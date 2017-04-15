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Теги: Иисус (6) Одесса (5474) Пасха (14) праздник (1517) реконструкция (185)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Страсти Христовы: в Одессе воссоздали библейские события. ФОТОрепортаж

В Одессе в честь предстоящей Пасхи состоялось шествие Страстей Христовых, стилизованное под времена Древнего Рима.

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Страсти Христовы:: в Одессе воссоздали библейские события - Цензор.НЕТ 7571

А потом его прибили в трусиках?
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а те трусики покупали в Виннице у базарника Вовы Гнойцмана.....
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Усiх привiтаю зi Святом, i що би вижити усiм нашим рiдним та близьким, та вiйськовим.
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на роль иуды пригласили кого то из крысма для натуральности событий?
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Смотрите- всё чинно. красиво. без происшествий. Одесситы любят мирную жизнь и улыбки на лицах людей.
А раша писала . что в Одессе все шествия мирные закачиваются Домом профсоюзов.
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А почему у мужичка табличка на иврите?
Римляне не писали на иврите, там должна быть или латынь или греческий.
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И должно быть написано "Сей есть царь иудейский". Почему здесь "приговорен к смерти"?
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Табличка не на Христе, это кто-то другой, один из разбойников
Христос несет крест...
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ну, это я уже не знаю, почему так решили организаторы
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Не , ну чего ты пристал -почему, да почему?
Одесса -многонациональный город, чтоб было понятно определенной части населения, устраивает ответ?
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с исторической точки зрения правильно писать на греческом, а крест "нести" в виде буквы "T"
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иврита тогда вообще не было - это современная пародия на смесь древнесемитского (язык Ханахана - он ан "финикийский") с арамейским. а говорили (обычно) в те времена в Иудеи на ГРЕЧЕСКОМ (языке завоевателя Александра)
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Иврит был, конечно далекий от нынешнего. Но и совреаменный английский далек от языка времен Вильгельма-завоевателя
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Я это к тому, что даже в те (далёкие от нынешних времена) мало кто из современников по настоящему был носителем древнего ханаханского (скорее всего таких почти не было, я не беру в расчёт тех "знатоков", кто с "умным видом", что-то там бормотал читая древние тексты, таких и сегодня предостаточно).
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Вообще-то усякие зрадофилы утверждают, что Пасха (чы в переводе на липецкий - Пейсах) никакого отношения не имеют к Воскресению Господнему, ибо Пейсах - праздник исхода некоей нации из Египта, состоявшейся "благодаря" убийству первенцев египетского народа, случившегося за полтора десятка столетий до Рожества Христова. Не зря наша мудрая и человеколюбивая нация, пострадавшая от Голодомора как геноцида, отмечает этот праздник как Великдень, а не Пасху
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А что от названия меняется смысл и содержание?
Все равно все это еврейская история и персонажи все еще останутся евреями. И эти персонажи тоже праздновали исход своего народа из Египта при событиях которых было убийство первенцев египетского народа.
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Брехня! "Исход" (а точнее говоря бегство) было не с Древнего Египта, а из Мицраима (долине и страны ущелий между ливанскими и антиливанскими горами, ныне называется Бекаа). Какой идиот сопоставил Египет с МИЦРАИМОМ (это большой вопрос). А причина бегства банальна, все местные племена (земледельцев) после череды природных бедствий (после извержения вулкана) принесли в жертву своих первенцев (таков обычай и требования религии Ханахана), а пришлое племя животноводов (пастухов овец), вместо своих первенцев принесли в жертву барашков (не хватило "веры", да и жалко собственное потомство), стихийные бедствия не прекратились и весь гнев (напрасной жертвы собственных и ЛЮБИМЫХ детей-первенцев до 12 лет) был направлен в сторону тех, кто "пошкнился" (и Бог не принял жертву). Естественно они ночью бежали (опасаясь физической расправы), чтоб пересечь ЗАБОЛОЧЕННУЮ МЕСТНОСТЬ в брод на русле ГОРНОЙ реки (питавший водоёмы этой местности) был устроен искусственный камнепад, который нанёс временную дамбу, пастухи перебрались вброд, а когда пошли преследователи следом затор переполнился водой и дамба разрушилась, огромная масса воды напором с волной (селем) устремилась в низину отрезав путь преследователям (возможно некоторые погибли). Перешедшие эту заболоченную местность (реку) стали называться "ЕВРЕЯМИ"! Потом и появился миф-оправдание, что "бог якобы не принял жертву патриарха и вместо неё нужно было откупится барашком". После бегства были скитания в пустыне "син" (ныне сирийская пустыня) 40 месяцев (раньше лунный месяц и был основной единицей календаря, как ныне "год", отсюда и неправильное толкование периодов и возраста патриархов, если разделить примерно на 12, то получим вполне приемлемый возраст для жизни). Вошли они в "землю обетованную с востока (так как испугались племён запада и напрямую не пошли) перешли Иордан севернее озера Кинерет, на побережье которого и располагалось древнее пятиградье (богатые города), в том числе Газа. Кстати объединенный из двух ранее отдельных городов (на соседних холмах) Яхве&Шалом (Иерушалаим) тоже находился рядом (его развалины называются сегодня "национальным архелогическим парком СКИФОПОЛИС")
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Я уверен что в вашей параллельной реальности это так и было.
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Просто я не "ВЕРЮ" (на слово, ибо в любой навязанной идеи, есть смысл чьей-либо корысти и выгоды), а ЗНАЮ и ПОНИМАЮ вопрос по сути (мне известно как было "неромантично" без пафоса на самом деле.). Каждый пытается "причесать" истории на свой лад (обелить себя и своих предков и повесить ярлыки на "чужих"). Я лишен этого (в моих жилах течёт в том числе тех, кто сбегал в ту роковую ночь), но беспристрастен с собственным предкам и безжалостен не только к окружающим, но и к самому себе.
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Интересно откуда "известно как было "неромантично" без пафоса на самом деле"?
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а попали они в Мицраим в богатый и плодородный край того времени как ныне турки в Германию, там где один пристроится, потом и всю семью перетащит. Продали в рабство проезжим торгашам-барыгам якобы собственного брата (а на самом деле СЫНА. ибо только отец или дед- глава рода, мог продать члена семьи в рабство), видимо совсем нужда замучила. А сынок "через задницу" стал любовником важного человека и "высоко поднялся" (занял положение), ну, потом "бедные родственники" потянулись как это обычно бывает (не только тогда) и в никаком "рабстве" они не были, а пасли стала баранов на альпийских горных лугах, но всё равно "своими" в стране земледельцев так и не стали (были пришлыми чужаками).
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МИЦРАИМ это и есть ЕГИПЕТ на иврите, от его самоназвания, а по-арабски МИСР
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мне не интересно из каких побуждений арабы, которых тогда как нации и не было назвали потом Египет. Египет не всегда был единым, а только в позднее время. А вообще. его САМОНАЗВАНИЕ "Чёрная земля" (от ила Нила). "ученые" говорят, что звучало как "кемет". На самом деле скорее всего как "КЕМЕР" (созвучен ныне турецкому курорту), но это созвучие отнюдь не случайное.
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а уж тем более СОВРЕМЕННЫЕ "евреи" (даже если и поймут, хоть кто-то не совсем тупой, что обманулись, то уже и не сознаются) ибо религия - это прежде всего ПОЛИТИКА и ИДЕАЛОГИЯ!
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В Мариуполе не до этого...

