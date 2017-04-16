4481 133Теги: Саакашвили (1803) СБУ (13979) Тему создал: Цензор.НЕТ16.04.17 10:17 Саакашвили: "На основании письма СБУ отменили вид на жительство моему брату Давиду"Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что его брата Давида лишили права на постоянное проживание в Украине. читать источник x Мне нравится 6
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После активизации ваты 10 апреля все ждут еще и второе мая, где сепаров охраняет полиция. А тех, кто этим возмущен , пакуют и вывозят
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Порошенко боится выступить открыто против, так как Саакашвили имеет имя в мире, заработанный своими делами авторитет и - агент кремля -здесь тоже не прокатит, поэтому порошенко начинает мелко гадить. Все старо как мир.
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Депутат от БПП Игорь Кононенко прямо содействовал побегу из Украины членам режима Януковича в феврале 2014 года.
Об этом заявил в эфире ток-шоу Наташи Влащенко Люди. Hard Talk LIVE экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
«Люди у владі продовжують займатись бізнесом. Ми з вами для них це величезне корито. Вони викрадають гроші з економіки. Кононенко проводить співбесіди за хабарі з керівниками підрозділів СБУ, митниці, податкової. Чому це всі приховують?
Ми прийшли на комітет. Викликали його. 100% членів комітету його допитали і проголосували, щоб ГПУ нарешті порушила кримінальне провадження і з'ясувала, що це за гаманці політичної корупції заховані в оффшорах. Чому, перебуваючи в ВР на високій посаді і входячи майже щоночі в перший кабінет, людина продовжує перераховувати туди гроші і потім відмиває їх через австрійські і латвійські банки», - рассказал экс-глава СБУ.
Наливайченко также сообщил о событиях, произошедших уже после заседания комитета ВР.
«Міжнародне розслідування вийшло на те, що саме ці оффшори і ці корупціонери українські займаються цим ще з 2011-2012 року і прямо причетні до перевезення літаками, в т.ч. власними, зареєстрованими в Австрії, політичної верхівки режиму Януковича: Арбузова, Саламатіна та іншими. Доказова база вже викладена британськими журналістами.
Але мене вражає, і людей, які були на Майдані 18, 19, 20 лютого минулого року, що саме ці люди саме в ці дні вивозили на Відень поплічників Януковича, ховали їх від Майдану, разом з золотом, готівкою. Навіть австрійці відмовили їм в посадці літака. Цей елемент чомусь жодним слідством не розслідується», - возмущен Наливайченко.
«Це величезне павутиння корупції треба розрубати. Чому я втрутився? Тільки тому, що знаю, що так виглядала справа Лазаренка. Саме так він викрадав спочатку гроші, потім створив в Антігуа і Барбуда величезний банк і після цього гроші так і не повернулись в Україну. Час діяти тут і зараз, щоб повернути вкрадене Кононенками і іншими в український бюджет», - подчеркнул экс-глава СБУ.
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Хуже того, вспомогательными винтиками этой Системы являются даже сотрудники облэнерго и газконтор, комунальных хозяйств. Которые для увеличения "надоев" не брезгуют творить махинации со счетами для населения, получая на пару тысяч больше лохов.
Государство полностью (сверху до низу) поражено коррупцией и не способно само себя излечить. Поскольку, каждый чиновник получающий зарплату и рабочее место от этого государства является частью коррупционной машины и имееь свою функцию. Он уже туда поставлен для того, чтобы эту функцию исполнять. Все неугодные удаляются этой Системой, как инородные тела. Законники там ненужны, поскольку неоправдывают возложеного на них доверия. Эта Система подчиняется неписаным правилам, им не нужно объяснять, что делать. Поскольку их основная задача КРАСТЬ либо обеспечивать безопасность крадущих.
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минетчицасоветница?
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Неужели власть настолько отупела и не понимает, что этим они себе еще глубже роют ямку и ускоряют свой конец?
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