Оккупанты 29 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, - штаб АТО

1180 24Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: обстрел (6013) Антитеррористическая операция (16475) Тему создал: редактор новостей16.04.17 08:10 Оккупанты 29 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, - штаб АТОБоевики нарушают режим "тишины". читать источник x Мне нравится
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Здоровья, благополучия и счастья вашему дому!
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Исправь!
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Христос воскрес из мертвых
Смертью смерть попрал
И сущим во гробах
Жизнь даровал.
На Пасху греки говорят друг другу "Χριστός ανέστη" ("Христос анЕсти", "Christos anesti") и отвечают соответственно "Αληθώς ανέστη"("АлифОс анЕсти", "Alithos anesti"), как это переводится - догадайтесь сами =)
Просто воскресе говорят сейчас догадайтесь кто.
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https://www.youtube.com/watch?v=_a6-u_6dZ8M
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http://tyzhden.ua/History/189964
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