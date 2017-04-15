Страсти Христовы: в Одессе воссоздали библейские события. ФОТОрепортаж

2050 56Теги: Иисус (6) Одесса (5474) Пасха (14) праздник (1517) реконструкция (185) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 21:59 Страсти Христовы: в Одессе воссоздали библейские события. ФОТОрепортажВ Одессе в честь предстоящей Пасхи состоялось шествие Страстей Христовых, стилизованное под времена Древнего Рима. читать источник x Мне нравится 3
А потом его прибили в трусиках?
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А раша писала . что в Одессе все шествия мирные закачиваются Домом профсоюзов.
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Римляне не писали на иврите, там должна быть или латынь или греческий.
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Христос несет крест...
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Одесса -многонациональный город, чтоб было понятно определенной части населения, устраивает ответ?
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Все равно все это еврейская история и персонажи все еще останутся евреями. И эти персонажи тоже праздновали исход своего народа из Египта при событиях которых было убийство первенцев египетского народа.
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В городе святой Марии запретили Крестный ход
Причина - оскорбление чувств украинских активистов.
«Мы, общественные организации города, против хода, поскольку стоять в стороне мы бы не стали и понятно, что могли бы возникнуть какие-то провокации», - пишет на своей странице в соцсети волонтер Галина Однорог.
«Учитывая изложенное, городской совет Мариуполя предлагает провести Крестный ход в другой раз, когда будет гарантия полной безопасности всех участников мероприятия и горожан», - сообщает местный сайт www.0629.com.ua.
Судя по всему, в руководстве города, названного православными греками в честь святой Марии, не нашлось человека, осведомлённого о том, что Пасха бывает только раз в году.
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Огонь сошел? А жизнь проходит стороной
В моем миру , я сам себе укроп немой , но не глухой
А почва стелит подлой ,темной бахромой
Сжигая счастья внутреннего Я - бытия тропой .
А жизнь уходит и Бог обходит стороной
Ведь квинтэссенция Святыни грозит Эгрегору трубой .
ТРУБОЮ ЗЛАТОЮ , НАМ ВО ВСЕМ ПОДВЛАСТНОЙ ?
И для других ведь может быть прекрасной
Но нас Он люто мочит над могилой
Над утренней божьей росой ,вдоль черни роковой
Пока мы все бродя во тьме ночной
ЕГОВА гордо и молча под Зарей
Иисуса труп неся перед собой
Не исчезнет сам ради забавы
С усмешкой горькой и лукавой...
Для наказания нас с тобой .
Огонь сошел в Иерусалиме ,и прожитое чувством слово
Рождают в небеса себя , вводя в экстаз.
И откупить судьбу у стаи диких волков
Им гордым ,неизвестен твой мелочный заказ
Они из тьмы берут мотив желаний наших снова,
Зачем для нас оберегать такой приказ ?
Ведь вдохновить зверье в себе для них не ново
Ни что не ново под луной Луны и совести язвительный приказ
Они с тобой хотят покинуть Эмпирей земной
С собой забравши все услады и сознания награды
Тебе оставив битву подсознания ,с людскою молвой
Забыв тщеславия завистливые преграды
И самообмана мощные заграды
А Бог для неосознанного - нагой земной герой
Земля - для мира их божественных забав
Наш отзеркаленный от них молебен - за упокой с тобой
За упокой колени сбив другим своим величием Трех глав
Мы службу отстояв до старости желаний с божьей хрипотой
Всю жизнь глухого просим дерзав добро и тьму не разгадав .
Кто виноват , я сам , я знаю
Но кто создал меня все зная ?
Все жизни тасуя бывшие мои
В мои грехи украсив очищения свои
Неумолимо колоколом играя по пути
Ты потуши огонь свой об мои мечты
И все - нет нагого лунного героя ,
Нет и Земли осознанного Бога для тебя ..Иль для меня ???
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Что получилось - смотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=UoYiRpB4Npc
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У нас свобода вероисповедания, никаких проблем.
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