4334 52Теги: ЗМІ (382) погрози (118) Чечня (87) Тему создал: Цензор.НЕТ16.04.17 11:17 Чеченские парламентарии и духовенство выступили с угрозами в адрес "Эха Москвы"После высказываний руководства радиостанции "Эхо Москвы" относительно необходимости расследовать угрозы журналистам "Новой газеты" последовала реакция членов парламента Чечни и представителей духовенства. читать источник x Мне нравится 1
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Всё , кранты журналюгам .
Всё спишут на Аллаха , и пророка его - Кадырова ...
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кадыров не пророк, а подстилка , который предал свой народ и стал раком перед хуйлом
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Но сам Кадыров уверяет , что Аллах ему многое даёт .
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козломордым надо было прочитать, историю...
тогда бы они знали что первые два Рима
- были разрушены соседями...
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Чем больше перебьют москалей , тем лучше для нас .
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Великдень в АТО: бойовики 29 разів обстріляли позиції сил АТО
Станом на 6 годину 16 квітня підрозділи російсько-окупаційних військ 29 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики накривали захисників Мар`їнки. Крім того, тут працювали снайпери. Морських піхотинців у районі Водяного російсько-окупаційні війська обстрілювали з протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.
По морпіхах в Широкиному били з озброєння БМП та стрілецької зброї. По захисниках Павлополя вели вогонь з гранатометів, а по оборонцях Гнутового та Чермалика - з великокаліберних кулеметів.
На Донецькому напрямку, по позиціях в районах населених пунктів Авдіївка та Піски окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Опорні пункти поруч Луганського обстрілювали з гранатометів. По оборонцях Опитного били з кулеметів, а в захисників Кам'янки - зі стрілецької зброї. Поблизу Троїцького активізувались снайпери.
На Луганському напрямку, з автоматичних гранатометів бойовики вели вогонь по захисниках Лобачевого, а оборонців Новоалександрівки обстрілювали зі стрілецької зброї.
Повідомляється, що незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали.
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Уже даже уточнение последовало, что "ответят конкретно, но в рамках закона"
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РФ за 2000-2015 годы заработала 3,5 триллиона долларов от продажи нефтегаза, кроме того до 2014 года передовые страны пытались выстроить нормальные отношения с Пахомией, а в итоге половина ракет-носителей для ядерного оружия не долетели до цели.
В тоже время КНДР полностью закрытая страна изолировавшая себя от всего мира и не имеющей по сути экономики. Так вот интересно, если Рашка имея такие колоссальные возможности обосралась, то что вообще говорить за КНДР?
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«Ракета взорвалась практически сразу», - цитирует Reuters представителя Тихоокеанского командования США Дэйва Бенама.
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Це ж треба, шоб маленька, окупована, розбомблена територія крім того, що вже скільки років стягує данину з всієї Нарасії, садить кацапів на бутилки, заставляє кричати "чечня круто", залякує всю Мацкву, ще й так нагло качала свої права))) І це за згоди і підтримки "патріотичного" хуйла і його гебні.
То хто в кого в окупації, кацапи?
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Ким Чен Ын обосрался и испытание запланированное на 16 отменил.
Так кто жить хочет?
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Ким Чен Ын обосрался и испытание запланированное на 16 отменил.
Так кто жить хочет?
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Разыскиваются россияне, гордящиеся победой России над Ичкерией. Обращаться по адресу Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Гаражная 10.
Спросить Рамзана.
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Родя из Раши, с Савушкина - он транслирует рашистских политологов.Надо его спросить для начала:"Родя, а Крым чей?".
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