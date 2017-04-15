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 Форум Украины(594644)
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Материалы по теме:  Оккупация Крыма
Теги: звание (136) Кернес (1240) Крым (19499) оккупация (6823) почетное_звание (18) Россия (69961) суд (20621) Харьков (4165)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кернес недоволен решением суда, лишившего российского сенатора Шишкина звания "почетный гражданин Харькова"

Российского сенатора Александра Шишкина, голосовавшего за введение войск в Украину, суд незаконно лишил звания "почетный гражданин Харькова".

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Ваши предложения,"неинтернетный Патриот"?
Имеете какие-то полномочия-действуйте;не имеете-не трындите.
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Его некто не тронет потому, что он пообещал шоколаднику, что Харьков "проголосует" за его второй срок.
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Порошенко его крышует , он вобще всю рыговскую мразь крышует ! Была бы его воля и безнаказанность , так он бы всех оставшихся в живых героев Майдана в тюрьмы отправил .
Если Вы думаете , что это сказанно гротескно , то хер там , всё и так было бы , просто он классический подонок и аферист .
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Пеца Мармеладник пообещал н етрогать...
А вот Беня может этому уроду яйца оторвать...Или тот же Накакав дострелить со второго раза....
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А мы недовольны ,что Кернес в Украине, отправьте его к Шишкину навсегда, и все будут довольны.
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петра і його шоблу кернес влаштовує - інакше або кернес уже сидів би, або втік би в ізраіль, або гнив би в землі...
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Так Патриотов он тоже, похоже устраивает. Никто его не трогает.
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Не знаю, треба у харківського ПС, Азова і Свободи запитати... Або влаштовує, або нічого не можуть зробити, поки, що...
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Так Патриотов он тоже, похоже устраивает. Никто его не трогает. (с)

А что останавливает Вас?
Или Вы типа "на базаре побазарить" и мелкие провокации поустраивать?
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А меня проблемы Харькова , пока там аквафреши не развешивают, мало волнуют. Тем более, я только из больнички после разборок с местной ватой.
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Гепа или здох или прячется.Как ему можно что-то устроить.Я лично,его давно живьем не видела.
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Гепа или здох или прячется. (с)

Первый вариант,конечно,предпочтительнее,но в любом из двух предложенных вариантов-оно до сих пор является государственным служащим.
А решить эту проблему должны или президент,или ВР.
Вот только ни одному,ни другим это не нужно-им "некогда" да и незачем.
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за него проголосовало 70 процентов кто за что его будет трогать
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Да хер там к Шишкину , на нары ! Вместе в Добкиным !
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а мы не довольны что вы в украине если свалите будем очень довольны
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Ахахахаха...да ...что же вы...ахахахаха...Свят вечір удался
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Блін, сраний снайпер, дороби роботу - дострель кернеса - гроші то , мабуть, узяв, а роботу не доробив...
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Бурштин, ліс, пісок, бензин, нафта, газ, золото і скрізь, де можна зірвати бабло...
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Не будь наивным! СБУ ловит только солдат ВСУ и участников АТО.А суды их садят.
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ПЕРВЫМ,КТО БУДЕТ ПРИВЕТСТВОВАТЬ РУСКИЕ ТАНКИ В ХАРЬКОВЕ,ЭТО БУДЕТ КЕРНЕС!
КАК ХАРЬКОВЧАНИН ВАМ ГОВОРЮ!
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Не, Петров.... Он лучше трахать тебя в *опу откажется, но на танк не пойдёт.
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Гепа, ехай со своей клоунадой на евровидение. Выступишь там от лица параши вместо юльки-колясочницы. Вы ведь теперь как брат и сестра
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Кернес запам'ятай ЯК отче наш ЩО
Кернес недоволен решением суда, лишившего российского сенатора Шишкина звания "почетный гражданин Харькова" - Цензор.НЕТ 55

Воістину воскресен
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А не пора ли самого гепу поместить на шконку и удовлетворить по полной?
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А кернеса лишить бы посады мэра для полного его недовольства и несчастья...
И вообще! Когда его посадят ?
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А что сепаратистов нынче садят? Давеча вчера - 5 буркутни спокойно уехали в рашку, так хоть бы одна б попыталась остановить наверняка еще денег дали на билеты.
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Напомните сколько там пенсии полагается этому Шишкину из городского бюджета?
Походу Кернес считает, что только он там закон.
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Я узнал, что у меня есть огромная семья:
Янукович и Кадыров,
Полк наёмных командиров,
Пшонка, Гиркин и Бабай -
Снайпер смело попадай!
Добкин, «Беркут», федерасты,
Путинососовские педерасты,
Осетинские абреки и
Зелёные человеки,
Офицеры ГРУ,
Активисты КПУ,
Казаки и алкашня,
Прокурорша-барышня,
Из Луганска гопота,
С красным знаменем толпа,
Журналисты-террористы,
Мародёры и садисты…
Это Родина моя???
Да пошли вы на*уй, бля!!!
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Они считают пусть хоть этот ворует зато типо при нём порядок...
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гепа конченое чмо, сука мліє за кацапією... птх-птх!!!!
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Чему тут удивляться его тесным связям с российской мафией, тут бы понять, что за люди, что за народ, который голосует за Кернесов с криминальным прошлым и коррупционно нажитыми миллиардами и это не только в Харькове, а можно найти по всей Украине.
Каких лидеров выбираем, так и живем.
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Кернес, а то что он был за уничтожение Украины, это как? Хороший же почётный гражданин. С такими гражданинами и врагов не надо.
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Женщина, которая поет...

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Кернес недоволен решением суда, лишившего российского сенатора Шишкина звания "почетный гражданин Харькова" - Цензор.НЕТ 2269
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а її внучку, Максиму Галкіну, хоч 40 стукнуло?
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щодо лабади, куєк і таї павалій, кернес правий, цих треба позбавити звання народних
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Та он задрал уже, этот кернес. при нормальном президенте он бы уже три года под шконкой крыльями хлопал..
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Львову шоколадный барыга устроил мусорную блокаду, а сепар-колаборант гепа спокойно строит хыныры. Что это значит?
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"Есть вопросы, которые относятся исключительно к компетенции городского совета. Исключительно на сессии городского совета присваивается почетное звание "почетный гражданин города Харьков", - подчеркнул мэр.
А если Геннадий Адольфович присвоит звание Адольфу Алоизычу, так что, и уже обжаловать в суде нельзя?
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О, Гепадрон решил суду снова начать указывать? Этому правоведу ( а кернесятина имеет образование юриста аха-ха) невдомек, что ЛЮБОЕ решение горсовета можно обжаловать в суде.
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Пока у нас здесь и там сидят такие кернесы, у России есть вполне обоснованные надежды вернуть Украину в имперское стойло.
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Кернес кримінальний кодекс у свій час, (доки не одружився на дочці прокурора) вивчав не по підручникам, а на привокзальній площі працюючи наперсточником, тому йом ліпше знати закони Харкова.
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у него руки под напёрстки не заточены, поэтому его и погнали решать дела с мусорами...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКернес недоволен решением суда, лишившего российского сенатора Шишкина звания "почетный гражданин Харькова"
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