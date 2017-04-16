"Поздравляю с праздником наших защитников, которые оберегают Украину!", - Гройсман. ВИДЕО

1127 65Материалы по теме: ПасхаТеги: Пасха (25) поздравление (582) Гройсман (2822) Тему создал: редактор новостей16.04.17 09:48 "Поздравляю с праздником наших защитников, которые оберегают Украину!", - Гройсман. ВИДЕОПоздравление премьер-министра. читать источник x Мне нравится 5
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Лично я с омерзением жду поздравлений от Великого Архитектора Заборов и Неисстребимого камикадзе ...
Щас нарисуется .
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Лошары так и не поняли , что сделана она из их же денег .
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Надіюсь усі вони прочитають коменти під своїми привітаннями, або їх холуї їм зроблять доповідь про "любов" народу до своїх очільників...
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От вас, дармоеды, добра ждать бесполезно.
Христос Воскрес!
З Великоднем!
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Грося з ранку пропердився!
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- Воистинну, акбар!
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Смотрела "поздравление" пупырышки и все ждала фразу.........а вот Тимошенко.....
Фух.....обошлось.
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Боюсь даже подумать, что скажет "ху@ло ТВ"
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Но на видео видны ниточки, за которые его дергают.
В общем, пасхальные энерготрейдеры нам в помощь.
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