"Ненавидим американцев, англичан, украинцев, "либералов", геев... на самом деле друг друга", - пасхальное поздравление Макаревича россиянам

9446 82Материалы по теме: ПасхаТеги: Макаревич (99) Пасха (25) Россия (69962) Тему создал: редактор новостей16.04.17 10:56 "Ненавидим американцев, англичан, украинцев, "либералов", геев... на самом деле друг друга", - пасхальное поздравление Макаревича россиянамПевец очень резко высказался о взглядах соотечественников. читать источник x Мне нравится 51
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Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Jeune Afrique, что в случае победы на выборах он сможет добиться уважения президента России Владимира Путина.
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Макрон додав, що неодмінно доб'ється поваги від Путіна, оскільки його із Москвою нічого не зв'язує. Також він заявив, що Франція і Росія були союзниками і під час Другої світової, коли існував СРСР. Проте, не зважаючи на минулі здобутки, сьогодні ніхто не давав права Росії порушувати міжнародне право, - повідомляє VectorNews.
Емануель Макрон висловив готовність розвивати діалог із Росією і навіть пообіцяв пом'якшити санкції, але лише при умові, коли Росія почне виконувати взяті на себе обов'язки по Сирії і Україні.
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Макаревич как всегда Человек.
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"мы в такие шагали дали, Что не очень то и дойдёшь...."
Мы в засаде годами ждали Невзирая на снег и дождь
Мы в воде ледяной не тонем и в огне, почти, не горим."
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"Россия? Я ничего не должен Москве, а Путина быстро заставлю себя уважать", - будущий президент Франции Макрон
https://t.co/ewehFAQRnS
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Скорее от его отсутствия....
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Глупов @GradGlupov
"На служение медведев пришёл со своей Фотиньей, а путин, как обычно, со своим собяниным", - пишут в Twitter.
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Её, правда, на фотке не видно, она под трибуной...
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На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно:
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: КУЛЬТ КОРОЛЕВСКОЙ ШЛЯПКИ
В этой стране традиционно, независимо от конфессии, принято одеваться на пасхальную службу понаряднее. Однако только королеве Елизавете II удалось создать целый культ из своего наряда в этот день. Причем больше всего внимания публика уделяет именно королевской шляпке: следуя примеру королевы, представительницы мирового бомонда считают, что для присутствия на пасхальном молебне просто необходим тщательно подобранный головной убор пастельных тонов.
Интересно, что шляпка, которой предстоит украсить венценосную голову в Светлое Христово Воскресение, каждый год создается по определенным правилам. Ее макет изготавливается из соломы и затем утверждается лично Елизаветой. Поля головного убора ни в коем случае не должны касаться со спины воротника верхней одежды. Нельзя делать их широкими, дабы не закрывать монарший лик от взоров восторженных подданных. Впрочем, у ширины полей есть сугубо практичный аспект: шляпка не должна затруднять выход из кареты или авто
ГЕРМАНИЯ: ЛОШАДИ В КОСИЧКАХ И ПЫЛАЮЩИЕ КОЛЕСА
В пасхальный понедельник улицы в баварском местечке Траунштайн запруживают участники конной костюмированной процессии в честь святого Георгия. Дело в том, что он, помимо всего прочего, почитается еще и как покровитель лошадей и прочих сельскохозяйственных животных. Цель процессии - церковь Эттендорф в нескольких километрах от города, где священник благословляет скотинку. А гривы лошадкам, для пущей красоты, заплетаются в многочисленные косички
Традиция шествия имеет долгую историю - с XVI века. А сегодня действо в Траунштайне стало одним из самых популярных туристических зрелищ, прекрасно дополняющих пасхальные праздники.
Похожие конные процессии также до сих пор сохранились у лужицких сербов - небольшой группы славян, проживающих на юго-востоке Германии - в землях Саксония и Бранденбург. У лужичан принят особый наряд для участников процессии: цилиндр, черные сюртуки и брюки, белые сорочки.
В некоторых регионах Германии (например, на западе) популярна и другая пасхальная традиция - деревянное колесо "зонненрад" с привязанным к нему хворостом и соломой поджигают и пускают катиться с холма. Вслед за пылающим колесом обязательно должен протянуться длинный огненный след. Более пожаробезопасный вариант зонненрада - просто пасхальный костер, чаще всего встречается на севере страны. К слову, в некоторых районах Украинских Карпат обычай разжигания большого костра - ватры - в дни празднования Пасхи существует давным-давно.
Наконец, еще одна, не столь эффектная, но трогательная немецкая традиция - на время пасхальных праздников особым образом украшаются сельские колодцы. Внешне получается некий гибрид из рождественской елки и пасхального декора. В некоторых местечках на юге Германии (Швейцарская Франкония) такие колодцы - "остербруннен" - стали полноценными туристическими достопримечательностями. Самый известный находится в деревне Биберах.
