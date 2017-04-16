Жуткое ДТП на Столичном шоссе: Mercedes на большой скорости врезался в дерево, девушка-водитель погибла на месте. ФОТОрепортаж

7979 87Материалы по теме: ДТПТеги: ДТП (5660) Киев (16835) смерть (4776) Тему создал: Цензор.НЕТ16.04.17 10:55 Жуткое ДТП на Столичном шоссе: Mercedes на большой скорости врезался в дерево, девушка-водитель погибла на месте. ФОТОрепортажНа Столичном шоссе в районе улицы генерала Матыкина в Киеве произошло жуткое ДТП. читать источник x Мне нравится
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Там, женщина за рулем Мерседеса, на скорости порядка 200-та км/час не справилась с управлением и врезалась в дерево.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
http://dtp.kiev.ua/kiev/item/7370-smertelnoe-dtp-pod-kievom-u-koncha-zaspy-zhenshchina-na-mersedes-unichtozhilas-o-derevo-foto.html#prettyPhoto
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extra ordinary claims require extra ordinary proof.
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Как легко и непринужденно все христиане превратились в кацапов...
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Даже если взять за точку отсчета рождество христово...то за две тысячи лет....уже умерло...несколько сотен миллиардов людей......где размещаются такого размера сковородки со смолой..если есть ад...и где те райские сады такого размера..если есть рай..??
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То же самое и с раем.....
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Елементарна математика....
та й не жило на землі декілька сотень млрд людей....Є статистика зростання населення на Землі.
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Тобто, хто погано себе поводив у житті реінкарнується вічно на життя у Мордорі.
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Не псуйте свято.
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Не треба ділити на "церковників" і "безбожників". Суть в всіх нормальних людей одна - віра в добро і бажання зробити світ кращим. Христос Воскрес =)
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Мені тут якраз деякі ненормальні писали.Я ж нікому нічого не нав'язую, ні до чого не змушую і не ділю, терпіти не можу, коли роблять протилежні речі.
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Тут в метро смотришь на нышнее пепси селфи поколение и понимаешь что оно не приспособлено к моральным нормам общества и элементарному благоразумию а тут еще за рулем такого "монстра"
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Природу мудра, поэтому деревья с такой скорость не передвигаются.
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Вряд ли уместно раздавать подобные советы,основываясь на своём не самом положительном опыте.
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Поэтому-так и живём; потому что,не смогли,выдавить из себя ненависть,тупость,алчность,зависть и прочее,что делает слабее,каждого с этими пороками.
Вы не смогли стать,настоящими людьми-сильными.
Переступить,через своё эго.
Не идти на поводу,своего животного инстинкта,а полностью его контролировать.
Правильно тут пишут,про естественный отбор-многие написавшие здесь,его не проходят...в силу,чистой логики)
Остальным-мира и позитива.
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