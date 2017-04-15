"Нравится нам или не нравится МВФ, но другого канала получения кредита сейчас у нас нет", - Виктор Пинзеник

1631 48Материалы по теме: Сотрудничество с МВФТеги: кредит (2053) МВФ (2392) Пинзеник (271) Блок Петра Порошенко (1536) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 23:16 "Нравится нам или не нравится МВФ, но другого канала получения кредита сейчас у нас нет", - Виктор ПинзеникУ Украины сейчас нет другого источника кредитов, кроме Международного валютного фонда (МВФ). читать источник x Мне нравится
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Сказал бы просто и понятно: в любом случае надо или бабки отдавать или отрабатывать.
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Толку от вас никакого .
Один вред .
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При будь-яких розкладах треба з усіх чиновників( за 25 років) зпитати за вкрадені транші...
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олигархов, все госструктуры пэрэтрахнУть и МВФ можно посылать
побегать, пусть разваливают и выжимают какую-нибудь другую страну, хотя правильнее всего уничтожить эту легальное кодло с конфискацией всех средств участников этой организованной преступной группировки, опубликовать все схемы по которым они работали
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кредиты МВФ в экономику не поступают, они из нее % выкачивают и разрушительные программы запускают!
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