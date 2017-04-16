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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: ООН (2039) Сирия (2366)
Тему создал: редактор новостей

Генсек ООН осудил теракт в Сирии: "Выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента". ФОТО

Он также призвал обеспечить безопасность тех мирных жителей, которые ожидают эвакуации.

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она взорвалась...
зачем про неё болтать - нет её уже!
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Северная Корея утром в воскресенье, 16 апреля, произвела очередной запуск ракеты, чей тип еще устанавливается. По данным южнокорейских военных, на которых ссылается информагентство Yonhap, запуск был произведен на восточном побережье КНДР неподалеку от города Синпо, однако оказался полностью неудачным. Представители Министерства обороны США подтвердили провал запуска, уточнив, что ракета после запуска "почти сразу же взорвалась".
Эксперты опасаются, что в связи со 105-летием основателя государства Ким Ир Сена КНДР может осуществить запуск баллистической или ядерной ракеты. Во время военного парада, проведенного 15 апреля в Пхеньяне, были продемонстрированы ракеты 56 типов, среди них, предположительно, новая межконтинентальная баллистическая ракета.
В последнее время обострился конфликт вокруг северокорейской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп объявил, что готов к самостоятельным действиям в отношении КНДР, если Китай не усилит давление на Пхеньян. Вашингтон объявил, что из-за опасности, исходящей от Северной Кореи, изучить "военные варианты" развития событий. На минувшей неделе американская армия послала авианосец и ряд военных кораблей к Корейскому полуострову.
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"ракета после запуска "почти сразу же взорвалась". - российская, что ли?
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..." нападение в Рашидине к западу от Алеппо на 5 тысяч эвакуируемых лиц"...Пуйловский "зелёный коридор"?!
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Між іншим.
"КНДР предприняла неудачную попытку запуска новой ракеты. В Пентагоне сообщили, что ракета, выпущенная Северной Кореей, взорвалась почти сразу после старта."
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Их и бомбить не надо. эти недоразвитые сами себя взорвут.
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Раз взорвалась сразу после старта- значит кацапы допомогли!!!
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цього механіка-водія точно розстріляють
В КНДР на военном параде загорелся танк

https://www.youtube.com/watch?v=_P0kLvYHMt8

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Спасибо Пентагону,что "видели"))) взрыв и сообщили об этом мировому сообществу.
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Ну так все внимание на них, чтобы если чего жахнуть!
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Ну какие учителя... небось у рашки ракету содрали (купили)? Похоже на них, ну те, что Воронеж собирает на помойке
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Слово "інцидент", і цим все сказано, озабоченість. Людей заморили газом, а в них інцидент.
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Вот хочется посоветовать этому утырку засунуть свои соболезнования вместе с обеспокоеностями себе в задницу.
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Все как у кацапов. Ракета взорвалась на старте, людей уничтожили в "зеленом коридоре". Вот кто им мышебратья.
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і навіть танк 10 квітня на параді загорівся.
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ООН - самая бесполезная организация, люди умирают, а эти пидары кроме обеспокоенности и соболезнований ни на что не способны
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я з вами не згоден - під єгідою ООН розроблен цілий пласт міжнародного права яке досі працює - в невійськових сверах та не повязаних з конфліктами. якби ООН була зовсім непотрібна - США би її перестали фінансувати. Просто ООН не потрібна росії - росія зловживає ООН, а також росія постійно каже про новий світовий порядок. Тобто, москва хоче знищити старий порядок, в тч знищити роль оон та ввести світ в хаос щоб ловити рибку в мутній водичці. саме це ми не маємо права дати їм зробити. просто треба саджати коррумпованих чиновників оон. все не так просто.
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Для высказываеия соболезнований и озабоченностей можно было бы создать и менее дорогостоящую организацию. Нам в Украине больше всех знакомо , как это 'помогает'. Никак.
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Действительно, что-то типа ВСемирная Организация Выражения Обеспокоенности и Призыва к диалогу.
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2 дизлайка Генсеку ООН :
-где выражения озабоченности и беспокойства;
- беззубая и анонимная реакция на преступление :-кто бомбил-зачем- по какому праву ???
Сие не известно и покрыто мраком!
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"Осудил, призвал, заклеймил, посочувствовал" - це все, на що здатний клуб импотентів.
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Чё вы удивляетеся ООН, когда мы все были в СССР то, происходило тоже самое. И всё мы тогда непонимали маленькие страны в которых мутил Мацквабад. Вместе с тем, вам наверное тяжело понять, что без той же ООН зелёные коридоры и делать будет некому. Война вообще выглядеть будет по другому. О многих войнах мир может даже и не узнает, будет статейка гдето на сайте весной.сру.
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Как то слабо верится в то что война может быть гуманной при соблюдении неких правил ( зеленые коридоры ) . Сама по себе война это не гуманное действие и ООН создавалась для того что бы воин не было.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГенсек ООН осудил теракт в Сирии: "Выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента". ФОТО
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