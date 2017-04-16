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 Форум Украины(594670)
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Єврей - людина. А от з його точки зору усі НЕ євреї - ГОЇ, тобто нелюди, раби, у яких єврей вправі відняти все, навіть життя.
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Обьічная уголовщина, где раввин повелся на проститутку. От чего умер тут не написали, ведь к примеру єтом году многие умерли от пневмонии и других болезней. И думаю, что не стоило в статье акцентировать внимание, что он раввин. Нам все равно какая у него должность и во что он верит. Просто убили иностранца, которьій повелся на подставу бандитов...
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Ali Hasan - в статье и в ссылке вообще не описано, почему его подрезали... Может сам спровоцировал..
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Не написано і від чого він помер. Може він чествою мацою вдавився...
Але якійсь худобі на цензорі треба спровакувати толоку на єврейську тему. І їй це вдалось, навіть я повівся.
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"Чи то я дурний, чи одне з двох..." (С)

Ну, тут так, чи то рабин - не людина, чи то жид - тварина. "Про мертвих - або добре, або ніяк", панове добропорядні християни. Та ще й у Пасху. Веселих свят вам!
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Родственникам соболезнования, преступникам-тюрьма, всех с Пасхой.
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Скорее всего не умер, а ОТКЛЮЧИЛИ от аппарата искусственного поддержания жизнедеятельности, без которого он помер бы не в пасхальную неделю "как праведник" (по некоторому не совсем корректному убеждению), а ещё бы осенью. Почему человека избили фактически до смерти, наверное, это отдельная тема, гадать не стану.
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В Канаде избивают ножами?! Ну надо же... Какая все-таки цивилизованная страна!
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Скончался израильский раввин. Соболезнования окружению раввина./Евреи как и украинцы-разные. Под израильским флажком год один чудак под двумя никами изображал Троцкого и Ленина. Типа Троцкий интересовался «А во вторник(повешенных украинцев) уже снимут со столбов? 02.07.2016 13:52».Типа Ленин требовал устроить в Украине « бессрочную общенациональную забастовку .28.12.2015 07:29». Иван Петрович Сидоров занялся израилеведением, нашел контраргументы и чудака угомонил. Большинство комментаторов под израильским флажком высказывают здравые мысли и поддерживаются лайками Ивана Петровича Сидорова. Желательно чтобы они больше рассказывали о Израиле - им сказать о Украине то что украинцы не знают, не возможно.
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о себе в третьем лице писать это сильно,за это Иван Петрович Сидоров получает лайк без всяких подвохов
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Ивана Петровича Сидорова часто спрашивают почему он говорит о себе в третьем лице.Нет ли среди его предков императоров -самодержцев? Нет. В 1877 г. его предками были крестьяне полтавской губернии. Справные, но не Борули. Иван Петрович Сидоров с симпатией относится к Полтаве и полтавцам вообще и к П. М. Губенко и Ковиньке (псевдо) в частности. Некоторые в цензоре кипящим чайником плюются, матерятся, хамят.Как дома. Говоря о себе в третьем лице автор комментов подчёркивает что он и Иван Петрович Сидоров не одно и то же. Автор в реале тихий, скромный типа Бухгалтер милый мой бухгалтер.Вот он какой такой простой. Таким он видит себя. Виртуальный Иван Петрович Сидоров другой.Он-избранный./Иван Петрович Сидоров ждёт вопроса А что значит избранный?
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Иван Петрович Сидоров не помнит избирали ли его куда то в яслях и в детском саду. В школе Ивана Петровича Сидорова одноклассники избрали звеньевым.Это одна красная нашивка на рукаве.Потом нашивок были две и три. Потом избирали комсоргом разных уровней, потом избирали профоргом.Сейчас нет собраний представителей контор, на которые бы Ивана Петровича Сидорова не избирали.
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Иван Петрович Сидоров не будет возражать,если я буду следить (возможно не совсем удачное выражение) за его творчеством? мне понравился стиль изложения и образ мышления Ивана Петровича Сидорова.
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Еврейскую тему в Украине усиленно раздувает кремлёвская пропаганда посредством кремлеботов и кремлетроллей.
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Все правильно, плюсую. Тоглько почему Иван Петрович Сидоров считает, что под израильским флажком стоит еврей? Граждане Израиля - не только евреи. И вообще, любой из нас на этом форуме может повесить себе флажок Тринидада и Тобаго, не меняя личности и взглядов на жизнь.
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Та які там українці? То рабин сам на ножа наштовхнувся, разів із 8-10. Яке безглузде самогубство! Аби тільки українців звинуватити.
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Нєфіг шляться. Сидів би в своєму Ізраєлі-був би живим (якщо, звичайно, Муслім не підрізав би або птичий грип не скосив). А приїхав - веди себе чемно і не наривайся.
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Пан впевнений що, його самого, боронь Боже, десь у європах не можуть підрізати, підірвати, наїхати вантажівкою, т.і.? На площі, у літаку, на пароплаві, у хмарочосі? Ось поїде ясний пан до Парижу, Брюселю чи Лондону, а там... І знайдуть поруч із паном не візитку Яроша, а чийсь ординський паспорт, наприклад. Боронь Боже, боронь Боже!
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Пан нічого в гейропах не забув. А от цей поважний чоловік знав 100%, що там "столпотворєніє" народу і всякого причому буде. Це як на паломництві щорічно сотнями гинуть, але все одно їдуть. Так що не путайте , як у анекдоті, СИТУАЦІЮ з бл-вом.
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"Пан нічого в гейропах не забув."

То пану і безвіз не потрібен. Десь я таке вже бачив... А, згадав, читав про кісель-ТВ: нащо тим українцям безвіз?! Чи мо' наснилося? Мабуть шо так, стАрію...
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Дійсно, більше всього він потрібен пенсіонерам з 50 баксами пенсії. А я взагалі не розумію ажіотажу кругом цього питання. Хіба що пєті треба шуміти, бо більше нічого сказати. Та всяким "около"бізнесюкам. А якщо я захочу кудись поїхати, то можу і візу взяти. Яка проблема? Так що тут і кісіль (щоб він здох) ні при чому. Шоколади все переср_ли.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСкончался израильский раввин, избитый в октябре в Житомире
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