Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину. ВИДЕО

2873 109Теги: аэропорт (1212) Борисполь (460) Иерусалим (29) Пасха (14) УПЦ КП (380) традиции (20) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 22:21 Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину. ВИДЕОСвященники Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) первыми привезли в Украину Благодатный огонь из Иерусалима. читать источник x Мне нравится 6
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ИЛОН МАСК ГОТОВ ПРЕДСТАВИТЬ СВОЙ ПЛАН ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ МОЗГА И КОМПЬЮТЕРА
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И звук шагов за дверью бьет, словно нож.
Но в клетку входит не гонец верной смерти,
А в рясе черной Святая Ложь.
Святой отец принес во тьму слово божье
И вечной жизни мне сулил чудеса.
«Ты - смертник, и вернуться к Богу ты должен»
Шептал священник и лгал в глаза.
«Кайся, сын,
Земная жизнь -
Прелюдия к другой.
На стене
Своей тюрьмы
Увидишь лик святой!»
Ночь короче дня,
День убьет меня,
Мир иллюзий в нем сгорает.
Ночь короче дня,
День убьет меня,
Все живое исчезает, как и я…
Блаженство рая я оставлю для нищих,
У нищих духом должен быть Царь и Бог.
Я - тварь земная и на небе я лишний.
И к черту вечность, какой в ней прок?
Пускай я должен испытать муки ада,
Пускай толпа на казнь бежит со всех ног,
Мне крики ненависти станут наградой,
Я буду в смертный час не одинок.
Луч зари
К стене приник,
Я слышу звон ключей.
Вот и все…
Палач мой здесь,
Со смертью на плече.
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