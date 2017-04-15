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Материалы по теме:  Украинские заложники в РФ
Теги: Россия (69961) Лутковская (312) политзаключенные (575) Клых (173)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинского политзаключенного в РФ Клыха могут освободить на основании болезни, - Лутковская

Незаконно удерживаемого в Российской Федерации украинского политзаключенного Станислава Клыха могут освободить и вернуть на территорию Украины на основании болезни после проведения психиатрической экспертизы.

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обменяют наверное, но об этом могут и не сказать
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Довели до дурки чоловіка, уроди кончені, а тепер типу такі добрі Мля, що віддадуть... Тварі кончені козломорді...
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тварь хуйло плешивое, человек умом тронулся из него.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраинского политзаключенного в РФ Клыха могут освободить на основании болезни, - Лутковская
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