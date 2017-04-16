Азербайджан проводит широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войск

1807 11Теги: Азербайджан (262) учения (1656) Тему создал: Цензор.НЕТ16.04.17 09:45 Азербайджан проводит широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войскВ воскресенье, 16 апреля, в Азербайджане стартуют широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях, приближенных к боевым. читать источник x Мне нравится 6
усі учбові цілі мають бути на окупованому армянами Карабасі - а там уже таке - влучив чи не влучив...
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Надеюсь планово, а не из-за Карабаха..не время ещё.
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А він при союзі ще й служив там. Каже що Берлін - спочіває.
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Вполне возможна большая общевойсковая операция по освобождению Карабаха!
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П.С. Как захватите Москву - сожгите нах плиз...
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