EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Форум Украины(594644)
  1631  48
Материалы по теме:  Сотрудничество с МВФ
Теги: кредит (2053) МВФ (2392) Пинзеник (271) Блок Петра Порошенко (1536)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Нравится нам или не нравится МВФ, но другого канала получения кредита сейчас у нас нет", - Виктор Пинзеник

У Украины сейчас нет другого источника кредитов, кроме Международного валютного фонда (МВФ).

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
этот кредит нужен только барыгам у власти, чтобы его стырить, народ его никогда не увидит, а отдавать будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
100% , так уже и на Западе думают . Украина - страна с правящей клептократией , это уже узаконенная система кражи народных денег .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зі святою Пасхою українці та україночки.Хай дітям не буде відомо слово війна.Мирного неба, мирного хліба Всім нам.

"Нравится нам или не нравится МВФ, но другого канала получения кредита сейчас у нас нет", - Виктор Пинзеник - Цензор.НЕТ 791
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну ещё можно было бы вот на этом сайте товарищей потрусить.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прям как в поговорке: нравится, не нравится, спи моя красавица.
Сказал бы просто и понятно: в любом случае надо или бабки отдавать или отрабатывать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Другими словами , хреновые вы менеджеры . Никакие .
Толку от вас никакого .
Один вред .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да Украина в долгах ,как в шелках уже лет десять...только отдавать долги кто будет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
МОожна так - щоб не віддавати можна дефолт оголосити і послати всіх на... Це дуже не гарно правда, але...
При будь-яких розкладах треба з усіх чиновників( за 25 років) зпитати за вкрадені транші...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо у всіх президентів, прем"єрів, міністрів, чиновників І В ЇХ РОДИЧІВ конфіскувати майно, яке вони вкрали в держави, а по суті в Народу України, то коштів вистачить не тільки на те, щоб розрахуватись з МВФ, а і перевести армію і економіку на новітні технології...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Андрей, золотой запас Украины, после последнего транша, 16,3 ярда президентов. Совокупное состояние первой десятки богачей Украины примерно в три с половиной раза больше. Вот поэтому вы на 100% правы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Виктуар, а для чего нужен собственно сам кредит? Для того, чтобы его скоммуниздили или для того, чтобы его отдавать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как негде деньги брать? Жена Насирова. Теща Гойсмана. Кладовка Кондитера. Судьи, прокуроры, головы шоколадных администраций....Да МВФ - церковные крысы, если на то пошло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не понятно, что делает Виктор Михалыч в этой зграе мародеров. Вроде умный мужик. Неужели в карты поиздержался?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так и я об этом? Давно ему надо было валить из Будки панамских пи...балаболов. Сохранил бы остаток репутации на старости лет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кредиты дают, но как банкиры и думают наперед, а чем отдавать будете, что урежете у народа, ведь это бизнес, на процентах надо получить прибыль Но все это дает лишь временный эффект, сумма кредита дает дольше продержаться клептократам у власти, тырить и выводить в офшоры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пинбзденык это тот поц, который первый ввел дополнительные мыта для украинцев на бушные машины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
З перших сторіч християнства церква ревно слідкувала, аби дух наживи не руйнував християнську мораль. Вважалося великим гріхом брати відсотки за позичені гроші, жорстко переслідувала це і держава. Лихварство каралось смертю.У середні віки християнська церква заборонила зовсім позичку грошей під проценти. Мусульманська релігія також карала за такі фінансові операції. Цей принцип, що стосувався спочатку тільки осіб духовного звання, поширився в XII-XIII ст. і на світських людей. Проте заборона зовсім не торкалася євреїв, які не належали ні до християнської, ні до мусульманської релігій. Навпаки, промисел, заказаний іншим, вільно переходив до рук євреїв, яким не забороняв його іудаїзм. У цьому значенні слід розуміти слова Енгельса, який писав: «Діти Ізраїлю залишались весь час аристократією серед віруючих і обрізаних»Англійські королі Альфред, потім Едвард Конфесор, Джон забирали за лихварство майно, спадкоємців позбавляли спадщини. Покійника-лихваря заборонялось ховати за християнським звичаєм, на християнському цвинтарі. У XIV столітті за короля Джемса І лихварство вважалось таким же злочином, як і вбивство, каралось смертю.У 1609 році парламент Англії узаконив відсотки, а згодом король Вільям ІІІ був поставлений у такі умови, що парламент навіть дав дозвіл єврейській родині Ротшільдів заснувати Англійський банк з правом друкувати гроші. Ротшільди стали засновниками банків в Англії, Пруссії, Франції, Іспанії, Голландії, США. Красномовна цитата Амшела Ротшільда: «Дайте мені право карбувати гроші і я начхав на всі закони».До кінця середніх віків заборону процентів поступово було скасовано. Натомість уряди західних країн почали законом визначати максимум дозволеного відсотка, який коливався між 5 і 6. Стягнення більш високого відсотка вважалося лихварством і переслідувалося в кримінальному порядку. В Росії узаконений максимум до 6 % було введено з 1754 р.Поступово в XIX ст. узаконену норму скасовують зовсім, скасовують і переслідування за стягнення високих відсотків. Але й після цього лихварські угоди, в яких були наявні зловживання становищем боржника, каралися законом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Четверть кредитов МВФ перекачивается в т.ч. и через субсидии в карман Ахметова, Фирташа и Левочкина за газ и эл энергию
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть вариант не воровать из бюджета даже не рассматривается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтобы существовать с оффшорной властью, у которой в оффшорах и под кроватями сотни миллионов, Украине обязательно нужен "канал"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Norvegia oka3ala Ukraine minimaljnu pomos4j, i3-3a korrypzii, tak 4to eslib ne nashe nenasutnoe vorje mnogie stranu mogli bu oka3atj nam dopomogy
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я так предполагаю что у МВФ когда наша "элита" просит деньги на стол ложит документы с возможными вариантами их возврата в эти варианты наши вкладывают беспроиграшный с их точки зрения возврат средств, это энергетика (оплата за подключение всего и на все время(абонплата)+ повышение цены и снижение оплаты пенсий под словом реформы по справедливому, этим добавим а этим -0 и вобщем экономия + возвраст. МВФ все равно как , ---- но не все равно --- возврат средств. "Наши-ж" неделают экономические реформы(снижение налогов+ суды , их коррупция и тд...) которые приносят расширение бизнеса и реальной конкуренции разного уровня что и наполняло бы все фонды в том числе и пенсионные.Но в таком случае для их гос-бизнеса на ресурсах--- ничего не производя наступит крах, и они это знают, и потому идут брать там где дется человеку не куда это энерго-ресурсы,а что бы это закрепить, то нужно срочно превратить в свою частную собственность( типа законы про энерго рынок и тд... что бы полностью на бумаге вывести государство из этой жизненно необходимой сферы для людей) и всем расказывать свои фантазии это Они гады требуют а мы за вас пока что заступаемся какой плохой МВФ--- это уже было......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Напомню, что МВФ выделяет Украине кредиты под 1,5% годовых с отсрочкой платежа в 7 лет. Касапы занимают через ОФЗ под 8,3- 10% годовых без отсрочки платежа , до востребования . Отсюда такой вой тролятины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так что получается ? шыкаладный глаз онижыдети - тамжынашилюди?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у финансовых групп есть, те которые они у народа отжали,
олигархов, все госструктуры пэрэтрахнУть и МВФ можно посылать
побегать, пусть разваливают и выжимают какую-нибудь другую страну, хотя правильнее всего уничтожить эту легальное кодло с конфискацией всех средств участников этой организованной преступной группировки, опубликовать все схемы по которым они работали
 показать весь комментарий
Ответить
 
