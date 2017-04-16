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Теги: Сирия (2366) теракт (2072)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Опубликованы кадры с места теракта в Сирии, в результате которого погибли более 100 человек. ВИДЕО 18+

В сети опубликовано видео с места теракта в сирийском Алеппо при эвакуации жителей. Внимание, не рекомендуется к просмотру детям и людям со слабой психикой!

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Генсек ООН обе стороны призвал или ту которая это сделала ?
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прочла только что-евровидение сдыхалось России, вот бы и оон поступить также Тогда и та, которая сделала это была бы призвана к ответу
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Сразу Иловайск вспомнился - россияне сказали, что дают коридор и расстреляли наших украинцев в спину градами.
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А ты все ватную прессу читаешь? Хули ты здесь на форуме делаешь? Иди слушай своего Киселева и Писькова.
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асад с путиным приведут Сирию к полному уничтожению. и жертв будет еще больше. куда смотрит жандарм?
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Никогда не понимал этих моджахедов и зачем они это делают.Ислам по сути мирная религия, но отдельные фанатики, видимо, трактуют Коран по разному.
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Насчет "ислам мирная религия" я бы не спешил заявлять. Как в свое время, во время ирано-иракской войны с количеством жертв больше 1 млн. чел., в основном иранцев) иранский айятолла Хомейни заявил, что ничего страшного- все они попадут в рай. И вообще, ислам в крови родился и в крови должен существовать.
Да и чего не сделаешь во имя построения всемирного халифата, как завещал пророк Мухаммед.
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Радикальные исламские фанатики, но какая разница?
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кто сказал, что это были исламские фанатики? асадовско-кацапские твари точно так же могли это сделать, чтобы сбить волну возмущения применением химоружия. Мы эти гэбистские "фокусы" знаем, у нас в Украине Хуйло применяет те же методы
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Коли смертник знаходиться в колі тих, хто хоче жити, смертниками виявляються все. Чи доречно в даному випадку правосуддя з гуманними законами по відношенню до тих, хто віддають їм команди? Може пора вже на подібну жорстокість відповідати середньовічної жорстокістю по відношенню до цих лідерів, причому публічною. Наприклад якщо це мусульманин, то нагодувати його насильно на площі свининою, а потім стратити.
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Барак Обама после президентского срока заключил контракт с ВСУ и отправился в зону АТО колпашить русский мир

Опубликованы кадры с места теракта в Сирии, в результате которого погибли более 100 человек - Цензор.НЕТ 7051
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Радикальным исламским фанатикам приписывают свойство убивать неверных во имя Аллаха.
Неверные это мусульманские дети , старики и женщины ?
Не думаю что Аллах примет эту жертву )))
Короче , не верю.
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Очередной зеленый коридор. Сирийцы тоже поняли что такое договор с путиным и его пешкой асадом
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Везде где рузкое быдло , там терроризм , убийства , разрушение , мародерство ...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОпубликованы кадры с места теракта в Сирии, в результате которого погибли более 100 человек. ВИДЕО 18+
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