3252 19Теги: Сирия (2366) теракт (2072) Тему создал: Цензор.НЕТ16.04.17 11:41 Опубликованы кадры с места теракта в Сирии, в результате которого погибли более 100 человек. ВИДЕО 18+В сети опубликовано видео с места теракта в сирийском Алеппо при эвакуации жителей. Внимание, не рекомендуется к просмотру детям и людям со слабой психикой! читать источник x Мне нравится
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Да и чего не сделаешь во имя построения всемирного халифата, как завещал пророк Мухаммед.
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Неверные это мусульманские дети , старики и женщины ?
Не думаю что Аллах примет эту жертву )))
Короче , не верю.
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