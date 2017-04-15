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 Форум Украины(594644)
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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: Пасха (14) религия (679) Донбасс (14106) военнослужащие (3545) Антитеррористическая операция (16474)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Для бойцов в зоне АТО проведены пасхальные богослужения. ФОТОрепортаж

В подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), выполняющих боевые задания в районе проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, состоялись богослужения по случаю предстоящей Пасхи.

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Добре, що до хлопців паска з яйцями і ковбаскою доїхали. Зі святом усіх, а особливо тих, хто на передовій!!!
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Завтра у них будет тяжелый день.
Русские всегда на христианские праздники беснуются.
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Рідненькі, хай Господь береже Вас і ваших побратимів. Ваші родини. Нашу Україну.
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Добра им и удачи! Надеюсь ни одна падаль из РПЦ МП не была допущена до этого.
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у кацапов совсем задница,,,ни Трампа,ни евровидения,ни олимпиад ,чемпионата по футболу скорей всего не будет,ни космоса теперь нет,армия и флот зачуханные -амеры за день разгромят...один союзник -петух из дерьма,да и тот растаял))))
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- Куме, а ви чули, як рузсськіє, паску називають?
- Не чув. А як?
- Кюуулііч...
- Повбивав би, гадів!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДля бойцов в зоне АТО проведены пасхальные богослужения. ФОТОрепортаж
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