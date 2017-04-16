На всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языке

838 13Материалы по теме: Пасха Оккупация КрымаТеги: Крым (19502) оккупация (6824) Пасха (25) украинский язык (624) Тему создал: редактор новостей16.04.17 11:59 На всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языкеВ оккупированном Российской Федерацией Крыму, в городе Севастополь на пасхальной всенощной службе в Покровском соборе чтение Евангелия проходило нескольких языках, Священное Писание прозвучало также и на украинском языке. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Протягом останніх 20 років російська мова систематично втрачає популярність у пострадянських державах, в тому числі і в Україні.Про це пише Financial Times, інформує hromadske.ua.
Автор матеріалу наголошує, що зменшення впливу російської мови означає зменшення впливу Москви. Зокрема, як приклад журналіст наводить Казахстан, де в 2016 році майже 21% відсоток людей сказали, що вони говорять вдома російською. При цьому 1994 році цей показник складав 33,7%. На 10% скоротилась кількість російськомовних людей у Естонії і Латвії - до 23,4 і 29,8% відповідно. Зменшилась також кількість російськомовних українців - з 33,9% в 1994 році до 24,4% у 2016.
Винятком є лише Білорусь. Там цей відсоток зріс - з 50% в 1994 році до 71% у 2016.
Ответить
Наиграно.
Ответить
Ответить