В городе святой Марии запретили Крестный ход
Причина - оскорбление чувств украинских активистов.
«Мы, общественные организации города, против хода, поскольку стоять в стороне мы бы не стали и понятно, что могли бы возникнуть какие-то провокации», - пишет на своей странице в соцсети волонтер Галина Однорог.

«Учитывая изложенное, городской совет Мариуполя предлагает провести Крестный ход в другой раз, когда будет гарантия полной безопасности всех участников мероприятия и горожан», - сообщает местный сайт www.0629.com.ua.
Судя по всему, в руководстве города, названного православными греками в честь святой Марии, не нашлось человека, осведомлённого о том, что Пасха бывает только раз в году.
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предлагает провести Крестный ход в другой раз--так летом же проводили какой то крестный ход???
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= Огонь сошел? А жизнь проходит стороной =

Огонь сошел? А жизнь проходит стороной

В моем миру , я сам себе укроп немой , но не глухой

А почва стелит подлой ,темной бахромой

Сжигая счастья внутреннего Я - бытия тропой .

А жизнь уходит и Бог обходит стороной

Ведь квинтэссенция Святыни грозит Эгрегору трубой .

ТРУБОЮ ЗЛАТОЮ , НАМ ВО ВСЕМ ПОДВЛАСТНОЙ ?

И для других ведь может быть прекрасной

Но нас Он люто мочит над могилой

Над утренней божьей росой ,вдоль черни роковой

Пока мы все бродя во тьме ночной

ЕГОВА гордо и молча под Зарей

Иисуса труп неся перед собой

Не исчезнет сам ради забавы

С усмешкой горькой и лукавой...
Для наказания нас с тобой .

