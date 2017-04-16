Генсек ООН осудил теракт в Сирии: "Выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента". ФОТО

4727 35Материалы по теме: Война в СирииТеги: ООН (2039) Сирия (2366) Тему создал: редактор новостей16.04.17 08:35 Генсек ООН осудил теракт в Сирии: "Выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента". ФОТООн также призвал обеспечить безопасность тех мирных жителей, которые ожидают эвакуации. читать источник x Мне нравится
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зачем про неё болтать - нет её уже!
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Эксперты опасаются, что в связи со 105-летием основателя государства Ким Ир Сена КНДР может осуществить запуск баллистической или ядерной ракеты. Во время военного парада, проведенного 15 апреля в Пхеньяне, были продемонстрированы ракеты 56 типов, среди них, предположительно, новая межконтинентальная баллистическая ракета.
В последнее время обострился конфликт вокруг северокорейской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп объявил, что готов к самостоятельным действиям в отношении КНДР, если Китай не усилит давление на Пхеньян. Вашингтон объявил, что из-за опасности, исходящей от Северной Кореи, изучить "военные варианты" развития событий. На минувшей неделе американская армия послала авианосец и ряд военных кораблей к Корейскому полуострову.
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"КНДР предприняла неудачную попытку запуска новой ракеты. В Пентагоне сообщили, что ракета, выпущенная Северной Кореей, взорвалась почти сразу после старта."
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В КНДР на военном параде загорелся танк
https://www.youtube.com/watch?v=_P0kLvYHMt8
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-где выражения озабоченности и беспокойства;
- беззубая и анонимная реакция на преступление :-кто бомбил-зачем- по какому праву ???
Сие не известно и покрыто мраком!
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