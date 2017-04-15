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Теги: Беркут (10366) Затулин (279) побег (263) Россия (69961)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Госдуме готовы предоставить российское гражданство беглым экс-"беркутовцам"

Для того, чтобы получить гражданство России, четверо бывших сотрудников харьковского "Беркута" должны отказаться от украинского паспорта.

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"Столичное празднование Дня Независимости в 2014 году войдет в историю, как невероятно кощунственное. Когда военная техника, которой так не хватало в АТО, парадировала перед бывшим министром обороны Гелетеем и Президентом Порошенко, российские танки на большой скорости, не таясь, с флагами, продвигались вглубь украинской территории. А потом в упор расстреляли нашу колонну в якобы «зеленом коридоре», предоставленном под «честное слово русского офицера».
В материалах комиссии ВР говорится, что об опасности котла руководству было доложено накануне. Там есть и такой факт: когда в 10.30 праздничного дня офицеры сектора Д с передового командного пункта передали в Киев информацию о движении ста единиц российской техники, им ответил начальник штаба АТО Назаров: «Идите нах** трусы, я вас посажу!»."
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так все бездарно и проиграли. их надо всех судить и сроки давать пожизненные.
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Я не удивлён, что рашистские террористы- оккупанты дают приют преступникам.
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ибо нарасеюшка издревле говнами и говнищами приростала...
говно к говну...
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чоколадный цех сейчас пилит лярд баксов от транша МВФ. Слышно только повизгивание и чавканье
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да...цирк, заставили сначала записать это видео по строго регламентированному тексту, ради гражданства, который они выучили, как актеры малых и больших театров.
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Подобное к подобному?