ИСПАНИЯ: БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ В КОСТЮМАХ
Несколько столетий, в течение которых на Пиренейском полуострове свирепствовала инквизиция, дают о себе знать и по сей день. Например, костюмы участников действа во время испанской Семана Санта (Страстная неделя) выглядят довольно мрачно. В эти дни по улицам городов от каждого храма к главному собору движутся многолюдные процессии в сопровождении оркестров. Участники несут в руках свечи, а на головы их надеты остроконечные колпаки с прорезанными отверстиями для глаз. Такой наряд должен символизировать кающихся грешников. Впрочем, угрюмость шествий неплохо смягчают пасо - пышно украшенные платформы со скульптурными композициями, изображающими Страсти Христовы.
Эта традиция зародилась еще в XVI веке. В каждом регионе Испании - свои нюансы в ее проведении. Но чем южнее, тем более пышной становится Семана Санта. По повериям, так искупается долгое правление иноверцев-мавров.
ЛИТВА: ПИРАМИДА ИЗ ЯИЦ СТРОИТСЯ ВСЕМ ГОРОДОМ
Пасхальная традиция этой прибалтийской страны (причем ей нет и 15 лет) - строить на главных площадях крупных городов пирамиды из крашеных яиц. Самую большую и красивую возводят в Вильнюсе: количество яиц на ее постройку достигает 30 тысяч! "Стройматериал" для пирамиды собирают всем миром: крашенки поставляют горожане, фирмы, власти. А еще сплошь и рядом городские деревья украшаются красиво оформленными яйцами.
ПОЛЬША: ШМИГУС-ДЫНГУС - ДЕНЬ, КОГДА ПОЗВОЛЯЕТСЯ ОБЛИТЬ ПРОХОЖЕГО
Если баварцы в понедельник после Пасхи разъезжают на могучих тяжеловозах, то в Польше молодежь обливается водой. Впрочем, у поляков нет монополии на "поливальный понедельник", он же "шмигус-дынгус" (польск. Smigus-dyngus): такое развлечение не редкость для всей Центральной и Восточной Европы. У словаков и чехов, например, он называется "обливачка", на Западной Украине - "уливанка", "поливаний понеділок", у сербов - "побусани понеделак".
Идея ритуала проста: молодые люди обливают друг друга и, в особенности, девушек. А те, в свою очередь, громко визжа, убегают. Одним словом, такой незатейливый, но убедительный способ заигрывания. Как правило, дальше ведер, пластиковых бутылок и стреляющих водой игрушечных пистолетов фантазия участников не идет. Но в Польше особые почитатели шмигус-дынгуса использовали даже пожарные машины.
Венгрия. Обливаться любят не только поляки
США: КАТАНИЕ ЯИЦ ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТСКОЙ СЕМЬЕЙ
Традиционная забава американцев в день Пасхи - катание яиц по наклонному газону. Устраивают ее в понедельник, на второй день празднования. Причем в подобном действе на газоне у Белого дома обязательно принимают участие президент с супругой. Желающих покатать яйца в компании первого лица государства очень много, поэтому для них организуется лотерея, выигрыш в которой - входной билет. А с самого мероприятия ведется трансляция на всю страну.
АВСТРИЯ: ГОРЫ ЯИЦ И КОРОЛЕВСКАЯ ЯРМАРКА
Обязательная часть празднования Пасхи в Австрии - праздничный базар. Одна из самых известных ярмарок проходит перед дворцом Шенбрунн. А на Старовенской пасхальной ярмарке (площадь Фрейунг в Старом городе) ежегодно выстраивается самая большая в Европе гора яиц, составленная из 40 тысяч крашенок.
Андрей МАЗУР
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12 ч ·
Нынешние праздники видятся мне большим нарядным спектаклем, где все молча договорились, что всё как будто на самом деле. Потому что если и правда на самом деле - откуда вокруг столько злобы и ненависти? Ненавидим американцев, англичан, украинцев, "либералов", геев... на самом деле друг друга. Сами себя. Иисусова любовь и смирение тут рядом не валялись. И пока будет так - можно покрасить все яйца в мире: светлее не станет.
Ну, а тех, кто и вправду верует - со светлым праздником.
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Супер
Ха-ха
Ух ты!
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А потім глядь- а то кацап під білоруським прапором.
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Спроси у цинковых гробов,В которых молодых сыновС земель соседских привозилиСтарухам, чтоб те слезы лили.
Спроси у бравых тех ребят,В Кремле которые сидят,К погонам звезды пришивая,Дубиной «мирною» махая.
Спроси у патриотов с бритыми главами,Как «мирно» темными ночами,Они «мочили» молдаван и греков,Кавказцев разных и узбеков.
Спроси у Польши и Литвы: Им о России снятся сны?У пражской ты спроси весны:Хотят ли русские войны?
