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Материалы по теме:  Пасха
Теги: инфляция (768) Пасха (27) продукты (1416) цены (2085) Минэкономразвития (422)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Цена домашней паски в 2017 году выросла на треть, - Минэкономразвития. ИНФОГРАФИКА

Министерство экономического развития и торговли Украины обнародовало так называемый "Индекс паски".

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скорее всего в МЭРТ никто паски не печет или не дружит с математикой

состав самых подорожавших продуктов молоко и масло примерно 10% на паску (34,8%), но подорожала паска у них на 35,3%. Дебили,бля )))
в прошлом году покупали паску в "Классе" (Харьков) по 18грн (550гр) в этом году по 21грн, итого подоражание 17%
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значит у вас был спред или маргарин.. реально пасха выходит в 2017 году не менее 28-34 гривен мы дома сами печем Пасху.. так вот с прошлым годом 2016 годом- если покупать составные компоненты Пасхи выходит удорожание на треть.. масло растительное? сахар масло сливочное? молоко- подорожали довольно сильно от 12 до 40% -яйца остались в той же цене или даже по акции снизились цены (по Одессе данные) мука также осталась на том же уровне, сахарная пудра, разрехлитель , глазурь, посыпка, дрожжи также несколько поднянулись в ценах..
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что бы паска подорожала на треть, то она должна на 90% состоять из молока и сливочного масла, а она состоит на 90% из муки
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поймите масло сливочное 200 грамм стоит 35 гривен а надо в пасху 100-150- а то и 200 в зависимости от размера пасхи и рецепта.. нужно от 500 грамм до 1,5 кг. сахара (сахар 17 грн. 1 кг) изюм 500 грамм упаковка 200 грамм ( 25 гривен) 1 литр полтора молоко а оно в среднем 1 литр 25 гривен доходит до 35 гривен ... 5-7 яиц 10 штук от 16 до 29 гривен за 10 штук.. мука полкило килограмм ( 10-15 грн. 1 кг. мука высший сорт) масло растительное 1 литр 30 гривен рафинированное- нужно 250-500 мл. сосчитайте сами и поймете где набежало 30%
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вот творожная паска - действительно подорожала где-то на треть
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Олигархи дело делают -- грабят тарифами народ . А народ молча платит
«Уже украинцы покупают еду по европейским ценам. При этом средняя зарплата в Украине составляет порядка 5,2 тыс. грн. или 179 евро, что в 16,2 раза ниже, чем в ЕС»,
Панама Плюс,та Голодний Фронт з Оккупационным Блоком никогда не нажрутся.

подонки, мародеры, казнокрады, брехуны и популисты объединились, цепляясь за свои места боясь выборов, пора начать заготовку шин.
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Все верно - общее подорожание смеси никак не может быть выше подорожания самого подорожавшего компонента, с арифметикой плохо не только у укржурналстов, но и у укрчиновников, ребята могут себе позволить и не учиться, и не напрягать голову на службе, залог успеха - выходить на "конечный результат" предписанный начальством.
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эфэсбэшный пропагандон втюхивают картинки уже не вытирая подписи RU. Типа хохлы схавают и спасибо скажут. Дожились на четвертом году войны.
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Не возбухайте! Вы же паску не каждый день едите. (В основном мацу).
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Григорий. Дело не в том, кто, что ест, пасху, мацу или, как мусульманин, это не празднует. И дело не в том, сто пасху мы не едим каждый день. а инградиенты?. Яйца, мука, сахар, масло? Официально держава признала инфляцию на основные продукты 33%. Цена на мясо возросло где-то в 2 раза, а на сало, я молчу. Вчера видел сало с прорезью за 93 грн. Я с Харькова.
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я покупаю сало по 107 в "Форе" и не плачу - есть сало интересней!
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Так у вас и зарплаты выше в примерно 2 раза. Сужу по минобразованию.
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Казалось,что более воровитого чем янек с командой быть не может!А вот мы и не угадали,может и еще как! Панамские пацаны и голодный фронт его перещеголяли.
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Да, именно в Меморандуме МВФ записал новые требования - повысить Индекс Паски и понизить Индекс Мацы. А шо робыть? Альтернатывы нема!
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Масло у вас какое то дорогое. а яйца, наоборот, слишком дешовые.
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Масло в среднем 25 грн 200-грамовая пачка, так что гдето так и есть, а яйца до последнего времени были 13-16 грн., я правда не покупаю, не особо в курсе, но не может быть, чтобы торгаши не подняли цены к празднику.
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Масло уже по 99 грн развесное. Ну и в пачках с маленьких заводов гдето по 22 грн. Всяких там "Президентов" и "Фанни" я отродясь не покупал.
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У нас в Харькове яйца сильно подешевели. Полтава и Киевская область по 9.80 десяток. Уже недели три или месяц. Единственный продукт, который подешевел.
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Масло, конечно). Причем сделанное из молока, а не из молочного порошка, как у некоторых топ производителей.
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Масло делают из сливок ( из литра сливок , в среднем , 500-600г масла) , из 10л молока получаеться литр сливок ( в среднем ). Так что вы не едите масла в любом случае ).
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Не знаю, как масло. А молоко делается так. Берется молоко. Выбивается максимально масло. Добавляется пальмовое масло до 2,5 процентов. Упаковывается. На пакете - "Молоко 2,5%". Приятного аппетита.
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Мудрий та виважений вибір українців 2014 року дає прекрасні результати
Йосиф Ситник нагадав нам статистику результатів праці Президента Порошенка, уряду Яценюка-Гройсмана та ВРУ.- Україна очолила світовий рейтинг корупції.- 1 місце за рівнем бідності в Европі.
- 1 місце в Европі за темпами інфляції.
- 1 місце в Европі за темпом росту цін.
- 1 місце за рівнем девальвації національної валюти в Европі.
- 1 місце в рейтингу найнижчих европейських заробітних плат.
- 1 місце за кількістю мільйонерів е-декларантів серед держчиновників, суддів, депутатів та Президента.Можемо, якщо хочемо
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Ты забыл про первое место по коррупции .
Горжусь .
И мы кое-что умеем !
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знай наших"революціонерів - майданівців".

