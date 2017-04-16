Цена домашней паски в 2017 году выросла на треть, - Минэкономразвития. ИНФОГРАФИКА

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состав самых подорожавших продуктов молоко и масло примерно 10% на паску (34,8%), но подорожала паска у них на 35,3%. Дебили,бля )))
в прошлом году покупали паску в "Классе" (Харьков) по 18грн (550гр) в этом году по 21грн, итого подоражание 17%
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«Уже украинцы покупают еду по европейским ценам. При этом средняя зарплата в Украине составляет порядка 5,2 тыс. грн. или 179 евро, что в 16,2 раза ниже, чем в ЕС»,
Панама Плюс,та Голодний Фронт з Оккупационным Блоком никогда не нажрутся.
подонки, мародеры, казнокрады, брехуны и популисты объединились, цепляясь за свои места боясь выборов, пора начать заготовку шин.
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Так вимагав МВФ))
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Йосиф Ситник нагадав нам статистику результатів праці Президента Порошенка, уряду Яценюка-Гройсмана та ВРУ.- Україна очолила світовий рейтинг корупції.- 1 місце за рівнем бідності в Европі.
- 1 місце в Европі за темпами інфляції.
- 1 місце в Европі за темпом росту цін.
- 1 місце за рівнем девальвації національної валюти в Европі.
- 1 місце в рейтингу найнижчих европейських заробітних плат.
- 1 місце за кількістю мільйонерів е-декларантів серед держчиновників, суддів, депутатів та Президента.Можемо, якщо хочемо
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Горжусь .
И мы кое-что умеем !
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Президент Петро Порошенко став найбагатшим чиновником України.
У розпорядженні президентської сім'ї 940 млн доларів. При цьому на банківських рахунках президента є лише 26,7 млн доларів. Про це повідомляє znaj з посиланням на «Forbes Україна».
http://zik.ua/news/2017/01/15/forbes_vyznachyv_naybagatshogo_chynovnyka_ukrainy_1025691
..................
1.Загалом на тещу Гройсмана записано дві квартири та два паркувальні місця в цьому комплексі загальною вартістю приблизно $680 тис.
http://espreso.tv/news/2016/12/15/groysman_zhyve_v_elitniy_kvartyri_na_quotnovopecherskykh_lypkakhquot_u_kvartyri_teschi_quotskhemyquot
2.Е-декларація: Сумарний дохід Гройсмана за 2016 рік - понад 15,5 млн
http://www.pravda.com.ua/news/2017/03/31/7139805/
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1 место по темпам инфляции мы никому не уступим)
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Украина - ЧЕМПИОН мира по коррупции
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Не доглядел Гройсман , испортил таки праздник .
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Действительно - гы ....
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Домашнiй закарпатський шовдарь
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на вид - типа чешского или польского колена или немецкого айсбайна
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Родственники есть в селе. тоже свиней держат/режут, но там другие блюда. Хотя есть коптильня и даже я иногда в этом принимаю участие.
ну и полюбляю попробовать и сравнивать разную кухню во время путешествий. На Закарпатье - банош и гуляш в частности. А вот шовдарь не ела.
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Не обижайся только, ты нормальный человек.
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Просто раньше. при вароффке и даже при зеке, наша семья обычно отдыхала два раза в год - летом за бугром, зимой на лыжах в Карпатах.
А сейчас все более-менее нормальные люди, не воры, боятся предпринимать такие действия - не знаешь, что будет завтра, с тарифами, ценами, стоимостью медицины и тд. Да и чем закончится та катавасия на Донбассе. С этой соевой владой не чувствуешь себя в безопасности.
Кому счас жить хорошо? 1% ворюг у корыта. Да и те, как шакалы, торопятся ухватить побольше и не прогавить момент для драпака.
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А счас ждешь, что на воздух и на унитаз в туалете винницкие рыхорматоры абонентскую плату введут. Какой уж там шовдарь
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И ИХ СНАБЖЕНЦЫ ЛЮДИ СПАСЛИ.
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Уныние - грех!
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чтобы им было фиолетово, куда там ведут страну Ляшки или Порошенки ?
Знову нас підганяють із вибором.
Все новими податками і поборами.
Де аналог колишнього "Руху" ?
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Или долю соевых у корыта.
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По сравнению с прошлогодними Пасхальными праздниками, стоимость приготовления паски выросло почти на 14%
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Михаіл Саакашвилі на каналі Zik 13.04.2017 «Інша Україна»
https://www.youtube.com/watch?v=XjSSV-9jpvc
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