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Материалы по теме:  ДТП
Теги: ДТП (5660) Киев (16835) смерть (4776)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Жуткое ДТП на Столичном шоссе: Mercedes на большой скорости врезался в дерево, девушка-водитель погибла на месте. ФОТОрепортаж

На Столичном шоссе в районе улицы генерала Матыкина в Киеве произошло жуткое ДТП.

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А хіба це не стосуеться тих хто помер своею смерттю ?
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немає розуму у молоді, як кажуть страху немає...
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а помочь свести вероятность того, что колесо лопнет, практически к нулю ум тоже не может?
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значит вообще не следила за машиной. безкамерные колеса так просто не лопаются
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у мене лопалося. але я вирулів. тому що не ганяв як придурок.
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зараз її батьки мабуть волоси на голові рвуть, якщо це вони їй мерса купили.
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есть безопасная скорость для передвижения, превышающие её платят очень дорого....
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есть просто ограничения при езде по населенному пункту
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Как сообщает Игорь Титов из Pitbull Kiev: ДТП произошло сегодня, 15.04.2017 под Киевом, около Конча Заспы.
Там, женщина за рулем Мерседеса, на скорости порядка 200-та км/час не справилась с управлением и врезалась в дерево.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
http://dtp.kiev.ua/kiev/item/7370-smertelnoe-dtp-pod-kievom-u-koncha-zaspy-zhenshchina-na-mersedes-unichtozhilas-o-derevo-foto.html#prettyPhoto
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бракованные какие-то мерседесы пошли...и колеса лопаются..и тормозов нет, и бокового удара не держит..
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Прокладка между рулем и водительским сидением оказалась дефектной .
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Мерседесы в порядке. Если их с самолётами не путать. И вряд ли там "лопнуло колесо". На скорости до 120 даже внезапно полностью спустившее колесо держит форму и позволяет безопасно оттормозиться. Это разбортировка от удара о бордюр на скорости. И была эта скорость сумасшедшей, что видно даже на фото. Потеря управления, например, из-за того, что на скорости 200 пыталась рыться в сумочке, телефон искать или номер набирать. Сошла с траектории, поймала бордюр, жуткий удар - от него спустило колесо или даже оба с одной стороны, резко руль в сторону - разбортировка, юз, вращение - и боком в дерево. На скорости 50-60 метров в секунду подушки не помогут, даже если они будут размером с копну сена.
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тут могло бути спеціально перевищено тиску в шинах з метою кращого набору висоти, пардон, швидкості.
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Кстати, диски особо не повреждены. Возможно, наезд на какой-то "трамплин", летела и кувыркалась в воздухе, а приземлилась боком в дерево. Такое тоже возможно только при сумасшедшей скорости.
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Є таке повір'я-хто помирає на Великодень,одразу потрапляє до раю...
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Никем пока не доказано,но рано или поздно мьі все об єтом узнаем.
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Ну так же есть и вероятность существования нескольких "раев" , как к примеру разных по величине пенсий в Украине .
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gdevashidokozateljstva ? eto tak po rjuzke :D

extra ordinary claims require extra ordinary proof.
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Интересно...
Как легко и непринужденно все христиане превратились в кацапов...
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ne sovsem tak. prosta v razgovorah o boge njenado dobavljatj nauchnuju sostovljajushuju , ibo eto dve njesovmestimie ideji.
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Счаз..Я вообще не желаю общаться на эту тему,меня не волнует кто во что верит...
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Обычная математика доказывает это...
Даже если взять за точку отсчета рождество христово...то за две тысячи лет....уже умерло...несколько сотен миллиардов людей......где размещаются такого размера сковородки со смолой..если есть ад...и где те райские сады такого размера..если есть рай..??
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Та да....а космические корабли бороздят сцену большого театра...
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Кроме того... тело..как доподлинно известно...гниет в земле....что в таком случае жарится на сковороде в аду..?? Душа..?? Так душа эффимерна...ей что жарится...что купаться....одинаково...
То же самое и с раем.....
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ви знаєте скільки важить душа? декілька грам. Якщо порахувати вагу мільярда душ, то це буде десь 3-4 млрд грам, тобто 3-4 млн кг, тобто 3 -4 тис тон душ. Це на так багато.
Елементарна математика....
та й не жило на землі декілька сотень млрд людей....Є статистика зростання населення на Землі.
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та багато чого не доведено, А те, що доведено виявляється може бути застосовано тільки в вузькому сегменті, а в цілому в космосі діють інші закони. Всесвіт розширюється з прискоренням...і це лякає, бо незрозуміло причини.
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еще ляпни про космонавтов которые Бога не видели....
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И каким же образом ? Сам факт смерти уж точно знаний не добавит...
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Сознание или душа остается,она и будет знать.
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В мистику и чудеса не верю, потому как никому ещё не удавалось их воспроизвести , ни сейчас ,ни тем более в далеком прошлом...
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Есть большая вероятность что Земля ето и есть Рай. Просто люди везде из Рая могут сделать Ад.
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як цє немає? На мапах "до Петра 1" теріторія Мордору мала назву Гранд Тартарія, що з грецької - Великий Ад (Пекло). Е ще таке прислів*я - "щоб ти провалився у Тартарари".
Тобто, хто погано себе поводив у житті реінкарнується вічно на життя у Мордорі.
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ага, а если бы ещё несколько с собой прихватила, то прям ангелом по доставке в рай была. Что за хрень у вас в голове????
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А шо вы такая накрученная,идите пасочи поешьте,может успокоитесь...
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а если бы она твою семью в рай утащила? ты была бы на седьмом небе от счастья?
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вот и не не надо молоть абы что даже в ваш празник
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атеисты,общайтесь между собой!
Не псуйте свято.
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В нас, атеїстів, теж свято - світла, добра українська традиція