Президент Петро Порошенко став найбагатшим чиновником України.
У розпорядженні президентської сім'ї 940 млн доларів. При цьому на банківських рахунках президента є лише 26,7 млн доларів. Про це повідомляє znaj з посиланням на «Forbes Україна».
http://zik.ua/news/2017/01/15/forbes_vyznachyv_naybagatshogo_chynovnyka_ukrainy_1025691
..................

1.Загалом на тещу Гройсмана записано дві квартири та два паркувальні місця в цьому комплексі загальною вартістю приблизно $680 тис.
http://espreso.tv/news/2016/12/15/groysman_zhyve_v_elitniy_kvartyri_na_quotnovopecherskykh_lypkakhquot_u_kvartyri_teschi_quotskhemyquot
2.Е-декларація: Сумарний дохід Гройсмана за 2016 рік - понад 15,5 млн
http://www.pravda.com.ua/news/2017/03/31/7139805/

Цена домашней паски в 2017 году выросла на треть, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 5497
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Что-то здесь не так...
1 место по темпам инфляции мы никому не уступим)
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Нужно было срочно субсидии на паски организовать , через соответственную организацию .
Не доглядел Гройсман , испортил таки праздник .
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Гы. Инфляция 13%, паска дороже на 30%. Арифметика По-новому
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Доллар подорожал в 3 раза, а пасха подорожала на 1/3.
Действительно - гы ....
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Гарвард это же не Жашківське ПТУ Гнойсмана, там своя математика.
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Та хіба це показник? Пасхальную здобу раз на рік печуть, ціни виросли на всі продукти, на хліб, молоко, м'ясо, свіжі овочі, тільки цибуля і морквина дешевше ніж в минулому році, тільки на одной цибулі прожити не можливо, хіба тільки якщо стати Буратіно.
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Ничего , Карабасы у нас опытные , ещё воспитают из нас настоящих буратин !
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Швидше в П'єро, Арлекіни в поліцейських мундирах будуть їм відважувати ляпаси кийками.
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Во-всяком случае , три корочки хлеба - это уже актуально .
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Дети порока лицемерные. Домашняя Паска- бесценна.
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Бесценно - как и кто умеет это делать!

