Для бойцов в зоне АТО проведены пасхальные богослужения. ФОТОрепортаж

627 13Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: Пасха (14) религия (679) Донбасс (14106) военнослужащие (3545) Антитеррористическая операция (16474) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 23:30 Для бойцов в зоне АТО проведены пасхальные богослужения. ФОТОрепортажВ подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), выполняющих боевые задания в районе проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, состоялись богослужения по случаю предстоящей Пасхи. читать источник x Мне нравится 8
Ответить
Русские всегда на христианские праздники беснуются.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Не чув. А як?
- Кюуулііч...
- Повбивав би, гадів!
Ответить
Ответить