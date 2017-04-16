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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: боевик (18529) задержание (5510) Нацполиция (6923) терроризм (20128) Донбасс (14108) Донецкая область (3993) Бахмут (Артемовск) (290)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Боевик Цыган, охранявший "штаб ДНР", задержан в Бахмуте

В Бахмуте (Донецкая область) задержан 32-летний местный житель - активный участник незаконного вооруженного формирования (НВФ).

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Нет, про тяжелую службу у охранников Новороссии...У них бля все задержанные просто охраняли....Да по ходу в СБУ думают, что и стрелять то некому с сепаров было...Какое-то охранное агенство прям..
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...в нац.гвардию аваков и сепар аброськин трудоустроят и в Раду притащат как жертву Парасюка!
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Вы много рпз читали,что задержали боевика,убивавшего ? Я нет.У нашей власти они все охранники.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБоевик Цыган, охранявший "штаб ДНР", задержан в Бахмуте
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