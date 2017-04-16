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Теги: Днепр_река (210) Киев (16835) мост (378) падение (185) подростки (153)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Подросток в Киеве упал в Днепр с недостроенного моста

С недостроенного Подольско-Воскресенского моста в Киеве подросток упал в Днепр. Он госпитализирован.

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не дождались малолетки 350 милионов. и решили так падать.
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О ДА.
Отстуячили парня не слабо.
А на счет кита, чорного, красного, или какого, нужно массово показывать малолеткам череп после трепанации топором или ломом.
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Скорее всего, упал плашмя на мелководье возле бетонного столба моста. И возможно по дороге пару балок поймал. Если бы упал прямо в воду, реанимация уже не пригодилась бы.
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З чого б це не знадобилася? 15-20 метрів не смертельна висота, якщо згрупуватися. Забої будуть, кінцівки пошкодити можна. Вбитися можна, якщо плиском пузом луснутися, але там і 5 метрів може бути достатньо. А так офіційний рекорд світу (Гіннеса) 59 метрів.
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Хорошо, что жив. А вообще в этом возрасте (12-13) нужно особое внимание родителей. Это как-раз возраст формирования личности. А то потом удивляются: и почему мой ребенок наркоман или попал на зону?
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личность (её стержень) формируется гораздо раньше, до 6 лет, после 12 лет "воспитывать" поздновато - это фактически сформированная и уже приспособленная (физиологически точно) к самостоятельному существованию особь (если конечно нет психических и физических отклонений).
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Характерена политравма..ушибы и разрывы внутренних органов.
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дайте 350 лям евро и такие новости с моста как "недостроеного" прекрятятся
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Достроенные руферов меньше привлекают, да и оборудованы достаточным количеством ограждений, так что риск случайного падения ниже. По Московскому мосту руферы регулярно лазят и таких случаев, к счастью, уже давно нет. Причем лазят не по техническим лестницам (там двери заварены), а прямо по тросам, которые держат мост. Но наверху площадка ограждена и просто так с нее не свалишься.

А этот недострой - просто каркас, который еще и распиливают регулярно.
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Только не говори что ваши шизоиды не переименовали мост с таким названием.)
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Узбагойся! Міст наш, як захочемо так і назвемо. Він буде носити ім'я Григорія Фукса, інженера, який спроектував і побудував три мости в Києві.
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НИКТО ТАМ НИЧЕГО НЕ РАСПИЛИВАЕТ, - ЕСТЬ ОХРАНА С НАЧАЛЬНИКОМ.
НА МОСТУ ЧАСТО ПРОВОДЯТСЯ СЪЁМКИ РЕКЛАМЫ, КЛИПОВ И Т.Д., ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ ПРИСУТСТВУЮТ СПАСАТЕЛИ МЧС С ТЕХНИКОЙ. А ПАЦАНЫ ВИДИМО ЗАЛЕЗЛИ ПО КОНСТРУКЦИЯМ СО СТОРОНЫ НАБЕРЕЖНОЙ И ОДИН СОРВАЛСЯ.
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Так "отдыхали" или "бухали"??? Никто в нашей жизни ни в чём не виноват, кроме нас самих и наших предков (в той или иной степени)!
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Так понимаю, в Киеве вообще нет хороших новостей. Украли, убили, угнали, сожгли и т.п.
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С тих пір , як кремлівське мурло вирішило захистити срюських на Донбасі і не тільки там , в Києві і по всій мирній Украіні , дійсно побільшало поганих новостей !
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Пора уже мэра привлечь к ответственности за незакрытый доступ на этот мост!!! Там постоянно лезет молодежь похвастаться своей удалью... Сегодняшний результат еще не самый печальный этого бездействия!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПодросток в Киеве упал в Днепр с недостроенного моста
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