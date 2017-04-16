Референдум о смене формы правления проходит в Турции

2225 44Теги: авторитаризм (59) референдум (1176) Турция (1914) Тему создал: Цензор.НЕТ16.04.17 09:23 Референдум о смене формы правления проходит в ТурцииВ воскресенье, 16 апреля, в Турции проходит референдум относительно изменений в Конституцию. Турки определятся, останется ли страна с парламентско-президентской формой правления или перейдет на президентско-парламентскую. читать источник x Мне нравится
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наУкраине сидят кацапы.
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http://tyzhden.ua/History/189964
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А з цього роя у Петра практично не виходить ні..я.
Нам потрібна парламенська республіка, з можливим розпуском ВР та відкликом депутата за невиконання передвиборчих обіцянок. У нас інший менталітет ніж у турок - ми всі так чи інакше ненавидим і недовіряємо владі -- причому всій владі - начальнику на роботі, меру, ВР. прем"єру, президенту.
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Одно плохо, у нас нет системы, а эта что есть старая и неподходящая. Нужно чтобы как на майдане, каждый видел свое влияние. Тогда возможно мы уже давно бы постреляли всех антиукраинцев, а не слушали с раскрытыми ртами как идиоты наших олигархов, которым наоборот выгодно взрастить манкуртов чтобы стравливать их против нас, когда у нас возникают вопросы.
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Тюркюты - У этого термина существуют и другие значения, см. Древние тюрки. Тюркюты (от тюрк. тюрк и монг. ют суффикс множественного числа) термин, часто применяемый в российской историографии для обозначения собственно тюрков (кёк тюрков...
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Власть сконцентрированная в руках одного человека....ни к чему хорошему не приведет.....
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