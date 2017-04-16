Трамп готов ударить по ядерным объектам Северной Кореи, - The Times

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Так что Кремль корейским комунякам не то что ядерные технологии, технологии сборки "калашей" не продаст.
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И я не Малышенко. Я вообще фрезировать не умею, на токарном, да, чуток могу.
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ось доказ
В Китае назвали "наилучшее" решение для Северной Кореи . Для этого КНДР придется отказаться от ядерного оружия. 13 апреля в 09:18
http://zn.ua/WORLD/v-kitae-nazvali-nailuchshee-reshenie-dlya-severnoy-korei-245409_.html
так шо вони таки з Трампом усе перетерли.
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("Убить" Кима: США и Китай намерены решить северокорейскую проблему)
http://112.ua/statji/ubit-kima-ssha-i-kitay-namereny-reshit-severokoreyskuyu-problemu-383608.html
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Сейчас ЛЮБАЯ страна мира которая имеет деньги на разработку и хоть какое то производство, если ей не мешать создаст ЯО за несколько лет.
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И чего это обладателями ядерного оружия до сих пор в мире является лишь считанное количество стран, раз это так просто , как заявляет Малышенко.
А сейчас читаем про Пакистан . Для того , чтобы стать обладателями ядерного оружия им понадобилось 26 лет. И это тогда , когда не мешали...
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кстати ,миллиарды о которых пишут тоже преувеличение..
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"Основные торговые партнёры КНДР: Китай 81 %, Египет 9,6 %, Индия 1,1 %, Доминиканская Республика 1,1 %, Россия 0,8 %"
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палитесь, хлопці. шось зовсім ніяк ольгіно працює.
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І взагалі - навіщо робити такі заяви ? Можеш вдарити - вдар , а пусті погрози - це ознака слабкості ...
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Всі знають , що ядерний потенціал США найпотужніший і так само всі знають , що вони його , проти КНДР , ніколи не застосують ...
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ссиль у студію, "експерт"
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Иногда, читая новости - включайте логику, не превращайтесь в россиян.
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Що ти там про включання логіки казав?
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https://www.youtube.com/watch?v=OLleD1teM8M
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Трамп освободит мир от хуйла, ки чин пука и Асада,
А Европа так и будет высказывать озабоченность
Давай Трамп я в тебя верю
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Если такое произойдет то нетрудно спрогнозировать что будет с ЮКореей начиная с Сеула, в эту эскалацию втянется и Китай что автоматически отразится на Азиатской экономике, что финансовым группам США и Евросоюза и надо, а надо им МИРОВОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ.
Самая большая кость в горле для ФРС и мировых финансовых систем это связка SAMSUNG + Китай. Разработки самсунга в безналичной платежной системе SAMSUNG PAY, которая начиная с 2015 г очень успешно и динамически развивается в связке самым качественным техпроцессом на сегодняшний момент, которым обладает только самсунг, а остальные плетутся сзади, в связке с китайским массовым производством, РЕАЛЬНО УГРОЖАЕТ ПЕРЕКРОИТЬ МЕТОДИКИ И ПРИНЦИПЫ ОБЩЕМИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ и это только толика тех вызовов которые получил Евросоюз и США на свою голову от Азиатской экономики. славо богу что пхеняну вчера не удалось спровоцировать превентивный удар, но это не отменяет в принципе тот конфликт который каждый день только укрупняется
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ФС обслуживает экономику, а не на оборот.
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Ын своей бесноватостью задолбал всех, включая китайцев. Поэтому таймер начал отсчёт.
После Ына будет, вероятно, Асад. После Асада будет дешёвая нефть и приведение в чувство Ирана, а после неё - не станет Рашки. А то, что останется, мир будет долго тушить и сгребать в кучки.
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Apr. 16th, 2017 at 11:02 AM
Пока все радостно празднуют Пасху, а в Пхеньяне "включили заднюю" с ядерными испытаниями, в США кипит своя жизнь. Причём, многие обстоятельства этой жизни среднестатистической общественности неизвестны и узнают о них по случайности, либо же, как постфактум. Как, например, в данном случае, когда на глаза случайным очевидцам попался колоссальный (бригада в одном эшелоне), не побоюсь этого слова, состав, загруженный разнообразной военной техникой, от БМП M2 Bradley до танков M1 Abrams.
Подробностей о пункте назначения этого состава, разумеется, нет, есть лишь факт переброски такого количества техники. Куда? Думаю, скоро узнаем. Christmas Is Coming!
http://zloy-odessit.livejournal.com/video/album/431/?mode=view&id=5862
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Что касается США, они уничтожат весь военный потенциал Ына за 1-2 часа даже не напрягагясь.
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