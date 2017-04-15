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Материалы по теме:  Евровидение
Теги: Евровидение (588) Кириленко (629) Россия (69957)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кремль изолировал российский народ от возможности увидеть фантастическое и прекрасное шоу Евровидение-2017, - Кириленко. ВИДЕО

Власти России своим решением изолировали весь российский народ от возможности увидеть песенный конкурс Евровидение-2017.

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Кацапи і прекрасне? Хе-хе. Їм тільки лєпьошки кидать.
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Хоть никто не будет лазить по Киеву и аквафрешами махать.
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Политический конкурс песни... Или конкурс политической песни... Кароч, транслировать у нас будут, а смотреть я не буду эту похабень.
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дуже мудро !!! побільше б ватанів не приймало участі цьому і взагалі сиділи б і не пукали...
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Капец! Организаторы Евровидения этого не переживут.
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Власти России своим решением изолировали весь российский народ от возможности увидеть песенный конкурс Евровидение-2017
А вы не думали что это правильное решение? Нафуй это мракобесие нужно, после того как там бородатая баба победила.... Превратили хороший конкурс в шоу уродов.... Да и политики слишком много в нем стало.... Противно....
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Да и это утверждение только смех вызывает... Разве кто то там ставил себе целью изолировать что то от просмотра? В век интернета... Кто пожелает тот посмотрит.... Задолбали эти доморощенные ыксперды в новостях....
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Ленусик надень трусы и не сверкай своей промежностью) Если сказать по делу нечего, то лучше помолчи)
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Мне всегда есть что сказать, в даном случае - пшел нахен дибилоид.
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Козлоботы олежки они же ольгиновцы проходят тест при приеме на работу на самого тупого. Другие просто отсеиваются, другие там долго не выдерживают.
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собрали уродов выступающих организаторов политиков
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дуже мудро !!! побільше б ватанів не приймало участі цьому і взагалі сиділи б і не пукали...
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Вот и Россия своего урода хотела впихнуть. Обещали в Киев приехать на танках, а не получилось даже в инвалидной каляске.
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а мы уже живём по новому и у нас ещё больше "успехи" в обнищании народа
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Російські прикордонники відкрили вогонь на кордоні з Україною
Cьогодні о 18:56 ТСН
У Красносулинському районі Ростовської області російські прикордонники відкрили вогонь по контрабандисту, який обхідними шляхами намагався провезти з України приблизно 7 тис. пачок сигарет.
Про це повідомляє прес-служба обласного управління ФСБ РФ.
Затриманий чоловік, який пересувався на автомобілі "Нива" без номерів, отримав дотичне поранення лівої ноги та руки. Контрабандистом виявився житель Росії. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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А теперь,про народ,пожалуйста по-подробнее
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Таки-да . Назвать сброд удмуртов , бурятов , мордвин , чухонцев , прочих мокшей и примкнувших к ним чукчей словом "народ" это как-то глупо ...
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0о, ты насчет чухонцев не промахнулся? Это ведь образцовые европейцы.
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Кто захочет, тот через интернет посмотрит, что за бред в этой статейке ?????
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Вообще то єто видео.Как видно каждьій углядит в интернете то , что ему получится - в силу своего восприятия.
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Дело в том, что 86% не ползуются интернетом. Но им и не надо - главное Кобзон всегда молодой.. и как там далше..короче, Обама(даиТрампуже)Чмо-ГейЕвропа-ПутинНашеФсе!
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Это у вас в Норвегии - в интернете посмотреть можно! А на России на 50% территории и слова такого не слышали.
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"...фантастическое и прекрасное шоу Евровидение-2017..."

Бу-га-га.... Он че, укуреный?
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Не плачьте , кацапы , Евровиденья вам ватовизор не покажет . Просто сидите тихонько на бутылках и хлебайте бояру . Сцарь лучше знает , чего его холопам надобно ...
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Ниче єта мразь кацапская не пропустит, будет в инете виснуть смотреть, чтобьі все обгадить по скрепной казламордой традиции.Єти личинки навозньіе везде пролезут.
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да что ты так за них переживаешь!?у кого компы есть,тот посмотрит по любому и ещё соседей пригласит,а остальным оно нах...не впало,особенно в глубинке,кто был в командировках особенно с грузами в трейлерах тот знает о чём я!
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Нужно было руцким прислать на конкурс Сергея Владимировича Шнурова с его бессмертным хитом "Москва сгорела".Приз зрительских симпатий был бы гарантирован.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКремль изолировал российский народ от возможности увидеть фантастическое и прекрасное шоу Евровидение-2017, - Кириленко. ВИДЕО
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