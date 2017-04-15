Полиция задержала на Львовщине партию спирта на 1,6 миллиона гривен, который планировалось использовать для производства фальсифицированного алкоголя

64 1Теги: алкоголь (1503) Львовщина (1434) спирт (202) фальсификат (271) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 18:32 Полиция задержала на Львовщине партию спирта на 1,6 миллиона гривен, который планировалось использовать для производства фальсифицированного алкоголяВо Львовской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции задержали незаконную партию спирта, который планировалось использовать для изготовления фальсифицированных алкогольных напитков. читать источник x Мне нравится
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ЭТО Ж СКОЛЬКО ДНЕЙ МОЖНО НОВЫЙ ГОД ПРАЗДНОВАТЬ?
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