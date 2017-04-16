Пасхальная ночь по всей Украине прошла без происшествий, - полиция

389 27Материалы по теме: ПасхаТеги: Пасха (25) Нацполиция (6923) Тему создал: редактор новостей16.04.17 10:00 Пасхальная ночь по всей Украине прошла без происшествий, - полицияНаиболее многочисленные богослужения состоялись в Днепропетровской и Львовской областях. читать источник x Мне нравится
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ЗІ СВЯТОМ ВАС, ВЕЛЬМИШАНОВНЕ ПАНСТВО!
ХРЕСТОС ВОСКРЕС! ХРЕСТОС ВОСКРЕС! ХРЕСТОС ВОСКРЕС!
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Це звідціля.
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Поздравляю украинцев и всех, кто желает Украине мира, добра, процветания, с Великоднем!
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Смачної паски!
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хромосома же=))))
Здравствуй жопа Новый Год
В Петербурге установили новогоднюю ель
,,- Ночью видела, как устанавливали. Думала, может, сцену для гуляний ставят. Проснулась - ёлка, - рассказала очевидица в соцсетях. По мнению петербуржцев, кто-то просто перепутал Пасху с Рождеством. "
https://news.rambler.ru/crazy-world/36629603-v-peterburge-ustanovili-novogodnyuyu-el/
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В городе Одессе в канун празднования христианской Пасхи состоялось театрализованное представление Страстей Христовых, стилизованное под времена Древнего Рима.
Имитировать распятие Иисуса Христа на центральной улице города - богохульство. Апостол Павел написал: «И как они не заботились иметь Бога в разуме,
то предал их Бог превратному уму - делать непотребства…» (Рим.1:28).
Как и две тысячи лет тому назад зеваки пришли поглазеть на казнь Бога Иисуса Христа, так и теперь граждане, называющие себя «христианами», чтобы ощутить выброс эндорфина (гормон радости и удовольствия) пришли с детьми на центральную улицу города, где режиссеры этого спектакля воссоздали Голгофские события.
Псалмопевец Духом Святым назвал «псами» тех граждан, которые собрались посмотреть на мученическую смерть Мессии Израиля.
«Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной.
Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище».
Пророк Исаия говорит: «Все участвующие в этом будут постыжены…» (Ис.44:11).
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