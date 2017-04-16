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Теги: инвестиции (757) Индия (173) Минэнергоугля (487) альтернативная энергетика (1)
Тему создал: biz.censor.net.ua

Индия заинтересована в инвестировании в альтернативную энергетику в Украине, – Минэнергоугля

Министерство энергетики и угольной промышленности заявляет, что Индия заинтересована в инвестировании в альтернативную энергетику в Украине.

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c теплонасосов можно начать.на 1киловат потребленной енергии дают 3 киловата на віход.как рассказывал 7 числа по радио Проминь институт теплофизики.пол Швеции на них.целый год дают теплую воду а летом работают наоборот как кондиционер.
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Индия заинтересована, Китай согласен инвестировать в реформу энергетики 3,63 миллиардов долларов. А Ахмету и Фирташу эти реформы не надо. Им нужен монополизм.
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После того как Гройсман поднял цены на енергоносители,в Украину готов инвестировать весь мир ,потому ,что таких заработков и таких дураков нигде в мире нет! Как и такого продажного правительства....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныИндия заинтересована в инвестировании в альтернативную энергетику в Украине, – Минэнергоугля
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