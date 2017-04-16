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Теги: политика (3218) Ходорковский (237) Навальный (340)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Ходорковский призвал сторонников поддержать Навального на президентских выборах в РФ

Основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский предложил сторонникам поддержать оппозиционного политика Алексея Навального на президентских выборах в России, которые состоятся в марте 2018 года.

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Я б повесил Ходорковского , рядом с Окурком .
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вся кацапецкая либерасня, это Окурок в другой обертке.
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Это все суета-сует, пока царя хуйло 1 вперед ногами не вынесут пусть Ходорковские и иные только помечтают. ЭТО ЖЕ ТАТАРО-МОНГОЛЫ. Там правят до усмерти!!
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убил двух зайцев исключив возможность второй раз сесть и усилил протестное движение...
если вдруг Навального при серьёзной заворухе грохнут Ходорковский ловко подменит его....
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Горбачев считает, что в мире наблюдаются признаки холодной войны
Отношения между "крупными державами" ухудшаются, и это создает впечатление, словно мир готовится к войне, заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.

Из-за ухудшения отношений между "крупными державами" создается впечатление, словно мир готовится к новой холодной войне. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Bild.
По его словам, язык политиков и высокопоставленных военных становится все более воинственным, а военные доктрины формулируются "все более жестко".
Кроме этого, СМИ "подхватывают" все это и "подливают масла в огонь".
"Отношения между крупными державами продолжают ухудшаться. Это создает впечатление, что мир готовится к войне. Так что есть все признаки холодной войны", - сказал Горбачев.
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Ой, да нам то какое дело до их Навальных, Ходорковских и прочей нечисти.
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Нам точно никакой,а вот нашей пейсатой власти все кто гавкает на Фуйла,особенно из кацапов(хотя Ходорковский такой же кацап,как я китайский фараон),такие очень даже нужны,я вообще удивляюсь что Ходорковского ещё нет в нашем Кабмине
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Для Украины ни какой разницы. По вопросу Крыма и Донбасса та же позиция.
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Как то пох. Вся эта реальная или выдуманная возня вокруг политики в РФ не должна нас касаться.
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ALF nt‏ @Julius_ALF 14 апр.

Допрос полицейского, пытавшегося задержать Мальцева. Прямая цитата :"Он своим видом привлекал людей, поэтому его действия были незаконными."
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Ну и что тут такого, почитай ихнее законодательство и пойmешь что палисейский прав пусть радуется что пока не экстрик
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Какие выборы в педерашке ? Такие же как в СеСеР. Пока царь, извините генсек, не сдохнет или братки не отстранят, царствуй на радость. А Навальный и Ходарковский такие же шуты у хуйла на подтанцовке , как и Зюганов с Жириновским, только помоложе
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Псевдоопозиція, котра відволікає увагу від злочинної суті режиму хуйла на всяку другорядність типу ОнВамНеДімона грає на руку автиритарному гебешному режимові.
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от ще Дмитро Анатольович закличе - і всьо буде чьотко
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Шо НаСральный, шо НаКлальный, о НаВальный - нам один хрен.
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Никто и никогда не узнает реальных результатов выборов в расеи! Но Майдан в расеи на эту тему . возможен! Сколько могут эти расейские терпилы ждать лучшей жизни? Жизнь то проходит, Кто вернет потерянные 17 путлеровских лет?
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Что Ходорковский, что Навальный - оба против возвращения Крыма Украине. Сбу убрало б их от греха подальше, пока у них охраны мало...
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Ніззя. Будуть скаральними жертвами. Я ЗА "ліквідацію" в принципі. Однак лише за рішенням суду і за законами воєнного стану.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныХодорковский призвал сторонников поддержать Навального на президентских выборах в РФ
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