блевать хочется от этих поцов. надо перестать выводить деньги за рубеж. и вернуть назад выведенные. про собственность этих денег уже не идет речь. но лавэ должно быть в украинских банках. и все решение проблемы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужели все страны, даже там, где так много миллионеров и миллиардеров как в Украине, умеют только жить в долг?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть страны, живущие без кредитов - видимо поняли, что работать на кредиты не выгодно - это и Грузия и Южная Корея и Япония!
 показать весь комментарий
Ответить
 
так они и не воюют против таких крокодилов как мацковия
 показать весь комментарий
Ответить
 
Виктор ты дебил!
кредиты МВФ в экономику не поступают, они из нее % выкачивают и разрушительные программы запускают!
 показать весь комментарий
Ответить
 
кредит - это как зимой нассать в штаны...... сначала тепло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петя же прямо заявил все что возьмем останется в резерве либо вернется как долг. Какая экономика, профанация мозгов да и только
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этот "экономист" советовал "разогревать" экономику с помощью девальвации гривны. Пэтя воспользовался эти советом на полную. Только вот экономика чего-то не "разогревается"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Брать нам кредит от МВФ все равно что гадить на морозе: сначала даже тепло.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум Украины"Нравится нам или не нравится МВФ, но другого канала получения кредита сейчас у нас нет", - Виктор Пинзеник
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Япона Мать, Цинічний Барига, Algis, RustIck, Олександр Дніпро, Irina Ivanova 6fdace9a, Dimitry Dvorcovoy, Ави, SkVrostik, Сергей Коваленко 9044b06d, Серов свидомый, Константин Гризодубо, Иван Афанасьев, майор швейк, Геракл Платонович, blog, Вадимир Каракай, Наталья Фукс, Вова Индюков, Sinopticos, Геннадій Бикодір adb80589, чтец, Антип61, Громодянин, Центроболт, Степан Степанов 9dc662d1, Панас Рудченко, Serg1969, Великая Исландия, стальной гигант
 Всего на сайте: 103 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти