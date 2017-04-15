Сирийский режим понесет наказание за химатаку, - главы МИД Франции и Британии

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15.04.2017, 18:52 • 5490 • http://uainfo.org/blognews/1492271285-kim-strusil-tramp-pobezhdaet-severnuyu-koreyu-bez-edinogo.html
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Боевики террористической группировки «Исламское государство» применили отравляющий газ при атаках на недавно освобождённую часть западного Мосула. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иракского военного.
Офицер в составе антитеррористических сил рассказал, что атака произошла днём ранее в районе аль-Абар, когда террористы запустили ракету с хлором.
По его словам, семь военных ощутили проблемы с дыханием и были госпитализированы.
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А есть сомнения? Разве что, разделить эту вероятность на Сирию и РФ попалам
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Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется -
То кацатролли идут бечевой!..
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(с)«Размышления у парадного подъезда» Н.Некрасов.
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Газ будет стоить копейки!! Рoссию задавят!! Степан Демура 2017
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В Сирию доставят несколько тысяч освященных куличей для российских военнослужащих.
Об этом сообщает российское информационное агентство Интерфакс.
Куличи 15 апреля в Храме Христа Спасителя освятил патриарх Кирилл. Позже куличи будут отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации их доставят на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Данная новость привлекла внимание пользователей сети, многие из которых связали количество отправленных куличей с численностью российского военного контингента в Сирии.
"Несколько тысяч куличей? Это ж на какое количество российских военнослужащих? Сколько их там? Вряд ли они будут раздавать куличи братьям по оружию из Хезболлы или иранским стражам исламской революции", - написал известный российский блогер Андрей Мальгин на LiveJournal.
"Недельный запас каждому", "так попы раскрыли страшную военную тайну на радость ЦРУ", "нормальный военный способен сожрать целый кулич в одно лицо", - пишут люди в комментариях.
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