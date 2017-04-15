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Тему создал: Цензор.НЕТ

Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину. ВИДЕО

Священники Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) первыми привезли в Украину Благодатный огонь из Иерусалима.

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Ежегодная церемония схождения Благодатного огня, который проводится священнослужителями Иерусалимской православной, Армянской апостольской, Греческой и Коптской церквей, в последние годы вызывает все больший ажиотаж в российских официальных СМИ, подчеркивающих некое особое значение Московского патриархата в этом событии. Не упускают случая заверить всех в собственной религиозности и о себе напомнить многочисленные российские политики и государственные чиновники. Вот и в этом году пресс-секретарь МИД России Мария Захарова поспешила сообщить в Facebook о своем прибытии в Израиль к Храму Гроба Господня. По ее словам эта поездка является паломничеством. Вместе с тем, она обещает не забывать о работе. Ежегодная церемония получения Благодатного огня начинается ранним утром и состоит из ряда ритуалов, которые заканчиваются желаемым результатом. Присутствующей на месте большого скопления верующих и туристов израильской полиции и службам безопасности, как правило, известно от местных священнослужителей время, на которое запланировано чудо, однако случалось и так, что кульминация действа происходила несколько позже графика. После случившейся в позапрошлом году в Храме ночной давки и драки из-за огня между священнослужителями и посетителями, израильская полиция потребовала, чтобы чудо схождения Благодатного огня происходило только в светлое время суток, что и было исполнено сегодня в в 14.22 по Иерусалимскому и Киевскому времени.
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это промысел Божий. однозначно. человечество есть суть Господа.
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Мне не до сна, палач придет на рассвете,
И звук шагов за дверью бьет, словно нож.
Но в клетку входит не гонец верной смерти,
А в рясе черной Святая Ложь.

Святой отец принес во тьму слово божье
И вечной жизни мне сулил чудеса.
«Ты - смертник, и вернуться к Богу ты должен»
Шептал священник и лгал в глаза.

«Кайся, сын,
Земная жизнь -
Прелюдия к другой.
На стене
Своей тюрьмы
Увидишь лик святой!»

Ночь короче дня,
День убьет меня,
Мир иллюзий в нем сгорает.
Ночь короче дня,
День убьет меня,
Все живое исчезает, как и я…

Блаженство рая я оставлю для нищих,
У нищих духом должен быть Царь и Бог.
Я - тварь земная и на небе я лишний.
И к черту вечность, какой в ней прок?

Пускай я должен испытать муки ада,
Пускай толпа на казнь бежит со всех ног,
Мне крики ненависти станут наградой,
Я буду в смертный час не одинок.

Луч зари
К стене приник,
Я слышу звон ключей.
Вот и все…
Палач мой здесь,
Со смертью на плече.
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Благодатний вогонь нині Трамп роздає , а не попи
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Попи перед Господом будуть самі відповідати за свої діяння.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБлагодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину. ВИДЕО
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