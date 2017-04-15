2808 67Теги: Беркут (10366) Затулин (279) побег (263) Россия (69961) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 23:06 В Госдуме готовы предоставить российское гражданство беглым экс-"беркутовцам"Для того, чтобы получить гражданство России, четверо бывших сотрудников харьковского "Беркута" должны отказаться от украинского паспорта. читать источник x Мне нравится
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В материалах комиссии ВР говорится, что об опасности котла руководству было доложено накануне. Там есть и такой факт: когда в 10.30 праздничного дня офицеры сектора Д с передового командного пункта передали в Киев информацию о движении ста единиц российской техники, им ответил начальник штаба АТО Назаров: «Идите нах** трусы, я вас посажу!»."
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говно к говну...
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ПыСы. Похоже пачпорт россосии - это такая никому не нужная бумажка, что её готовы раздавать кому-попало направо и налево.
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а это в любой стране идеть под статьей предательство!
а кононенко вовсе одни уголовщини
они без мазгов что ли они же сядит и опоблок и саамопомощ и тимошенко и ляшко все уже теперь обещает а после президенства тем более )))
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Больница в Алтайском крае просит помощи у местных жителей
В медицинском учреждении не хватает денег на продукты для пациентов.
О проблемах больницы сообщила алтайская телекомпания «Наши новости».
В больнице 55 коек. В ближайшее время их число планируют сократить.
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Люстрация это нарушение прав судей.
А суд над беркутом это политическое преследование.
Ваша венецианская комиссия.
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юга,который "генпгокугог" без образования,как там на островах-ром ещё не весь выжрал?
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Наверное прогугатура просила меру пресечения содержание под стражей, а суд решил по другому. Да и пусть валят , а то евгопа пеной изойдет из за нарушений прав человека.
Там же рыльце в пушку. Вспомните как они 21 февраля приезжали очи замыливать когда Янукович уже на лыжах стоял и анексия Крыма началась.
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выводы...
несомненно вся эта история бьет по банковой, но еще сильнее отхватывает судебная система. в результате для Украины в целом - невелика потеря, а властям сплошные минуса. это хорошо? думаю да!
хз, чем руководствуются в данном случае кремляди, но сам факт очередного "укрывательства" вряд ли поспособствует "укреплению имиджа". а если затулка еще и использует их в своих играх, то кто его знает чего они интересного напоют, вдохновленные пропагандонами.
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Мера пресечения не зависит от наличия - отсутствия доказательств.
Зависит от тяжести преступления, общественной опасности , возможности сбежать и других обстоятельств.
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Многие «эксперты» уже высказались что США мол втягивается в новую корейскую войну.
Та война была действительно жесткой, так как и корейская и вьетнамская и еще десяток менее известных войн были прокси-войнами страны, которая спасает каждого рядового Райна против страны, которая веками экспортировала пушечное мясо на убой любому желающему.
Причем, что характерно, американцы всегда воевали под своим флагом, совок же тайно присылал ихтамнетов-лётчиков Ли-си-цинов, которыми потом ватники очень гордились в народных песнях.
В этом плане конфликт на Донбассе просто продолжил линию, разница только в том, что 60 лет назад ихтамнеты вполне держали половину территории государств, сейчас же им наваляли даже ВСУ на волонтерской поддержке и без летального оружия 21 века. Вата правда и теперь очень гордится тем, что отвоевала Крым и ОРДИЛО, и возможно даже уже слагает блатные песни о Мотороле, забывая правда что потеряли при этом всю Украину.
Но вернемся к корейцам.
Северокорейская армия - в пятерке самых численных на планете, но беда в том что даже если ее укомплектовать по традиции ихтамнетами, пушечное мясо в этот раз противника не увидит до самой капитуляции. Ибо воевать придётся технологиями середины ХХ века, с небольшим вливанием собранного из говна и палок от ихтамнетов, против технологий XXI, которые позволяют наземную операцию вообще не проводить практически до самого конца войны (Саддам и Милошевич передают приветы).
Китай же предпочитает не вмешиваться, теперь и понятно о чем они говорили с Трампом на ранчо.
Единственное чем может парировать Ким Чен Ын - шантажом удара по Сеулу, который расположен прямо на границе, в следствии чего артиллерия КНДР может обстреливать пол города прямо со своих позиций без всякого наступления. Это безусловно может вызвать в том числе и новый глобальный экономический кризис, и это единственное что останавливает цивилизованный мир чтоб ликвидировать эту помойку.
Тем не менее, США наконец стали понимать что время играет против них - рано или поздно КНДР сделают МБР, способную долететь до Калифорнии, а играть в лотерею никто не собирается. Поэтому решение корейского вопроса - дело ближайших лет. Или даже месяцев. Будет интересно, я обещаю.Мнения, высказанные в рубрике «Мнения», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких материалов, а сайт выполняет исключительно роль носителя
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Мужиками этих трусов даже не назвать . Сотворили зло ... отвечай как положено . А то видишь сразу поджав хвосты как трусливые зайцы бегут...
Валите прощалыги вам не место в Украине.
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