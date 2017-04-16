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Материалы по теме:  Пасха
Теги: Пасха (25) поздравление (582) Гройсман (2822)
Тему создал: редактор новостей

"Поздравляю с праздником наших защитников, которые оберегают Украину!", - Гройсман. ВИДЕО

Поздравление премьер-министра.

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Осталось от Парубия переварить поздравление. Терпи! Бог терпел и нам велел.
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Парубий - шестёрка .
Лично я с омерзением жду поздравлений от Великого Архитектора Заборов и Неисстребимого камикадзе ...
Щас нарисуется .
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Если это случится и покажутся кроличьи уши, то это будет лакмусовой бумажкой грядущих досрочных выборов, которые решили провести обрезанцы, пока их рейтинг в Украине не упал ниже Хуйловского, а от полезного орденоносца Охындовского еще не так воняет тухлятиной. Лейтмотивов предвыборной компании станет песня - если нас не выберете, то субсидиям гаплык. И лошье таки поведется.
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Субсидия - знатная морковка .
Лошары так и не поняли , что сделана она из их же денег .
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ЧЕ ТАМ ?- щас повылазят шкуряки .гончаренки. геращенки-челкой мотать. герман скривит рота в скорботи..
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Тогда уже им поздно будет! Мы разговеемся и нам по барабану будет.
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ну за парубия . у ВАС . ЗАЧЕТНЕНЬКО ПОЛУЧИЛОСЬ.
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Парлубий поздрлавит без сурлдоперлеводчика.
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так вони сьогодні по-ходу всі "вискажуться-привітають", типу мусять щось сказати...
Надіюсь усі вони прочитають коменти під своїми привітаннями, або їх холуї їм зроблять доповідь про "любов" народу до своїх очільників...
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Україну требе оберігати від таких можновладців, як ти, Гонтарєва та вся ваша банда.
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Вот зачем нам настроение с утра портить в праздник? Блин! Апетит пропал.
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Это богоугодное дело! Мы же не мусульмане. На каждого "удава" по рюмке и можно идти спать.
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по одній - важко їхні морди бачити. Треба мінімум - по три.
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Вся надежда на Бога и на Народ.
От вас, дармоеды, добра ждать бесполезно.

Христос Воскрес!
З Великоднем!
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О,ещё один *православный* нарисовался,пора бы уже и Кролю подтянуться
"Поздравляю с праздником наших защитников, которые оберегают Украину!", - Гройсман - Цензор.НЕТ 6827


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Это просто шабаш какой-то иудейский. Когда Кернес отпишется?
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Україна святкує,Ольгіно на роботі))) Христос воскрес!!! Українці зі святом!!!
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Хоть я и баран по итальянски, но чувствую что здесь хорошее написано.
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Гройсман лучший премьер за всю историю Украины.
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педро ляксевич! у тебя все лучшие) лерка стакан лучший банкир 0 гнойЦман лучший премьер ) ты лучший презофшор пагубий лучший матер разговорного жанра) клоуны-одним словом) ША ПИ ТО)
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Христос Воскресе,панове!
........................
Смотрела "поздравление" пупырышки и все ждала фразу.........а вот Тимошенко.....
Фух.....обошлось.
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Цензор, ну зачем портить праздник всякими рожами? Лучше покажи нам поздравления от наших воинов.
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А классное ему Юлька прозвище дала. В точку. Пустой как пупырышка, только звуки производит.
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А в окопе слабо поздравить,где нибудь под Авдеевкой?
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Всем этим грошманам и шоколадным на народ насрать, обогатиться любой ценой. Ничего не сделали за все годы независимости и продолжают красть в военное время. О народе вспоминается когда награбленое нужно защитить, тогда всплывает тема фальшивого патриотизма, и они каждым из нас прикрывают свой зад от шрапнели..
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да да грося потом эти защитники с тебя и спросят за все если не успееш скрытся
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Чушь что с дамбасом ушла 25% экономики, как вещают некоторые ручные прикормыши шоколадного гидранта. Дотационный регион, который не может сам себя обеспечить, не может давать четверть бюджета. Потом война, с путлером договорились уже что и как, может планировали отдать несколько областей, но тут остатки армии начали возрождаться, стараниями волонтеров и добробатов. Каждый из нас мог дать армии денежку, вещи, и т.д.. Ситуация на фронте стала меняться. Сепарье стали вдруг жестко *башить. Этот сценарий не просчитывался. Гидрант для того, чтоб война быстро не закончилась и для подавления волонтерского движения валит нацвалюту. Бедный народ уже не сможет поддерживать армию в прежних масштабах. При этом пэтя продолжает киздеть с кремлевским гномом по телефону. О чем там разговоры?
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Странно, что гнойсман выступает без Ахметова рядом.

Но на видео видны ниточки, за которые его дергают.
В общем, пасхальные энерготрейдеры нам в помощь.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Поздравляю с праздником наших защитников, которые оберегают Украину!", - Гройсман. ВИДЕО
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