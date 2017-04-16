Боевик Цыган, охранявший "штаб ДНР", задержан в Бахмуте

8473 209Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: боевик (18529) задержание (5510) Нацполиция (6923) терроризм (20128) Донбасс (14108) Донецкая область (3993) Бахмут (Артемовск) (290) Тему создал: Цензор.НЕТ16.04.17 02:00 Боевик Цыган, охранявший "штаб ДНР", задержан в БахмутеВ Бахмуте (Донецкая область) задержан 32-летний местный житель - активный участник незаконного вооруженного формирования (НВФ). читать источник x Мне нравится 16
Ответить
Ответить
Ответить
Ветер не поймаешь...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить