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Материалы по теме:  Пасха
Теги: Пасха (25) Нацполиция (6923)
Тему создал: редактор новостей

Пасхальная ночь по всей Украине прошла без происшествий, - полиция

Наиболее многочисленные богослужения состоялись в Днепропетровской и Львовской областях.

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Бо любить Господь Україну.Хай щезне нечесть кацапська з лиця землі.
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Ждёмс романтически-фантастические поздравления от мечтателя Авакова))) .Христос Воскрес!
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Естественно,власть шатуна не запускала и всё спокойно
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Пасхальная ночь по всей Украине прошла без происшествий, - полиция - Цензор.НЕТ 9149

ЗІ СВЯТОМ ВАС, ВЕЛЬМИШАНОВНЕ ПАНСТВО!
ХРЕСТОС ВОСКРЕС! ХРЕСТОС ВОСКРЕС! ХРЕСТОС ВОСКРЕС!
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Спасибо! И вас так же. Только это какой-то французский ресторан на фотке.
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Во истину воскрес!
Поздравляю украинцев и всех, кто желает Украине мира, добра, процветания, с Великоднем!
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Сейчас понаедаются,понапиваются и начнется...
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Чи про 13 стульев Ильфа и Петрова? (Когда братья всю капусту в старушек пожрали).
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Я о некоторых,если вы из этих некоторых,то значит про вас .
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Аааа...Ну тогда хорошо вам погулять,выжить и других не угробить...))))
Смачної паски!
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КАЦАПЫ шо с них взять=))))))
хромосома же=))))

Здравствуй жопа Новый Год
В Петербурге установили новогоднюю ель
,,- Ночью видела, как устанавливали. Думала, может, сцену для гуляний ставят. Проснулась - ёлка, - рассказала очевидица в соцсетях. По мнению петербуржцев, кто-то просто перепутал Пасху с Рождеством. "
https://news.rambler.ru/crazy-world/36629603-v-peterburge-ustanovili-novogodnyuyu-el/

Пасхальная ночь по всей Украине прошла без происшествий, - полиция - Цензор.НЕТ 8981
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В аналогичной очереди за хлебом я тоже вчера стоял, да и вообще когда у нас подвоз свежего хлеба то всегда там очередь только поменьше немного, причем магазин сбоку атб наоходится то есть все стоят просто за свежим хлебом, сфотографировать, еще сделать черно белым и лет через 20-30 можно будет за дефицит выдавать на форумах.
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Когда-то , в Украине перестанут праздновать этот праздник . Жаль , шо я не застану этих времен .
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Одесса казнила Христа.
В городе Одессе в канун празднования христианской Пасхи состоялось театрализованное представление Страстей Христовых, стилизованное под времена Древнего Рима.
Имитировать распятие Иисуса Христа на центральной улице города - богохульство. Апостол Павел написал: «И как они не заботились иметь Бога в разуме,
то предал их Бог превратному уму - делать непотребства…» (Рим.1:28).

Как и две тысячи лет тому назад зеваки пришли поглазеть на казнь Бога Иисуса Христа, так и теперь граждане, называющие себя «христианами», чтобы ощутить выброс эндорфина (гормон радости и удовольствия) пришли с детьми на центральную улицу города, где режиссеры этого спектакля воссоздали Голгофские события.
Псалмопевец Духом Святым назвал «псами» тех граждан, которые собрались посмотреть на мученическую смерть Мессии Израиля.
«Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной.
Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище».
Пророк Исаия говорит: «Все участвующие в этом будут постыжены…» (Ис.44:11).
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПасхальная ночь по всей Украине прошла без происшествий, - полиция
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