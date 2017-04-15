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Теги: акция (2095) задержание (5509) протест (5397) Россия (69961) Санкт-Петербург (418) дальнобойщики (49)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Участники акции протеста дальнобойщиков задержаны в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге (Россия) полиция задержала участников акции дальнобойщиков, протестовавших против системы тарифов "Платон".

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Так не приходи на Цензор - меньше на одного будет.
А если ещё кого из вашего запореберья уговоришь, то вообще отлично.
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Тогда не удивляйся, что вас, дебилов, тут так много.
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Даже не сомневайся.

Жаль, что у вас будущего не будет. Светлого так уж точно.
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Я написал "жаль"? Пошутил.

Нихрена мне вас не жаль.
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да, да. Уже слышал. Доскакались, путенпамаги...
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Ну . Вы... зачем так... я ...лопну ...от смеха... хахахахахахахахахах
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у меня в деревне так было. бабка рассказывала. барин боялся этого как огня. в прямом смысле слова. если барин не давал откупных за девку тогда ночью его поместье сгорало.
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Як вказував людоїд лєнін - із іскри запалає полум*я!
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По двушечке им,чтобы другим рабам неповадно было.
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Російські прикордонники відкрили вогонь на кордоні з Україною
Cьогодні о 18:56 ТСН
У Красносулинському районі Ростовської області російські прикордонники відкрили вогонь по контрабандисту, який обхідними шляхами намагався провезти з України приблизно 7 тис. пачок сигарет.
Про це повідомляє прес-служба обласного управління ФСБ РФ.
Затриманий чоловік, який пересувався на автомобілі "Нива" без номерів, отримав дотичне поранення лівої ноги та руки. Контрабандистом виявився житель Росії. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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турция закрыла пролив босфор для российского флота

Участники акции протеста дальнобойщиков задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 7561
Участники акции протеста дальнобойщиков задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 7561stailker
14 апреля президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сделал заявление, фактически закрывающее российский Черноморский флот в акватории Черного моря и отрезающее боевые корабли России у берегов Сирии от ближайших баз.
Основываясь на конвенции Монтрё 1936 года, регулирующей судоходство в проливе Босфор и опасаясь военной опасности для Турции со стороны России, Эрдоган закрыл Босфор для всех кораблей ВМФ России и гражданских судов под российским флагом с грузом военного назначения.
Таким образом, находящиеся в Черном море корабли Черноморского флота России оказались запертыми в ограниченной акватории. А находящиеся у берегов Сирии корабли и суда под флагом России, в том числе поврежденный фрегат "Адмирал Григорович", теперь вынуждены для любого ремонта, техобслуживания или ротации идти вокруг всей Европы через Средиземное море и Атлантику в Балтийское море.
Этот шаг Эрдогана явно демонстрирует все возрастающую международную изоляцию России в результате ее агрессивных действий в Сирии и Украине.
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Да похер как то, какие там у ваты проблемы в орде.. Вот когда стрелять с танков начнут где нибудь в маскве, на Арбате вот тогда Цензор не зевай - выкладывай !!! Развлечемся...
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Участники акции протеста дальнобойщиков задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 3630распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 14 квіт.

Дом дальнобойщика, 2-е маленьких детей, дома бывает раза 2 в месяц, не хочет платить налог ротенбергу, дружку путина.

Участники акции протеста дальнобойщиков задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 7928
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а вы, по всей видимости, счастливы тем, что платите налог Ахметову и Фирташу
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Вы только росийскими новостями интересуетесь?
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-Какой налог ахметову и фирташу?

-Вы только росийскими новостями интересуетесь?

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Участники акции протеста дальнобойщиков задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 1751
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там всё интересней будет 29 апреля - акция гражданского неповиновения и протеста "НАДОЕЛ"

«Открытая Россия» заявила о планах направить Путину ряд обращений с просьбой не выдвигаться на пост президента
Движение «Открытая Россия» заявило о планах 29 апреля направить в приемную Владимира Путина ряд обращений с просьбой не выдвигаться на предстоящих выборах на пост президента. Об этом «Эху Москвы» рассказал координатор питерского филиала движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.
По словам Пивоварова, в регионах пройдут еще митинги и шествия, проведение которых сейчас согласовывается с местными властями.http://echo.msk.ru/news/1963816-echo.html
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а Ходор второй раз садиться не хочет - красиво самоустранился, но остался в движении...

Михаил Ходорковский покинул пост председателя движения «Открытая Россия»
На конференции движения в Таллине он сказал, что его соратники должны подать пример обществу по строительству будущего без вождей.
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Aнна Велликок‏ @annavellikok 7 ч.7 часов назад

Слушаю сейчас в Zello перекличку забастовок дальнобойщиков.
- Смоленск, стоим
- Кабардино-Балкария, стоим

- Дагестан, стоим
И так 10 минут!
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МОВА: Суржиковий вираз Санкт-Петербурзі (Росія) українською мовою виглядає так: Петербурзі (Московщина)
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Они думают, что в системе что-то не так...
Вот когда до них дойдёт, что вся эта "система" говно, а х@йлокарлик и есть причина этого говна, тогда может чё-то у них и получится...
А так, это латание неба тучками...
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а ведь все таки хорошо когда мордва мерю дубасит. и желательно чтобы до смерти.
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"Пут ин" - не людина. Це - роль, на яку в Системі обирають за конкурсом.
Система називається (ке)гебізм. Або просто гебня.
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СКАНДАЛЬНОЕ выступление директора завода о Путине, Платоне и коррупции в РФ https://youtu.be/AEW79qMiX0M
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В Иркутской области КамАЗ провалился в огромную яму на дороге, которую приехал засыпатьУчастники акции протеста дальнобойщиков задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 6129
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Чем Платон отличается от абонплаты за газ ?
По большому счёту - ничем .
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Тем, что абонплату на газ почти сразу ликвидировали, а Платон продолжает доить роисян не первый год, не смотря ни на что.
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Не ликвидировали , а перенесли . На три месяца .
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Ты ее хоть раз платил? Нет. Ну и все.
Остальное читай выше.
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в Екатеринбурге умерла 77-летняя старушка, задержанная за кражу продуктов из магазина. ЧОПовцы закрыли ее на складе, там и она и скончалась
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Задержали...
Их нужно бить, а не задерживать, бить периодически, но систематически !!! Бить до поноса, до полного выбивания мозга из их кацапских голов. Пусть они там, суки казламордые, друг друга на куски рвут и на ремни режут вплоть до последнего кацапа. Нам спокойная и сильная московщина не нужна: для нас будет лучше тогда, когда у казламордых будет как можно хуже !!!
Бейте друг друга кацапы, убивайте друг друга, твари !!!
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чего и следовало ожидать !!Стадо оно везде стадо , непонятно нах тогда вообще бостовали ??
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всех не пересажают , процессы на мацковии идут и будут набирать силу по мере обнищания ватников
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а ты разбогател, да? пока процессы на московии идут? ты серьёзно?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУчастники акции протеста дальнобойщиков задержаны в Санкт-Петербурге
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