Спроси у венгров, как когда-тоНа танках русские солдаты,По Будапешту рассекали,Вугорцев к миру «приучали».
Тебе ответит старый финн,Проживший много - до седин,Как «мирно» русские войскаРвались сквозь зиму и снега.
Есть что сказать и белорусу коренному,Тому, чьи предки из литвин,Какою жуткою ценоюИм мир и братство подарил москвин.
Когда Суворова ордаПалила села, города…Спроси, спроси у Куропат,Там непокорные лежат.
Спроси, что Украине братской,Заверенной в любви славянской,Из цепких рук большого брата,Зачем защит искать у НАТО?
Спроси всех западных славян,Как миру их учил Иван…Миролюбив солдат ИванБомбил Кабул, Афганистан.В их кишлаки и городаНе мир пришел - пришла беда.
Спроси у вдов, детей Чечни,Хотят ли русские войны?Кто такой русский «миротворец»,Тебе ответит всякий горец. Россия никогда не хотела никакого добрососедства. В ее нелепой внешней политике нет такого термина. Россия может либо подчинить соседа, либо отгородиться от него. Некий "срединный" вариант, который многие могут воспринять как добрососедство - это всего лишь ожидание момента, когда можно будет схватить жертву за горло и принудить ее к извращенной любви к "русскому миру", пишет Портников.
По его словам, если принуждения не получается - тогда Россия просто отхватывает кусок чужой плоти, превращает его в обглоданные кости и начинает отгораживаться. Так уже было со многими соседями этой так и не переболевшей имперскими фантазиями территории. Теперь пришел и наш черед. Россияне будут обходить и объезжать нас десятой дорогой. Не только мы будем стараться отгородиться от коварного жестокого врага, но и сам враг будет строить обходные дороги и пограничные фортификации, рыть непролазные рвы и ощетиниваться заставами.
И это очень хорошо. Своими обходными путями Россия обозначает границу Европы и Евразии, цивилизации общечеловеческих ценностей и цивилизации дикарского выживания, культуры и бескультурья, веры и биения лбом о пол, мира и войны. Мы должны содействовать России в ее стремлении отгородиться - потому что современная Россия опасна для нас и наших соседей, как зачумленная,
Хотят ли русские войны?-
Спросите Вы у той страны,
Откуда бомбы к нам летят,
Чьи сыновья в гробы спешат.
Спросите Вы у матерей,
Что шлют на смерть своих детей.
И Вы тогда понять должны,
Хотят ли русские
Хотят ли русские
Хотят ли русские войны.
Идут, чтоб братьев убивать,
И с «Града» землю поливать,
Чтоб ветеранов добивать,
Их внуков мучить и пытать,
Чтоб города уничтожать,
А беженцев в Сибирь ссылать.
И Вы тогда понять должны,
Хотят ли русские
Хотят ли русские
Хотят ли русские войны
Груз «200» ищет сыновей,
На русской, на земле своей.
Находит их в стране другой,
Не в русской форме, а в - чужой.
Чтоб Украину оболгать,
Приказ дан: «форму поменять!»,
«Стрелять, сжигать, бомбить, громить -
Во всем украинцев
Во всем украинцев
Во всем украинцев винить».
Умом Россию не понять,
Пришла чтоб русским помогать,
Страдальцы: Крым, Луганск, Донецк
Любви российской образец,
Когда-то Гитлер так любил,
И мир любви той не просил,
Теперь уж все понять должны -
Хотят ли русские
Хотят ли русские
Хотят ли русские войны
Ведь Православная страна!
А правит ими сатана.
Чтоб от проблем народ отвлечь,
Решил пожар войны разжечь.
По телевизору зовет,
Убийц, преступников в поход.
Синдромом злобы и войны,
В России многие
В России многие
В России многие больны
Чтоб Украину защищать,
Идут мужчины воевать.
Десятки, сотни, полегли…
Чтоб дети мирно спать могли.
Агрессия СССР и России против других государств:
Украина 1918
Азербайджан 1918
Польша 1920
Персия 1920
Грузия 1921
Китай 1929
Украина 1932
Украина 1933
Азербайджан 1937
Белоруссия 1937-1941
Япония 1938
Польша 1939
Финляндия 1939
Латвия 1939
Литва 1939
Эстония 1939
Румыния 1940
Молдова 1940
Иран 1941
Япония 1945
Китай 1946
Северная Корея 1950
Китай 1950
Венгрия 1956
Лаос 1960
Вьетнам 1961
Алжир 1962
Египет (Объединенная Арабская Республика) 1962
Йемен 1962
Сирия 1967
Чехословакия 1968
Китай 1969
Камбоджа 1970
Бангладеш 1972
Ангола 1975
Эфиопия 1977
Ливан 1982
Афганистан 1979
Азербайджан 1988
Грузия 1989
Азербайджан 1990
Грузия 1991
Литва 1991
Молдова1992
Азербайджан 1992
Грузия 1992
Таджикистан 1992
Грузия и Ингушетия 1992
Азербайджан 1993
Чечня 1994
Чечня 1999
Дагестан 1999
Грузия 2008
Украина 2014
На территории России может поместиться...
