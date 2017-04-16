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 Форум Украины(594670)
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Сашко, додавіть расію економічно - і все вирішиться саме
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Не вирішиться... Вони, як північнокорейці - будуть сидіти в повній жопі і голодувати, але славитимуть хуйла і ненавидітимуть весь світ і воюватимуть скрізь... це вже було у їх історії - 18, 19, да і 20 століття - коли членін-сралін розстрілювали і сажали по тюрьмам мілліони людей, морили народ голодом - всерівно їх славили, а СРСР з усіма і весь час воювало...
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врешті-решт виникає ситуація, коли бажання залишається, а тузік вже не гавкає
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так це зазвичай роблять сумісно з усіма, і тоді вже нікого не цікавить, чи гавкає той тузік, чи не гавкає..., дають копняка і йому, і нащадкам його, нащадкам їхніх нащадків, тим щадкам й таке інше, це вже справа антипутлєровської коаліції, де вона вже?
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дословная цитата с сохранением транскрипции оригинала.
можэт жэ ш такое быть?
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та там вже і орально шпекнули, бо не долучили до вирішення проблеми КНДР
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Ситуация обостряется в нужньій момент,шо уже давно всем известно,особенно обостряется когда У Пети подгорает.
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Так у него последнее время все время подгорает. А он с видом 'мне все по барабану' продолжает делать вид, что это не о нем. Вот только путен активизируется постоянно, 'переживает' , видать, за своего торгового партнера.
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"фможет"______на "цензоре" уже походу "разговелись"
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Ну там же теж люди працюють - паска, яйко, ковбаска, горілочка... Ну не постить же їм в такий день...
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Стоїть дві армії по 40-60 тис. солдат, одна напроти іншої... І зрозуміло, що ситуація так чи інакше, рано чи піздно загостриться до повномаштабної війни... Хіба що нас заставлять Мінські угоди виконати - тобто юридично визнати поразку держави Україна...
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потому как барыга у руля ,экономику угробила за 25 нет незалежности так открыли новый бизнес-АТО
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"Тихо прийшов, тихо пішов": Военное телевидение Украины презентовало клип, посвященный бойцам ССО. ВИДЕО http://www.milnavigator.com/tixo-prijshov-tixo-pishov-voennoe-televidenie-ukrainy-prezentovalo-klip-posvyashhennyj-bojcam-sso-video/
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"Нас не видно,але ми тут;Нас не чутно,але ми є.Так буває,що серця стук наче молотом в тиші б"є.Ми для ворога-вічний жах і для зрадників - сарана,а над нами так велично майорить прапор з образом кажана"...
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Эта ситуация уже 3 года нестабильна. И че? Хуг, пиши письмо папе Трампу, чтоб дал летальное оружие. Ситуация сразу улучшится. Домой к жене поедешь.
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"Есть риск того, что ситуация ухудшится. Ситуация весьма нестабильна. Она может обостриться в любой момент", - отметил Хуг.

https://www.youtube.com/watch?v=i-Qg0986Dzg

http://replyua.net/nauka/49193-k-zemle-letit-ogromnyy-asteroid-nasa.html
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"Ситуація фможет загостритися будь-якої миті"

це на якій мові, цензор? вже й заголовки не вичитуємо?
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мы не можем жить без массового убийства своего же населения.
граф Лев Толстой.1907 год.
до массового истребления химическим оружием в лесах Тамбовщины рюсских рюсскими оставалось всего 14 лет...
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"И мы готовы немедлено,моментально,сию секунду выразить глубокую озабоченность"-заявил Хуг.
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"Есть риск того, что ситуация ухудшится. Ситуация весьма нестабильна. Она может обостриться в любой момент", - отметил Хуг.

https://www.youtube.com/watch?v=i-Qg0986Dzg

У людей хрупкие головы. Это несовершенная, тупая раса. Люди воюют между собой, любят деньги, роскошь. Придумали работу... ничего подобного не существует у нас, животных. Мы живём в согласии с природой, довольствуемся малым, мечтаем, полеживая на солнце. Наша жизнь коротка, но мы хорошо её распоряжаемся, жизнь людей ужасно длинна, но они не знают, чем её наполнить, и скука вынуждает их совершать чудовищно глупые поступки.

