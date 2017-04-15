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Теги: алкоголь (1503) Львовщина (1434) спирт (202) фальсификат (271)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Полиция задержала на Львовщине партию спирта на 1,6 миллиона гривен, который планировалось использовать для производства фальсифицированного алкоголя

Во Львовской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции задержали незаконную партию спирта, который планировалось использовать для изготовления фальсифицированных алкогольных напитков.

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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолиция задержала на Львовщине партию спирта на 1,6 миллиона гривен, который планировалось использовать для производства фальсифицированного алкоголя
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