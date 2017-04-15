Участники акции протеста дальнобойщиков задержаны в Санкт-Петербурге

4336 161Теги: акция (2095) задержание (5509) протест (5397) Россия (69961) Санкт-Петербург (418) дальнобойщики (49) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 21:52 Участники акции протеста дальнобойщиков задержаны в Санкт-ПетербургеВ Санкт-Петербурге (Россия) полиция задержала участников акции дальнобойщиков, протестовавших против системы тарифов "Платон". читать источник x Мне нравится
А если ещё кого из вашего запореберья уговоришь, то вообще отлично.
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Жаль, что у вас будущего не будет. Светлого так уж точно.
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Нихрена мне вас не жаль.
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Cьогодні о 18:56 ТСН
У Красносулинському районі Ростовської області російські прикордонники відкрили вогонь по контрабандисту, який обхідними шляхами намагався провезти з України приблизно 7 тис. пачок сигарет.
Про це повідомляє прес-служба обласного управління ФСБ РФ.
Затриманий чоловік, який пересувався на автомобілі "Нива" без номерів, отримав дотичне поранення лівої ноги та руки. Контрабандистом виявився житель Росії. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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stailker
14 апреля президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сделал заявление, фактически закрывающее российский Черноморский флот в акватории Черного моря и отрезающее боевые корабли России у берегов Сирии от ближайших баз.
Основываясь на конвенции Монтрё 1936 года, регулирующей судоходство в проливе Босфор и опасаясь военной опасности для Турции со стороны России, Эрдоган закрыл Босфор для всех кораблей ВМФ России и гражданских судов под российским флагом с грузом военного назначения.
Таким образом, находящиеся в Черном море корабли Черноморского флота России оказались запертыми в ограниченной акватории. А находящиеся у берегов Сирии корабли и суда под флагом России, в том числе поврежденный фрегат "Адмирал Григорович", теперь вынуждены для любого ремонта, техобслуживания или ротации идти вокруг всей Европы через Средиземное море и Атлантику в Балтийское море.
Этот шаг Эрдогана явно демонстрирует все возрастающую международную изоляцию России в результате ее агрессивных действий в Сирии и Украине.
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Дом дальнобойщика, 2-е маленьких детей, дома бывает раза 2 в месяц, не хочет платить налог ротенбергу, дружку путина.
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-Вы только росийскими новостями интересуетесь?
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«Открытая Россия» заявила о планах направить Путину ряд обращений с просьбой не выдвигаться на пост президента
Движение «Открытая Россия» заявило о планах 29 апреля направить в приемную Владимира Путина ряд обращений с просьбой не выдвигаться на предстоящих выборах на пост президента. Об этом «Эху Москвы» рассказал координатор питерского филиала движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.
По словам Пивоварова, в регионах пройдут еще митинги и шествия, проведение которых сейчас согласовывается с местными властями.http://echo.msk.ru/news/1963816-echo.html
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Михаил Ходорковский покинул пост председателя движения «Открытая Россия»
На конференции движения в Таллине он сказал, что его соратники должны подать пример обществу по строительству будущего без вождей.
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Слушаю сейчас в Zello перекличку забастовок дальнобойщиков.
- Смоленск, стоим
- Кабардино-Балкария, стоим
- Дагестан, стоим
И так 10 минут!
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Вот когда до них дойдёт, что вся эта "система" говно, а х@йлокарлик и есть причина этого говна, тогда может чё-то у них и получится...
А так, это латание неба тучками...
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Система називається (ке)гебізм. Або просто гебня.
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По большому счёту - ничем .
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Остальное читай выше.
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Их нужно бить, а не задерживать, бить периодически, но систематически !!! Бить до поноса, до полного выбивания мозга из их кацапских голов. Пусть они там, суки казламордые, друг друга на куски рвут и на ремни режут вплоть до последнего кацапа. Нам спокойная и сильная московщина не нужна: для нас будет лучше тогда, когда у казламордых будет как можно хуже !!!
Бейте друг друга кацапы, убивайте друг друга, твари !!!
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