Китаев - 1,78
Индий - 5,21
Казахстанов - 6,30
Франций - 26,62
Украин - 28,37
Испаний - 34
Германий - 48
Лихтенштейнов - 107 033
Монако - 8 782 260
Ватиканов - 38 921 379
Суданов - 6,83
Алжиров - 7,19
Конго - 7,30
Канад - 1,72
США - 1,74
Мексик - 8,68
Бразилий - 2
Аргентин - 6,19
Австралий - 2,23
Великобританий - 70
Исландий - 166,27
Мадагаскаров - 29
Новых Зеландий - 63,74
Японий - 45,33
В том то и главная разница между Россией и Украиной, что русские лезут всюду драться: в Чечню, в Грузию в Молдову, в Украину. Да и вся нынешняя территория России - награбленная. А им все чего-то нехватает. Сделали бы из своей страны сплошной Дубай, так нет, для созидания руки не из того места растут. Только убивать...
Обама совершенно прав. Россия выглядит как облезлая униженная крыса, которую загнали в угол. кроме злобного щелканья стертыми зубами, горькой обиды и жалких попыток шантажа я ничего не услышал. похоже, все еще хуже, чем сказал американский президент. да, непросто привыкать к шкурке изгоя. а надо. это надолго.
Єксперты? Дочитал до слова "поимели" из уст росийского "специалиста" по международным отношениям. Что далее говорить? Вся росийская политика и "политики" это уровень блатной шпаны. Такой же и президент , который "мочить в сортире" , такой же и премьер, такой же и "патриарх" РПЦ. ШПАНА И БАНДИТЫ. судя по лексикону и интонациям, какие-то советские мужички-замухрышки из под пивного ларька, ковыряющие воблу, постоянно "чёкающие" и несущие ахинею сорокалетней давности. "ядерная", "сверхдержава"... ага, клуб похитителей ондатровых шапок им. В.Ф.Януковича. интересно, поняли бы жители США и Канады статус современной России как 'muskrat hat snatcher'? вряд ли. но если бы им объяснили, то наверняка бы поняли и долго смеялись точности определения. откуда опять эти разглагольствования о "многополярности"? нет никакой мнополярности. в любом случае, РФ полюсом не является. не по Сеньке шапка. откуда эти глупые заявления о том, что Америке в своих глобальных делах нужны какие-то жалкие услуги этой отсталой, слабой разворованной, изгнанной из всех приличных клубов и прибитой международными санкциями бензоколонки, которая возомнила себя государством? с чего бы это единодушное "непонимание" того, что состояние ничтожества, в котором они все сегодня пребывают - это расплата и за "крымнаш", и за "новороссию" и за массовые убийства, террор против народа Украины. они пытаются переключиться с главной своей проблемы на участие в решении глобальных проблем вроде ИГИЛ, куда их никто не привлекает. да есть в мире кому решать мировые вопросы! не с вами же сильные мира сего будут обсуждать свои дела. какой-то у товарищей массовый кризис самоидентификации. полная дезориентация во времени и пространстве... вирус! право, эти люди были похожи на жабу, которая решила надуться, чтобы стать такой как бык. есть такая басня у Эзопа. who do you think you are? les miserables... Россия просто еще не поняла, что умерла. Так движется динозавр без головы - хвост еще машет, но это ненадолго. Из двухчасовой речи Обама уделил России 20 секунд. "Специалисты" посчитали российскую тему центральноой, хотя американские СМИ вообще никак не комментируют пассаж Обамы о России.Cанкции были вызваны захватом Крыма, т.е. нарушением условий Будапештского меморандума, под которым стоят подписи России, Украины, США и Великобритании. Имыми словами, Россия наплевала на международные законы, и, конкретно, на США и Великобританию. Такое не прощается.Єкономика России в 14 раз меньше американской. Следующие лет 10-15 за 10 лет только от нефти мы получили 3,5 трлн долларов (не считая леса,метала ,удобрений, вооружений ). Мало того что и их просрали, так умудрились еще занять в противной Европе 600 млрд , которые сейчас с трудом скребем по сусека что бы отдать. НЕ построено ни одного нефтехимического завода, так и гоним как в СССР от скважины в трубу и туда. И ЭТИ ЛЮДИ ПРОДОЛЖАЮТ РУЛИТЬ И ЕЩЕ МЕНЯ УЧИТЬ ЧТО НАДО МЕНЬШЕ КУШАТЬ????Россия будет пасти последних...и так был
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