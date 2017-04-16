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Теги: Саакашвили (1803) СБУ (13979)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Саакашвили: "На основании письма СБУ отменили вид на жительство моему брату Давиду"

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что его брата Давида лишили права на постоянное проживание в Украине.

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24 уа- канал Бєні Коломойського. Бєня! Спасибі тобі за те що українці стали бідніші на 160 вкрадених тобою мільярдів!
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Монгол в Москве был уникальным бандитом,боялся даже Андропов и прочая КГБэшная кранопузая НЕЧИСТь...
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ни на что не намекаю, но с приездом Саакашвили в Украину, количество грузинских воров-авторитетов в Украине резко увеличилось
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Ненужно лгать. До прихода Саакашвили вместе с Лордкипанидзе в Одессу у нас практически каждый день были взрывы. При лорткипанидзе из Одессы выкинули всю эту нечисть, город стал спокойным. Да и ватные оргии все пресекались на корню. После его ухода в Одессе уже поселились моментально три грузинских вора , последнего из которых рыги вообще встречали хлебом и солью - антимоса.
После активизации ваты 10 апреля все ждут еще и второе мая, где сепаров охраняет полиция. А тех, кто этим возмущен , пакуют и вывозят
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а кто такой брат Михи - очередной лаврушник авторитет ?
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А что, СБУшникам надо было не письмом а миной накрыть?
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...Нанеся ракетный удар по Сирии и сбросив бомбу в Афганистане, США лишили России монополии на непредсказуемость.Об этом на своей странице в Facebook написала российский политолог Лилия Шевцова«Новый американский президент фактически закладывает тротил под фундамент российской системы - нашу державность», - отметила она. Шевцова подчеркнула, что Дональд Трамп не просто разрушил российскую монополию на непредсказуемость, но и выбил у Кремля важнейший инструмент внешней политики.«Вчера он решил побомбить в Сирии и Афганистане. Сегодня он грозит нанести удар по Северной Корее, в случае если её лидер решится на новые ядерные испытания. А завтра Трамп надумает навести порядок на Донбассе!! Теперь от него можно ожидать любой пакости!»...Саакашвили: "На основании письма СБУ отменили вид на жительство моему брату Давиду" - Цензор.НЕТ 9325
Саакашвили: "На основании письма СБУ отменили вид на жительство моему брату Давиду" - Цензор.НЕТ 5304
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Лилия Шевцова - интересно пишет! Родом из Львова!
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дружба США с Китаем еще под вопросом...но лапотникам сала за шкуру залил от души...верещат "бісові діти" до хрипоты и поноса...
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Тут (и не только тут) уже много раз говорилось, что США не видят Украину в упор. Любые надежды на помощь Украине - вредные иллюзии. Нужно самим заниматься своими проблемами.
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Позорище. Порошенко жалкий мелочный мстительный чмошник. Я уже писала, что в прошлом году познакомилась с одной девушкой из Грузии в метро в Нью Йорке. Сейчас постоянно проживающей в Штатах. Узнав , что мы из Одессы, естественно разговор пошел про Саакашвили. Так мне даже лично было стыдно рассказать, какую травлю ему устроили в Украине , несмотря на все лживые заверения Порошенко в дружбе. Несмотря на то, что Михо был приглашен в Украину помочь и откликнулся , привев в Украину всю свою команду.
Порошенко боится выступить открыто против, так как Саакашвили имеет имя в мире, заработанный своими делами авторитет и - агент кремля -здесь тоже не прокатит, поэтому порошенко начинает мелко гадить. Все старо как мир.
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Разговаривал с грузинами - они высокого мнения о Саакашвили. Говорят, всё, что сейчас работает - сделано во времена Саакашвили, а после него всё просто застопорилось. И в Грузии пророссийская пропаганда стала работать намного сильнее после его ухода.
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ну ...Кличка ти до цієї компанії дарма...він там у якості "бАлвана" ...на місці Кличка на цьому фото має бути "рудий тхір" ахметка...
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будете знать теперь, как выбирать олигархов и бизнесворов в депутаты и президенты.... 25 лет верите в басню - "если сумел свой бизнес поднять, то поднимет и страну"...хоть один поднял?
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А ведь был момент,когда все эти наивные поверили,что здесь можно что-то изменить.Грузины,прибалты и т.п....В итоге отчественное ворьё выжило ВСЕХ пришлых.Без исключения."Это наша корова и мы её доим"
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Конечно ! Чем ещё заняться СБУ - всё остальное давно в ажуре ! Вот это говноедство и есть реальное лицо власти...
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Для того, чтобы Михо или другой предпочитаемый вами лидер держался, ему нужна поддержка и не только пара слов в коментарии. Ктото должен поддерживать его акции, проводить агитацию среди соседей, организовывать ячейки... Если вам нравится его позиция то, надо разделять и тяготы. Иначе вы напоминаете зрителей спортивной программы с попкорном и пивом у экрана.
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НАЛИВАЙЧЕНКО ВИСТУПИВ З СЕНСАЦІЙНОЮ ЗАЯВОЮ: ДАЛІ МОВЧАТИ НЕ МОЖНА! «Міжнародне розслідування вийшло на те, що саме ці…
Депутат от БПП Игорь Кононенко прямо содействовал побегу из Украины членам режима Януковича в феврале 2014 года.
Об этом заявил в эфире ток-шоу Наташи Влащенко Люди. Hard Talk LIVE экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
«Люди у владі продовжують займатись бізнесом. Ми з вами для них це величезне корито. Вони викрадають гроші з економіки. Кононенко проводить співбесіди за хабарі з керівниками підрозділів СБУ, митниці, податкової. Чому це всі приховують?
Ми прийшли на комітет. Викликали його. 100% членів комітету його допитали і проголосували, щоб ГПУ нарешті порушила кримінальне провадження і з'ясувала, що це за гаманці політичної корупції заховані в оффшорах. Чому, перебуваючи в ВР на високій посаді і входячи майже щоночі в перший кабінет, людина продовжує перераховувати туди гроші і потім відмиває їх через австрійські і латвійські банки», - рассказал экс-глава СБУ.
Наливайченко также сообщил о событиях, произошедших уже после заседания комитета ВР.
«Міжнародне розслідування вийшло на те, що саме ці оффшори і ці корупціонери українські займаються цим ще з 2011-2012 року і прямо причетні до перевезення літаками, в т.ч. власними, зареєстрованими в Австрії, політичної верхівки режиму Януковича: Арбузова, Саламатіна та іншими. Доказова база вже викладена британськими журналістами.
Але мене вражає, і людей, які були на Майдані 18, 19, 20 лютого минулого року, що саме ці люди саме в ці дні вивозили на Відень поплічників Януковича, ховали їх від Майдану, разом з золотом, готівкою. Навіть австрійці відмовили їм в посадці літака. Цей елемент чомусь жодним слідством не розслідується», - возмущен Наливайченко.
«Це величезне павутиння корупції треба розрубати. Чому я втрутився? Тільки тому, що знаю, що так виглядала справа Лазаренка. Саме так він викрадав спочатку гроші, потім створив в Антігуа і Барбуда величезний банк і після цього гроші так і не повернулись в Україну. Час діяти тут і зараз, щоб повернути вкрадене Кононенками і іншими в український бюджет», - подчеркнул экс-глава СБУ.
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Все находящиеся ныне во власти, от Президента до поселкового головы и большенство сельских голив, являются членами одной коррупционной Системы чиновников наживающихся на эксплуатации природных и человеческих ресурсов Украины. Министерства и службы используя служебное положение через "платные услуги" вносят свою лепту. Это пирамида, которая ручейки собирает в реки бабла, часть которого идёт на поддержание лояльности Системы, а вторая выводится за рубеж.
Хуже того, вспомогательными винтиками этой Системы являются даже сотрудники облэнерго и газконтор, комунальных хозяйств. Которые для увеличения "надоев" не брезгуют творить махинации со счетами для населения, получая на пару тысяч больше лохов.

