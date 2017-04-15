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 Форум Украины(594614)
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Материалы по теме:  Е-декларации госслужащих
Теги: декларация (948) проверка (444) СБУ (13978) государственная тайна (8) электронное декларирование (518) НАПК (394)
Тему создал: Цензор.НЕТ

НАПК проверит засекреченные декларации сотрудников СБУ после утверждения соответствующего порядка, - Радецкий

Электронные декларации сотрудников СБУ будут проверены после того, как будет утвержден Порядок подачи е-деклараций по специальной процедуре для отдельных категорий государственных служащих.

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Иду сегодня по дороге, смотрю - лужа, думаю: "Да по хер!", а нет, оказалась, по шею
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та да "в уставе, чотко) сказано:- из того же материала!"
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Зачем стране эти
"декларации"? Чиновники на гос-службе или "народные
депутаты" имеют миллионы долларов наличными. Что дальше? Дальше воры
должны идти в тюрьму. Иначе - это издевательство и ложь!
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Так СбУ!!! самая коррумпированная организация в стране,после Барыги с друзьями и Авакяна....
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...Влада нас вже записала в безсловесні раби, дойні корови, яких треба частіше доїти, щоб не розслаблялися. А то путін нападе
http://antikor.com.ua/articles/162792-vlada_nas_vhe_zapisala_v_bezslovesni_rabi_dojni_korovi_jakih_treba_chastishe_dojiti_shchob_ne_rozsla

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Який може ьути в цьому секрет? Для чого тоді ця структура "НАПК", до-речі вони отримують непогані зарплати з дербюджету!!! Взагалі для чого декларування, внаслідок якого не змінилось НІЧОГО!!! Посадили якусь чиновницю з Кропивницького за "хабар"-5000 грн., а ті - хто брав мільйони- НА СВОБОДІ! А Насіров- це взірець безкарності і нашого зт вами безсилля!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНАПК проверит засекреченные декларации сотрудников СБУ после утверждения соответствующего порядка, - Радецкий
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