ПыСы. Похоже пачпорт россосии - это такая никому не нужная бумажка, что её готовы раздавать кому-попало направо и налево.
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порошенко и сбу работает на фсб - докозательств полно,
а это в любой стране идеть под статьей предательство!
а кононенко вовсе одни уголовщини
они без мазгов что ли они же сядит и опоблок и саамопомощ и тимошенко и ляшко все уже теперь обещает а после президенства тем более )))
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не может быть - в нашем ГПУ до сих пор нету "охвiцiального пiдтвердження" что они сбежали...
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"Государство не обеднеет, забирайте" (с) И еще дайте гражданство и заберите к себе Аброськина, Голубана, Авакова.
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у кацапов жопа повсюду, ещё и всякая нечесть осядет...
Больница в Алтайском крае просит помощи у местных жителей
В медицинском учреждении не хватает денег на продукты для пациентов.
О проблемах больницы сообщила алтайская телекомпания «Наши новости».
В больнице 55 коек. В ближайшее время их число планируют сократить.
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Дамбасс вестимо. Он же всю Украину кормил, кормит и будет кормить.
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Убийцы трех евромайдановцев до июня 2016 года работали в полиции Авакова. После ареста суд освободил убийц из под стражи и они убежали... И кто по вашему сегодняшняя власть? Такого позора и предательства за предательством еще не было в истории Украины...
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Сначало пусть проверят их способности и преданность, нехай идут недовольных дальнобойщиков в питере разгонят в четвером а потом будем посмотреть
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Все какашки должны вернуться на родину в кацапию - выгребную яму.
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Руссосвинская помойка,отходное место с ценром в кремле!
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это не последовательно и даже нечестно, ментам дали гражданство только за собачью службу хозяину,, а петрухе человеку который платит раше налоги и героиченски ей служит ни гражданства ни даже благодарности или грамоты, а нашим министрам депутатам верным слугам раши тоже ни слова благодарности ни копеечки, сволочи они эти русссские
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По нашему судебная власть независима от других веток.
Люстрация это нарушение прав судей.
А суд над беркутом это политическое преследование.
Ваша венецианская комиссия.
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Надо же,а у "гпу" "нет данных об их бегстве" (http://censor.net.ua/news/436427/u_gpu_net_ofitsialnyh_dannyh_o_begstve_chetyreh_eksberkutovtsev_v_rossiyu_prokuror_kovalchuk )...
юга,который "генпгокугог" без образования,как там на островах-ром ещё не весь выжрал?
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вот интересно, положить нашим судьям и прокурорам еще больший оклад, вплоть до млн.грн в месяц - они удовлетворятся или и дальше будут "решать" дела? Есть ли границы жадности?..
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Украина специально отдала этих экс-беркутовцев россии.! Украина как всегда в роли "терпилы"!! Ну тогда и не жалко что ее хуярят!!! Пока Украина силу не покажет я буду каждый раз аплодировать когда очередной рваный ВСУшник разлетитса в клочья на передовой!!! Слабых не уважают!!
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Пусть дают гражданство. Беркута им скоро понадобятся в большом количесте - 3,14здить голодных согласных с политикой йухла...
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Это ж надо добровольно подписаться на "больше трех не собираться" и "дави салями трактором". Им наверное уже экстремизм светит - собрались, больше одного, да ещё в буржуйском инете.
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Держитесь здесь, хорошего настроения, здоровья!В Госдуме готовы предоставить российское гражданство беглым экс-"беркутовцам" - Цензор.НЕТ 9974
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Да что там - им только пройти экзаменационные стрельбы по беременным в толпе - и к службе в России готовы.
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а юга тут причем ?
Наверное прогугатура просила меру пресечения содержание под стражей, а суд решил по другому. Да и пусть валят , а то евгопа пеной изойдет из за нарушений прав человека.
Там же рыльце в пушку. Вспомните как они 21 февраля приезжали очи замыливать когда Янукович уже на лыжах стоял и анексия Крыма началась.
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пренеприятнейшая история, особенно для педруччио и его кО кО кО, но... судя по всему у следствия, а именно у Горбатюка, как у куратора следствия, не было весомых доказательств вины этих уродов да и вряд ли в дальнейшем таковые нашлись - самое тяжкое, что им могли инкриминировать, так это превышение полномочий, когда были травмированы двое участников протестов, сброшенных с колоннады. короче, их же языком, шохи они голимые...
выводы...
несомненно вся эта история бьет по банковой, но еще сильнее отхватывает судебная система. в результате для Украины в целом - невелика потеря, а властям сплошные минуса. это хорошо? думаю да!
хз, чем руководствуются в данном случае кремляди, но сам факт очередного "укрывательства" вряд ли поспособствует "укреплению имиджа". а если затулка еще и использует их в своих играх, то кто его знает чего они интересного напоют, вдохновленные пропагандонами.
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Опять двадцать пять.
Мера пресечения не зависит от наличия - отсутствия доказательств.
Зависит от тяжести преступления, общественной опасности , возможности сбежать и других обстоятельств.
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Константин Кукушкин, блогер
Многие «эксперты» уже высказались что США мол втягивается в новую корейскую войну.
Та война была действительно жесткой, так как и корейская и вьетнамская и еще десяток менее известных войн были прокси-войнами страны, которая спасает каждого рядового Райна против страны, которая веками экспортировала пушечное мясо на убой любому желающему.
Причем, что характерно, американцы всегда воевали под своим флагом, совок же тайно присылал ихтамнетов-лётчиков Ли-си-цинов, которыми потом ватники очень гордились в народных песнях.
В этом плане конфликт на Донбассе просто продолжил линию, разница только в том, что 60 лет назад ихтамнеты вполне держали половину территории государств, сейчас же им наваляли даже ВСУ на волонтерской поддержке и без летального оружия 21 века. Вата правда и теперь очень гордится тем, что отвоевала Крым и ОРДИЛО, и возможно даже уже слагает блатные песни о Мотороле, забывая правда что потеряли при этом всю Украину.
Но вернемся к корейцам.
Северокорейская армия - в пятерке самых численных на планете, но беда в том что даже если ее укомплектовать по традиции ихтамнетами, пушечное мясо в этот раз противника не увидит до самой капитуляции. Ибо воевать придётся технологиями середины ХХ века, с небольшим вливанием собранного из говна и палок от ихтамнетов, против технологий XXI, которые позволяют наземную операцию вообще не проводить практически до самого конца войны (Саддам и Милошевич передают приветы).
Китай же предпочитает не вмешиваться, теперь и понятно о чем они говорили с Трампом на ранчо.
Единственное чем может парировать Ким Чен Ын - шантажом удара по Сеулу, который расположен прямо на границе, в следствии чего артиллерия КНДР может обстреливать пол города прямо со своих позиций без всякого наступления. Это безусловно может вызвать в том числе и новый глобальный экономический кризис, и это единственное что останавливает цивилизованный мир чтоб ликвидировать эту помойку.
Тем не менее, США наконец стали понимать что время играет против них - рано или поздно КНДР сделают МБР, способную долететь до Калифорнии, а играть в лотерею никто не собирается. Поэтому решение корейского вопроса - дело ближайших лет. Или даже месяцев. Будет интересно, я обещаю.Мнения, высказанные в рубрике «Мнения», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких материалов, а сайт выполняет исключительно роль носителя
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То что поджав хвосты эти мерзкие мрази бежали , то даже хорошо . Просто брезгливо на их фэйсы смотреть даже . Ибо они просто трусливые негодяи и все тут.
Мужиками этих трусов даже не назвать . Сотворили зло ... отвечай как положено . А то видишь сразу поджав хвосты как трусливые зайцы бегут...
Валите прощалыги вам не место в Украине.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Госдуме готовы предоставить российское гражданство беглым экс-"беркутовцам"
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