Государство полностью (сверху до низу) поражено коррупцией и не способно само себя излечить. Поскольку, каждый чиновник получающий зарплату и рабочее место от этого государства является частью коррупционной машины и имееь свою функцию. Он уже туда поставлен для того, чтобы эту функцию исполнять. Все неугодные удаляются этой Системой, как инородные тела. Законники там ненужны, поскольку неоправдывают возложеного на них доверия. Эта Система подчиняется неписаным правилам, им не нужно объяснять, что делать. Поскольку их основная задача КРАСТЬ либо обеспечивать безопасность крадущих.
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Второго истерика в политике Украина бы не вынесла.
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прикрываясь маской всегда быть в тени(это не я) -барыга оказался мерзким и мстительным подонком, совершающим омерзительные поступки будь то родственник Саакашвили, мер Садовой или украинский народ стающими на пути его алчным интересам.
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Порошенко уже и до этого опустился, ушлепок. Как с коррупцией реально бороться так его нет, одни слова. А как мстить неугодным таким как например Саакашвили и Садовый, так всегда пожалуйста.
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сам с собой бороться? перестаньте вы уже этот бред повторять.Украину превратили уже в раисию, ещё годик, и отсюда надо будет эвакуироваться
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Порошенко с окружением, это всего лишь сияющая вершина айсберга. Они выражают суть и чаяния десятков тысяч чиновников. Они попали на верх не просто так, а как довереные лица Национальной коррупционной организации. В запасе у них ещё много януковичей. Уберите этого и они поставят другого. Рубить нужно корень Системы и тогда всё дерево умрёт само.
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машка гайдар как там поживает, минетчица советница?
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Если Мишико настоящий гррррузын - он просто обязан выкатить бочонок хорошего вина СБУ, а второй - прекрасному Свинорылу: лучшей бесплатной рекламы даже не пожелаешь! :D
Неужели власть настолько отупела и не понимает, что этим они себе еще глубже роют ямку и ускоряют свой конец?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСаакашвили: "На основании письма СБУ отменили вид на жительство моему брату Давиду"
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