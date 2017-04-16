Подросток в Киеве упал в Днепр с недостроенного моста

7988 26Теги: Днепр_река (210) Киев (16835) мост (378) падение (185) подростки (153) Тему создал: Цензор.НЕТ16.04.17 00:59 Подросток в Киеве упал в Днепр с недостроенного мостаС недостроенного Подольско-Воскресенского моста в Киеве подросток упал в Днепр. Он госпитализирован. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Отстуячили парня не слабо.
А на счет кита, чорного, красного, или какого, нужно массово показывать малолеткам череп после трепанации топором или ломом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А этот недострой - просто каркас, который еще и распиливают регулярно.
Ответить
Ответить
Ответить
НА МОСТУ ЧАСТО ПРОВОДЯТСЯ СЪЁМКИ РЕКЛАМЫ, КЛИПОВ И Т.Д., ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ ПРИСУТСТВУЮТ СПАСАТЕЛИ МЧС С ТЕХНИКОЙ. А ПАЦАНЫ ВИДИМО ЗАЛЕЗЛИ ПО КОНСТРУКЦИЯМ СО СТОРОНЫ НАБЕРЕЖНОЙ И ОДИН СОРВАЛСЯ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить