Украинского политзаключенного в РФ Клыха могут освободить на основании болезни, - Лутковская

1278 7Материалы по теме: Украинские заложники в РФТеги: Россия (69961) Лутковская (312) политзаключенные (575) Клых (173) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 22:38 Украинского политзаключенного в РФ Клыха могут освободить на основании болезни, - ЛутковскаяНезаконно удерживаемого в Российской Федерации украинского политзаключенного Станислава Клыха могут освободить и вернуть на территорию Украины на основании болезни после проведения психиатрической экспертизы. читать источник x Мне нравится
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