Не треба ділити на "церковників" і "безбожників". Суть в всіх нормальних людей одна - віра в добро і бажання зробити світ кращим. Христос Воскрес =)
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Воістину Воскрес.
Мені тут якраз деякі ненормальні писали.Я ж нікому нічого не нав'язую, ні до чого не змушую і не ділю, терпіти не можу, коли роблять протилежні речі.
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Скорее у кого-то "лопнул" инстинкт самосохранения... Родным соболезнования...
Тут в метро смотришь на нышнее пепси селфи поколение и понимаешь что оно не приспособлено к моральным нормам общества и элементарному благоразумию а тут еще за рулем такого "монстра"
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авто нужно водить в кроссовках, а не в лабутенах - подошва давит на тормоз а каблук на газ
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Ксения ВБ - гляньте фильм "Открытие" интересная трактовка жизни после смерти учитывая что уже доказано существование паралельных миров...
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"Британскими учёными"? Замечательная формулировка для неграмотных лохов!
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искренне сочувствую дереву.. .
Природу мудра, поэтому деревья с такой скорость не передвигаются.
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а ехала Бы на каком-то Матисе или Таврюхе с двигателем на 40 лош.сил в правой полосе не превышая скорость 30 км/ч осталось бы жива. А так - только родители зря время потратили, когда выращивали этого "водителя", государство зря денег потратило. Да и "подарок" водительских прав с помощью взяток в ГАИ ни к чему хорошему НЕ привел, "медвежья услуга".
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с дуру и на Матизе можно в хлам разбиться
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Дураку стеклянный хер не надолго...он его разобьет...да еще и руки себе порежет....
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Наверное очередного вундеркинда потеряли:всего 22 года (возможно-неполных),а уже на такую тачку скопила...
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Arkadii Michailov
Вряд ли уместно раздавать подобные советы,основываясь на своём не самом положительном опыте.
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Почему нет дебилоавякяновских ублюдков, призывающих отстреливать мусорами всех водителей? - "А если бы на пешеходном переходе был ваш ребенок?"
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печальное известие. мож педаль попутала? бывает?
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"Люксовый" мерседес - старая s-ка ценой в новый Ланос.
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Ой, искренне говорю, слава Богу, что не пострадали дети или прохожие, никому не въехала в лоб. Дерево или столб, это хорошие решения.
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ей бы еще на самокате ездить да ездить...У нее родители есть или она из пробирки?
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опана ! -знаки...осталось поховать с военными почестями и участь ПР у вас в кармане
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Тоже мне новость, я тут ещё позавчера и вчера писал, что нифига не будет. Китай проти Штатов не пойдёт патамуша, они СОЮЗНИКИ, а рашка обосрётся в очередной раз и не станет тянуть мазу за очередного голозадого Кима. Ким колотит понты для своего быдла и Гааг ему нафиг сплющился. Вопрос Северной Кореи решили бы за три месяца, если бы кого нибудь интересовал этот гемморой.
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"Жизнь будет как по маслу", - сказали папа с мамой, покупая ей мерин и права на ворованные у налогоплатильщиков деньги. Закружилась юная беззаботная голова от праздности, безделья и незаработанных денег прямо во время движения.
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А я всегда говорил, все эти гонки, все это херня и рано или поздно заканчиваются очень плачевно !
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Сколько,говна в вас...даже,для тех,у кого сегодня "праздник".
Поэтому-так и живём; потому что,не смогли,выдавить из себя ненависть,тупость,алчность,зависть и прочее,что делает слабее,каждого с этими пороками.
Вы не смогли стать,настоящими людьми-сильными.
Переступить,через своё эго.
Не идти на поводу,своего животного инстинкта,а полностью его контролировать.
Правильно тут пишут,про естественный отбор-многие написавшие здесь,его не проходят...в силу,чистой логики)

Остальным-мира и позитива.
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зря ругаитесь на эту девушку. это старой очень мерседес. не из богатых а просто ехала быстрее чем можно когда врезаишся в дерево. всем здоровья и с празником Пасхи
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЖуткое ДТП на Столичном шоссе: Mercedes на большой скорости врезался в дерево, девушка-водитель погибла на месте. ФОТОрепортаж
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