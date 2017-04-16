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Теги: Азербайджан (262) учения (1656)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Азербайджан проводит широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войск

В воскресенье, 16 апреля, в Азербайджане стартуют широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях, приближенных к боевым.

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не робіть наших помилок -- даремної трати боєприпасів...
усі учбові цілі мають бути на окупованому армянами Карабасі - а там уже таке - влучив чи не влучив...
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Усі держави старанно демонструють м"язи, і все це через ненормального агресивного миршавого карлика і його рабську парафію.
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з ціллю перевірки бойової готовності та виявлення неісламських елементів у армії
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Сцуко..)) Не дают покоя Хуйлу-батюшке со свсех сторон..теперяче азейбарджанские биндеравцы железом тряхнули.
Надеюсь планово, а не из-за Карабаха..не время ещё.
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Как раз время. И не только Карабах,но Иреванское ханство освобождать,которое им подарило мировое массонство.Перепись царя российского в 1860г.-99% одэры. Одэров 60млн.Это ИндоПэриджан(ГрекоАнар(Рим) и родина Всех религий мира. А Бэнди Бала Од(Понти Пилат) пер с одэри Слуга(Всевышнего) дите огонь.
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А пусть теперь моль и кежгут свои репы чешут. Молодец Ильхам Алиев, да продлит Аллах его дни
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Знайьомий приїхав з Азербайжану. Водієм працює. Розповидав як там люди живуть.
А він при союзі ще й служив там. Каже що Берлін - спочіває.
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Ждем чем и как ответят Москва и Ереван...
Вполне возможна большая общевойсковая операция по освобождению Карабаха!
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Спасибо всем украинцам, поддерживающим Азербайджан! У нас один и общий враг - кацапский Мордор, пестующий и ваших, и наших, и вообще всех сепаров в бывшем СССР. Шоб он сдох вместе с ними, и поскорее...
П.С. Как захватите Москву - сожгите нах плиз...
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В случаи вмешательства массонского Кремля один только Пакистан готов перекинуть в Карабах 200000 воинов.Арабохаи(эр мэн?-ворованное слово) -сталиняно(двойник)-микояны засевшие в Кремле с 1927г. НЕ ДАЮТ НАДО РОССИИ ОТМЕЧАТЬ СВОИ ПРАЗДНИКИ ИЗ БАЗАНТЫ(Индия Атропатена)-половина Од(Аз)ЭрБэйДжана. Так ПашАга(главный господин)=Пасга. должна была отмечаться 21 марта вместе с Ноурузом,Базантой,Колядо, Масленницей,Магеррамлик. И ОГОНЬ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРИНИМАТЬ из Кавказа(Азэрб.)-страны Огней, куда он каждый год спускается с НЕБЕС.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАзербайджан проводит широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войск
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