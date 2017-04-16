3969 45Теги: ОБСЕ (2433) Донбасс (14108) Хуг Александр (251) Тему создал: редактор новостей16.04.17 08:53 "Ситуация на Донбассе может обостриться в любой момент", - ХугВ ОБСЕ заявляют, что положение на Донбассе нестабильно. читать источник x Мне нравится
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можэт жэ ш такое быть?
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https://www.youtube.com/watch?v=i-Qg0986Dzg
http://replyua.net/nauka/49193-k-zemle-letit-ogromnyy-asteroid-nasa.html
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це на якій мові, цензор? вже й заголовки не вичитуємо?
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граф Лев Толстой.1907 год.
до массового истребления химическим оружием в лесах Тамбовщины рюсских рюсскими оставалось всего 14 лет...
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https://www.youtube.com/watch?v=i-Qg0986Dzg
У людей хрупкие головы. Это несовершенная, тупая раса. Люди воюют между собой, любят деньги, роскошь. Придумали работу... ничего подобного не существует у нас, животных. Мы живём в согласии с природой, довольствуемся малым, мечтаем, полеживая на солнце. Наша жизнь коротка, но мы хорошо её распоряжаемся, жизнь людей ужасно длинна, но они не знают, чем её наполнить, и скука вынуждает их совершать чудовищно глупые поступки.
Серж Брюссоло. Пегги Сью и призраки. День синей собаки.
Сам по себе каждый человек - милое и безобидное существо. Но постоянное общение с этими мерзкими людишками со временем его заметно портит.
Если бы животное убило преднамеренно, это был бы человеческий поступок.
Станислав Ежи Лец.
Несмотря на все диеты человек является самым всеядным животным на планете…
Вечно голодное животное - наелось и отдыхает, а животное человек - ищет что ещё сожрать.
Животные отличаются от животных людей тем, что они не берут больше, чем надо сейчас съесть.
Отличие человека от животного состоит в том, что человек может покончить жизнь самоубийством.
Жан-Поль Сартр.
С раннего детства меня беспокоит один вопрос, почему, если животные становятся слишком агрессивными, их усыпляют, а людей - нет...
Человек отличается от животного тем, что ищет смысл своего бытия.
Человек по сравнению с растениями и животными - неприличен.
Платонов.
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Вот тут его возьми и замени! Где взять?
У нас любой второй в Туркмении -
Аятолла и даже Хомейни.
Хуг! В чем суть твоей миссии? Периодически вещать очевидное? Высказывать озабоченность? Как же тут без тебя не догадаться?
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Та невже? Воно не стабільне з березня 14 -го року! А Хуг тільки зараз це узрел?
Довго-же він резкость наводив!
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Нужно когда-нибудь после очередного обострения окружить кацапо-сепарских орков по самую украинскую границу и начать этих орков уничтожать.
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● Межконтинентальный ракетный открыт в Пхеньяне парадном ● Еще ракетные режим взрывается, как он будет запущен ● Вашингтон сваи давление на Китай, чтобы обуздать Ким
Тим Шипман, политический редактор, и иностранный персонал
16 апреля 2017, 12:01 утра, The Sunday Times
Солдаты салюты на военное шоу силы поставленном правительства Северного Кореи в центре ПхеньянаДАМИР САГОЛЖ / REUTERS
ближайшие военные советники Дональда Трампа сказали Великобритании, что Америка имеет огневую мощь, чтобы нейтрализовать ядерную программу Северной Кореи - и даже могут начать упреждающий удар, чтобы сделать это.
В то, что будет рассматриваться как попытка свая давление на Китай, чтобы вмешаться, чтобы предотвратить Ким Чен Ын от проведения нового ядерного испытания, старшие источники сообщили, что Соединенные Штаты могут «полностью уничтожить» ключевые цели с использованием обычных вооружений.
Напряженность вновь подняли рано сегодня, когда США заявили, Северная Корея попыталась выстрелить баллистическую ракету, но она взорвалась через несколько секунд после запуска. Южная Корея расследует запуск вблизи порта SINPO на восточном побережье.
Инцидент через несколько часов после того, как Северная Корея использовала военный парад ...
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