз и США на свою голову от Азиатской экономики. славо богу что пхеняну вчера не удалось спровоцировать превентивный удар, но это не отменяет в принципе тот конфликт который каждый день только укрупняется
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Китай проти ядерної зброї у кндр. Так шо йде спільна американсько-китайська гра за ядерне обеззброєння ина.
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зв1сно проти, но як це безбол1сно в1р1ш1ти от вчтому питание
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Козломордый не скули - это Хуйлу не поможет...)))
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с лающими шавками общаться себя не уважать
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Беги сепар - нах. с Украины!
Трамп готов ударить по ядерным объектам Северной Кореи, - The Times - Цензор.НЕТ 481
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, РЕАЛЬНО УГРОЖАЕТ ПЕРЕКРОИТЬ МЕТОДИКИ И ПРИНЦИПЫ ОБЩЕМИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

ФС обслуживает экономику, а не на оборот.
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зависит с какой суперпозиции смотреть на предмет
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Готов, но сцыт.....
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коли кндр відмовиться від ЯЗ - побачимо хто сцить.
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Готовность бывает разная. Политическая готовность. А также боевая готовность. Нужна также экономическая готовность.
Ын своей бесноватостью задолбал всех, включая китайцев. Поэтому таймер начал отсчёт.
После Ына будет, вероятно, Асад. После Асада будет дешёвая нефть и приведение в чувство Ирана, а после неё - не станет Рашки. А то, что останется, мир будет долго тушить и сгребать в кучки.
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После Ына, вероятно будут участки радиационного загрязнения а уж куда ветер отнесет всю эту дрянь никто не знает..Или вы такие расчеты не делаете ?..
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Ах как пердачёк у Фофы подгорает ))))) Следующим-то будет он )))))
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боже мой скорей бы война началась а то так скучно жить
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Иди с моста на резинке спрыгни- скучно не будет...
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А Украина хотела Хиллари...А россия-Трампа.Вот же путин,выот же суки сын.Многоходовочка,еще какая!Для всех,однозначно.
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Готов не ударит. Это не договорняк по Сирии, где дали отстреляться по пустыни. Тут можно и ответу получить. А языком болтать, не мешки ворочать.
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В США зафиксировано перемещение большого количества техники (видео)
Apr. 16th, 2017 at 11:02 AM

Трамп готов ударить по ядерным объектам Северной Кореи, - The Times - Цензор.НЕТ 4115
Пока все радостно празднуют Пасху, а в Пхеньяне "включили заднюю" с ядерными испытаниями, в США кипит своя жизнь. Причём, многие обстоятельства этой жизни среднестатистической общественности неизвестны и узнают о них по случайности, либо же, как постфактум. Как, например, в данном случае, когда на глаза случайным очевидцам попался колоссальный (бригада в одном эшелоне), не побоюсь этого слова, состав, загруженный разнообразной военной техникой, от БМП M2 Bradley до танков M1 Abrams.

Подробностей о пункте назначения этого состава, разумеется, нет, есть лишь факт переброски такого количества техники. Куда? Думаю, скоро узнаем. Christmas Is Coming!
http://zloy-odessit.livejournal.com/video/album/431/?mode=view&id=5862
Трамп готов ударить по ядерным объектам Северной Кореи, - The Times - Цензор.НЕТ 1896
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Да забомбеньте их! Может и козломордым попадет на орехи.
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Тролли Минстеця превратили интернет издание Цензор.нет - в дурдом. Здесь все, диванные генералы и эксперты.



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Хотя может это руссотролли, используют метод парадоксальной интенции (суть которого, довести патриотизм или любое другое мнение до абсурда, и тем вызвать отвращение )
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Израиль, не имея томагавков ( а нафик они ЦАХАЛу, нада будут - наклепают ) силами двух F16 спустил в унитаз иракскую а затем сирийскую программу по ЯО, уничтожив их реакторы для получения оружейного плутония. Они в ответ даже чихнуть забздели. А эти страны намного круче Сев.Кореи по всем параметрам. Юж. Корея предупредила Ына, если будут хоть малейшие намеки на атаку, они разбираться с маленькой толстой свинкой не будут а просто уничтожат всю его армию мгновенно.
Что касается США, они уничтожат весь военный потенциал Ына за 1-2 часа даже не напрягагясь.
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Prompt Global Strike и не предусматривает нанесение удара ядерным оружием

Трамп готов ударить по ядерным объектам Северной Кореи, - The Times - Цензор.НЕТ 2536
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрамп готов ударить по ядерным объектам Северной Кореи, - The Times
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