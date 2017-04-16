Ходорковский призвал сторонников поддержать Навального на президентских выборах в РФ

1664 30Теги: политика (3218) Ходорковский (237) Навальный (340) Тему создал: Цензор.НЕТ16.04.17 10:33 Ходорковский призвал сторонников поддержать Навального на президентских выборах в РФОснователь движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский предложил сторонникам поддержать оппозиционного политика Алексея Навального на президентских выборах в России, которые состоятся в марте 2018 года. читать источник x Мне нравится 2
Ответить
Ответить
https://www.facenews.ua/columns/2017/313214/
Ответить
Ответить
Прям одно лицо...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
если вдруг Навального при серьёзной заворухе грохнут Ходорковский ловко подменит его....
Ответить
..
....
Ответить
Отношения между "крупными державами" ухудшаются, и это создает впечатление, словно мир готовится к войне, заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.
Из-за ухудшения отношений между "крупными державами" создается впечатление, словно мир готовится к новой холодной войне. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Bild.
По его словам, язык политиков и высокопоставленных военных становится все более воинственным, а военные доктрины формулируются "все более жестко".
Кроме этого, СМИ "подхватывают" все это и "подливают масла в огонь".
"Отношения между крупными державами продолжают ухудшаться. Это создает впечатление, что мир готовится к войне. Так что есть все признаки холодной войны", - сказал Горбачев.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Допрос полицейского, пытавшегося задержать Мальцева. Прямая цитата :"Он своим видом привлекал людей, поэтому его действия были незаконными."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить