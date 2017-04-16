10396 144Теги: Житомир (475) избиение (11105) Израиль (812) смерть (4776) Тему создал: Цензор.НЕТ16.04.17 01:45 Скончался израильский раввин, избитый в октябре в ЖитомиреИзраильский раввин Мендл Дайч, избитый в октябре 2016 года в Житомире, умер в Израиле. читать источник x Мне нравится
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Але якійсь худобі на цензорі треба спровакувати толоку на єврейську тему. І їй це вдалось, навіть я повівся.
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Ну, тут так, чи то рабин - не людина, чи то жид - тварина. "Про мертвих - або добре, або ніяк", панове добропорядні християни. Та ще й у Пасху. Веселих свят вам!
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То пану і безвіз не потрібен. Десь я таке вже бачив... А, згадав, читав про кісель-ТВ: нащо тим українцям безвіз?! Чи мо' наснилося? Мабуть шо так, стАрію...
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