На Херсонщине находятся 11 тыс. переселенцев из оккупированного Крыма, - глава ОГА Гордеев

845 4Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: жилье (605) Крым (19502) ОГА (1328) работа (397) Херсонщина (635) переселенцы (187) Гордеев (9) Тему создал: Цензор.НЕТ16.04.17 01:25 На Херсонщине находятся 11 тыс. переселенцев из оккупированного Крыма, - глава ОГА ГордеевСегодня в Херсонской области зарегистрированы 11 тысяч внутренне перемещенных лиц из оккупированного Крыма. читать источник x Мне нравится 1
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Маємо КАТАСТРОФУ, панове. Кого обрали? Жоден іноземець, і навіть Трамп не буде нам за нас наше лайно за нами прибирати. Зуміли обгадитись з переляку, коли голосували за добре відомого пройдисвіта, треба вміти і виправити свою помилку. Вимагаючи Імпічмент і дострокові.
Причеплений на одяг(сумку, авто...) стікер з емблемою політкомпанії "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади" - чорний знак оклику у червоному кругу - призведе до відставки Порошенко і призначення дострокових президентських, коли цей прояв громадянської свідомості стане популярним.
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