Огонь сошел в Иерусалиме ,и прожитое чувством слово

Рождают в небеса себя , вводя в экстаз.

И откупить судьбу у стаи диких волков

Им гордым ,неизвестен твой мелочный заказ

Они из тьмы берут мотив желаний наших снова,

Зачем для нас оберегать такой приказ ?
Ведь вдохновить зверье в себе для них не ново
Ни что не ново под луной Луны и совести язвительный приказ
Они с тобой хотят покинуть Эмпирей земной
С собой забравши все услады и сознания награды
Тебе оставив битву подсознания ,с людскою молвой
Забыв тщеславия завистливые преграды
И самообмана мощные заграды
А Бог для неосознанного - нагой земной герой
Земля - для мира их божественных забав
Наш отзеркаленный от них молебен - за упокой с тобой
За упокой колени сбив другим своим величием Трех глав
Мы службу отстояв до старости желаний с божьей хрипотой
Всю жизнь глухого просим дерзав добро и тьму не разгадав .
Кто виноват , я сам , я знаю
Но кто создал меня все зная ?
Все жизни тасуя бывшие мои
В мои грехи украсив очищения свои
Неумолимо колоколом играя по пути
Ты потуши огонь свой об мои мечты
И все - нет нагого лунного героя ,
Нет и Земли осознанного Бога для тебя ..Иль для меня ???
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В Одессе на Дерибасовской прошла Пасхальная реконструкция. Авторы реконструкторы постарались воссоздать события, которые произошли 2000 лет назад.

Что получилось - смотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=UoYiRpB4Npc
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Какой-то слабый Пилат получился. Слабая игра. Похоже на театр школьников, которых заставляли принимать участие.
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АзУш(Исус) -Младшее Сознание(чуства,душа) СКАЗАЛ НА ГАЛА ГАПЫ(Голгофа)=Скала Дверь с одэри(азэри) уЛобного= Ала(Улу)Бея =Древний( или смерти?) Бека места НА ОдЭРИ(огня муж=АзЭри=младший муж)" ИЛАХИ ,ИЛАХИ ЛАММА САБАХБАНИ !!! "Всевышний,Всевышний .....СЕКРЕТ для вас пока. Открой 4 Евангелии от Луки,Марка,Матфея и Иоанна.-все названия,как и слово Евангелия ОдЭрские. НИКАКОЙ ЭТО не арамейский язык.ПОРА ПРАВДУ ГОВОРИТЬ НАРОДУ! Слава Кавказу!
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Кавказу, конечно, слава,но можно мы сами решим , какую веру исповедовать?
У нас свобода вероисповедания, никаких проблем.
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Вера христианская ,но слово это не от Креста.Это слово Ахер Уш-Конц сознания(чуства,души) пер с азэри.-отсюда озеро Ахерус в Египте НАСТОЯЩЕМ.
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В Италии эта процессия состоялась вчера вечером. В каждом городе.
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представляю размах подобного в Италии, или тоже скромно?
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Так не в размахе суть. Просто в 21 час. в пятницу Иисус умер за нас на кресте. Верующие помнят об этом и тихо прошли по городу до Собора. В нашей части города процессия началась возле ospedale (больница), я работала с 20 час. Под моими окнами собрались. Было жарко, окна открыты. Но я ничего не слышала. Конечно, как и положено, их сопровождали полицейские.
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а, а у вас ходят в Церковь на всю ночь тоже, у нас вон уже разъехались, я не, я хотела, но потом передумала, ни разу ещё не была, хоть теперь у нас тут близко ехать, но всё равно у нас холодно сегодня, и вчера тоже
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Да, служба походит. Но ты не переживай, если не пошла. Главное то , что у тебя в душе.
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интересная реконструкция, к сожалению не масштабная , но всё равно нормально
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А прохладненько, похоже, было "древнеримским воинам в туниках". Массовка вокруг в курточках.
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И когда народ поймет шо все эта христианство тупая сказка ,помогающая социальным паразитам делать народ рабами -быдлом.И придумана она не 2000 лет назад, как утверждает библия,ветхий и новый завет,а через пару столетий спустя после так званого крещения Киевской Руси навязанным византией культа дионисия через своего ставленника владимира кровавого кагана хазарского. Хотя прообраз мессии был,но совсем не иудей христос,а белый иерарх Радомир представитель славяно-арийской империи,загасающей к тому времени.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСтрасти Христовы: в Одессе воссоздали библейские события. ФОТОрепортаж
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