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Материалы по теме:  Евровидение
Теги: Евровидение (588) конкурс (669) музыка (670) Руслана (85) шоу (103) подготовка (128)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года", - певица Руслана рассказала о подготовке шоу. ФОТОрепортаж

Украина проведет Международный песенный конкурс Евровидение-2017 на высоком уровне.

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Нету всепропало и Зрады?
Не, ну так не интересно.
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зрада э завжди - в ночі заморозки обіцяють
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Я мля с вами реально шоколад ненавидеть начинаю... ссуко... шо робиться....
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Ага! Ща!.... ща конкурс был шокд. "Корона" трохи насобиралось.... вкусный сволочь.
Кстате Рошен чёт не помню шоб хош шото... мэйби всё в дом... фсё в семью...
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вы меньше про лампочки и технический уровень думайте, а больше о безопасности - засРаша неупустит такой шанс чтобы нагавнить...
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Хотя б у них чм забрали. Задолбали своей вездесущной мерзостью.
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Надо ещё в округе 5 кварталов видеокамеры установить, потому как у рашистов рвёт пердак и они готовы на всякие подляны.
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Пока по фото ничего не понятно. Поживем, увидим.
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А как там на расие, свой альтернативный конкурс будет? Или отметят киданием "коровьих лепешек" на приз кадырова?
"Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года", - певица Руслана рассказала о подготовке шоу - Цензор.НЕТ 4719
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Долго небось эту какашку искал - давнюю, четырехлетнюю и подзасохшую, да и кому все-таки принадлежит, фуйтерь разберет...
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Теперь намкрышская козюлька может спокойненько себе хуячить( модератор, если что, то это дипломатический лексикон) спиртягу за дедаваевалов под свои катюши-журавли. Теперь же ему на Евровидение отвлекаться не придётся.
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Ну вот кули тебя это колышет в твоём Засранске на Волге, а витёк? Вашего же инвалида там не будет...
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На Зенит-арену? Да какое там со всей страны? Говорят, что даже с чужоё Донбасс-арены собирают.
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Фига се рвануло... "Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года", - певица Руслана рассказала о подготовке шоу - Цензор.НЕТ 9561
Интересно - где это? По пейзажу вроде как в Новом Уренгое или Надыме...
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Ого, в какую даль лишнехромосомного кацапа занесло!
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Локация анальных страданий этого лишнехромосомного не имеет никакого значения...
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Выходит, что витя дерьмецов ( в российской транскрипции), нИ разу не подходил даже близко к учителю русского языка.
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Чем ближе Евровидение -тем больше штырит лишнехромосомных... )))

"Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года", - певица Руслана рассказала о подготовке шоу - Цензор.НЕТ 1362
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"видишь зраду?нет?и я нет, но она есть!"(почти по "ДМБ")
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Козломордые сказали, что будут всегда на Евровидение посылать инвалидов. Какая страна - такие и певцы!
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Руслана сильно в технике рубит?
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На Киев без слёз взглянуть не возможно, помойка и срач, а она на про уровень 2017)) в дубай с монако отдыхают.
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Тротуарчики подмажут, левобережку замастырят .......оооооо уровень !!!!!
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Цензор.НЕТФорум Украины"Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года", - певица Руслана рассказала о подготовке шоу. ФОТОрепортаж
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