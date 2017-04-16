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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: жилье (605) Крым (19502) ОГА (1328) работа (397) Херсонщина (635) переселенцы (187) Гордеев (9)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На Херсонщине находятся 11 тыс. переселенцев из оккупированного Крыма, - глава ОГА Гордеев

Сегодня в Херсонской области зарегистрированы 11 тысяч внутренне перемещенных лиц из оккупированного Крыма.

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людям требуется жильё и работа, никто им не помогает, зато у нас есть целое министерство по оккупированным территориям
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А як можна зв"язатись з координатором? Якщо є якісь пропозиції? Якийсь сайт?
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Схоже владі горизонтальні зв"язки між українцями і кримчаками не потрібні. Досі жодного координаційного центру не створено. І не дивно, бо Барига - агент Кремля.
Маємо КАТАСТРОФУ, панове. Кого обрали? Жоден іноземець, і навіть Трамп не буде нам за нас наше лайно за нами прибирати. Зуміли обгадитись з переляку, коли голосували за добре відомого пройдисвіта, треба вміти і виправити свою помилку. Вимагаючи Імпічмент і дострокові.
Причеплений на одяг(сумку, авто...) стікер з емблемою політкомпанії "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади" - чорний знак оклику у червоному кругу - призведе до відставки Порошенко і призначення дострокових президентських, коли цей прояв громадянської свідомості стане популярним.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа Херсонщине находятся 11 тыс. переселенцев из оккупированного Крыма, - глава ОГА Гордеев
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