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Материалы по теме:  Пасха Оккупация Крыма
Теги: Крым (19502) оккупация (6824) Пасха (25) украинский язык (624)
Тему создал: редактор новостей

На всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языке

В оккупированном Российской Федерацией Крыму, в городе Севастополь на пасхальной всенощной службе в Покровском соборе чтение Евангелия проходило нескольких языках, Священное Писание прозвучало также и на украинском языке.

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Але українська мова - це вже фошизм і утиснение руцкоговорящих младенцев.
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скорее хорошо, попики страхуются, а у них чуйка шкурой куда ветер дует, но в принципе піхуй.
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помню у нас в Португалии в Повоа тоже читали на украинском, а Севастополь-это Украина! Так что это нормально
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Російська мова здає позиції в Україні, - Financial Times

Протягом останніх 20 років російська мова систематично втрачає популярність у пострадянських державах, в тому числі і в Україні.Про це пише Financial Times, інформує hromadske.ua.
Автор матеріалу наголошує, що зменшення впливу російської мови означає зменшення впливу Москви. Зокрема, як приклад журналіст наводить Казахстан, де в 2016 році майже 21% відсоток людей сказали, що вони говорять вдома російською. При цьому 1994 році цей показник складав 33,7%. На 10% скоротилась кількість російськомовних людей у Естонії і Латвії - до 23,4 і 29,8% відповідно. Зменшилась також кількість російськомовних українців - з 33,9% в 1994 році до 24,4% у 2016.
Винятком є лише Білорусь. Там цей відсоток зріс - з 50% в 1994 році до 71% у 2016.
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Если это не собор Киевского патриархата конечно...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языке
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