Домашнiй закарпатський шовдарь
Цена домашней паски в 2017 году выросла на треть, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 5943
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Капец. даже не видела такого. буду- обязательно попробую. выглядит солидно.
на вид - типа чешского или польского колена или немецкого айсбайна
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Штука очень вкусная, но редкая, так как готовится больше месяца!
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По поводу? Планы съездить в очередной раз на Закарпатье и попробовать там шовдарь - это громадьё? Или это такой редкий и дорогущий деликатес?
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Да не Марина! Вообще кому как, если разобраться. А наш кабанчик в отцов с села вкуснее и дешевле.
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Свое, то понятно. Но у нас нет возможности на балконе коптить и где его держать :D
Родственники есть в селе. тоже свиней держат/режут, но там другие блюда. Хотя есть коптильня и даже я иногда в этом принимаю участие.
ну и полюбляю попробовать и сравнивать разную кухню во время путешествий. На Закарпатье - банош и гуляш в частности. А вот шовдарь не ела.
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Марина! Ты права. Но разговоры про эти блюда дразнят народ. Когда у тебя будет пенсия 2 тысячи (по нашим меркам) это оччень большая, тогда ....
Не обижайся только, ты нормальный человек.
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Григорий, я все прекрасно понимаю, хотя и не знаю, сколько стоит тот шовдарь.
Просто раньше. при вароффке и даже при зеке, наша семья обычно отдыхала два раза в год - летом за бугром, зимой на лыжах в Карпатах.
А сейчас все более-менее нормальные люди, не воры, боятся предпринимать такие действия - не знаешь, что будет завтра, с тарифами, ценами, стоимостью медицины и тд. Да и чем закончится та катавасия на Донбассе. С этой соевой владой не чувствуешь себя в безопасности.
Кому счас жить хорошо? 1% ворюг у корыта. Да и те, как шакалы, торопятся ухватить побольше и не прогавить момент для драпака.
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Так тож при Юльке фарофке! ОНА значит не фсе украла! Еще много-много Петруччио с Гройсманманам осталось.
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Та и нам трошки капало!! Счас только фотографии остались :D
А счас ждешь, что на воздух и на унитаз в туалете винницкие рыхорматоры абонентскую плату введут. Какой уж там шовдарь
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Она плохая! Заставляла людей повязки носить от гриппа.
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Та то неважно. Она - вароффка. Украла все. ну, весь газ, как минимум. И с путиным хихикала на самого украинського презыдента-пчеловода. И если бы была на месте его прекрасного кума шокохряка - сдала б давно нас дружку путину с потрохами. Расейские танки были бы на Крещатике. Отак.
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Вы плохая! Там уже и хлеб с солью был приготовлен, но проклятые ДОБРОВОЛЬЦИ
И ИХ СНАБЖЕНЦЫ ЛЮДИ СПАСЛИ.
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Руководство страны Петя , Фафик , гандон Кананенка , Сеня чмо и Грановский ведут страну к руководству Ее Калолицией на основе Педарастов Радикальных жопошников Ляшко . Это позор . Союз Пети , Грановского и пидаров !!!!!!!!
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А народ как был совковыми лохами, таким и остался. Грех таким не воспользоваться! Что успешно и делают Вальцманы с Гнойсманами. Ждите, люди, манны небесной, они вам еще повысят цены на тарифы. За то, что хорошо платите...
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А почему у украинцев нет партии, которой они верят безоговорочно,

чтобы им было фиолетово, куда там ведут страну Ляшки или Порошенки ?
Знову нас підганяють із вибором.
Все новими податками і поборами.
Де аналог колишнього "Руху" ?
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Это такая наша традиция - видим одно, а слышим другое! к сожалению, не наказуема!
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Не верь глазам своим, а верь цифирькам и лично намалеваным графикам додиков-пупырышек!
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Зато в Британіі олігархі курять пісю продаючі англійцям свинину по 38 гривень за кіло.В той час,як наші "революційні" продають свойому народу свинину на свята по 120 гривень,це мабуть тому,що вони люблять Неньку до нестями.
Цена домашней паски в 2017 году выросла на треть, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 7395
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Португалия самая дешевая для проживания, поэтому там украинцев много
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Вот сразу видно лажу. Совсем уже людей за идиотов держат. Фунт стерлингов ни когда не делился на десять частей, а уж тем более на 100 пенсов.
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Нынешняя Власть заинтересована, чтобы нас стало меньше, потому что каждая выжившая бабушка приближает крах Пенсионного фонда
Или долю соевых у корыта.
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Что это за "ПАСКА"??? Есть "Пасха" творожная и КУЛИЧ пасхальный,взятый церковью из языческого культа поклонению фаллосу, его и пекут в виде фаллоса.Он красиво смотрится вместе с крашенными яичками.
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Ты не из Украины? Паска - тот же кулич, по народному и тот же праздник.
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угу. особенно аж с двумя почками и ныть при этом, шо денег на всякие там абонплаты нету.
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Вы все врети, гнойся сказал что отмена регулирования цен на продовольствие никак не повлияла на цены, а кто этому не верит, тот агент кремля и шатун.
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Это грося, который пырышки-пупырышки?? Этот скажет, всю правду, и бровью не поведет
Цена домашней паски в 2017 году выросла на треть, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2076
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Все здорожчало і буде дорожчати - нічого дивного , звикайте до "життя по новому" ... Христос Воскрес , співвітчизники !
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Может я не прав, пусть знатоки меня поправят. Но всё что здесь описано к паске не имеет никакого отношения. Описанный здесь продукт называется КУЛИЧ, паска же вообще не печется, а приготавливается из творога в специальной формочке.
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Безусловно прав! "паска" -это перевранный вариант пасхи на суржике-смеси укранского с монгольским.
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Министерство экономического развития и торговли Украины - зрадофилы?

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По темі:
Михаіл Саакашвилі на каналі Zik 13.04.2017 «Інша Україна»

https://www.youtube.com/watch?v=XjSSV-9jpvc
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЦена домашней паски в 2017 году выросла на треть, - Минэкономразвития. ИНФОГРАФИКА
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