Серж Брюссоло. Пегги Сью и призраки. День синей собаки.
Сам по себе каждый человек - милое и безобидное существо. Но постоянное общение с этими мерзкими людишками со временем его заметно портит.
Если бы животное убило преднамеренно, это был бы человеческий поступок.
Станислав Ежи Лец.
Несмотря на все диеты человек является самым всеядным животным на планете…
Вечно голодное животное - наелось и отдыхает, а животное человек - ищет что ещё сожрать.
Животные отличаются от животных людей тем, что они не берут больше, чем надо сейчас съесть.
Отличие человека от животного состоит в том, что человек может покончить жизнь самоубийством.
Жан-Поль Сартр.
С раннего детства меня беспокоит один вопрос, почему, если животные становятся слишком агрессивными, их усыпляют, а людей - нет...
Человек отличается от животного тем, что ищет смысл своего бытия.
Человек по сравнению с растениями и животными - неприличен.
Платонов.
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Рюсские всегда убивали рюсских...,сия Ыстория тянется с 1579 года,изучая в молодости Ысторию..я пришел к выводу..рюсския убивали рюсских на 500 лет до создания ВОНЮЧЕЙ РАБссии..,это была эпоха Сталагмито-Чеченских ьВАХХАБИТОВ
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Уже надо боятся? А кого? Там же наши торговые партнеры, они платят налоги в казну украинского государства. Хуг скорее всего идиот.
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Дуже вибачаюся за офтоп, просто треба передати інформацію. У Ржищіві Київської області зараз буде виїзна служба Київського Патріархату на Співочому полі. Там є тільки одна церква, і та - мп, піп якої відмовлявся, навіть, відспівувати загиблих українських воїнів.
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мой дед Иван Ильич, когда то пытался спасти РАБссию,предлагая Столыпину ввести налог на недвижимость на немецкого князя фон Фроде,который владел по сути тогда всей ВОНЮЧЕЙ РАБссией...,немцы кстати владеют РАБссией до сих пор.... ДЕТВОРА..куда вы лезете
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Шах расписался в полном неумении
Вот тут его возьми и замени! Где взять?
У нас любой второй в Туркмении -

Аятолла и даже Хомейни.
Хуг! В чем суть твоей миссии? Периодически вещать очевидное? Высказывать озабоченность? Как же тут без тебя не догадаться?
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В ОБСЕ заявляют, что положение на Донбассе нестабильно.Источник: http://censor.net.ua/n436494

Та невже? Воно не стабільне з березня 14 -го року! А Хуг тільки зараз це узрел?
Довго-же він резкость наводив!
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Так ведь скоро встреча в нормандском формате, значит опять начнут обострять.
Нужно когда-нибудь после очередного обострения окружить кацапо-сепарских орков по самую украинскую границу и начать этих орков уничтожать.
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сегодня все спокойно с парнями перезванивались с утра
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Трамп готовы нанести удар по ядерным объектам "
● Межконтинентальный ракетный открыт в Пхеньяне парадном ● Еще ракетные режим взрывается, как он будет запущен ● Вашингтон сваи давление на Китай, чтобы обуздать Ким

Тим Шипман, политический редактор, и иностранный персонал

16 апреля 2017, 12:01 утра, The Sunday Times
Солдаты салюты на военное шоу силы поставленном правительства Северного Кореи в центре ПхеньянаДАМИР САГОЛЖ / REUTERS

ближайшие военные советники Дональда Трампа сказали Великобритании, что Америка имеет огневую мощь, чтобы нейтрализовать ядерную программу Северной Кореи - и даже могут начать упреждающий удар, чтобы сделать это.
В то, что будет рассматриваться как попытка свая давление на Китай, чтобы вмешаться, чтобы предотвратить Ким Чен Ын от проведения нового ядерного испытания, старшие источники сообщили, что Соединенные Штаты могут «полностью уничтожить» ключевые цели с использованием обычных вооружений.
Напряженность вновь подняли рано сегодня, когда США заявили, Северная Корея попыталась выстрелить баллистическую ракету, но она взорвалась через несколько секунд после запуска. Южная Корея расследует запуск вблизи порта SINPO на восточном побережье.
Инцидент через несколько часов после того, как Северная Корея использовала военный парад ...

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Цензор.НЕТФорум Украины"Ситуация на Донбассе может обостриться в любой момент", - Хуг
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