НАПК проверит засекреченные декларации сотрудников СБУ после утверждения соответствующего порядка, - Радецкий

237 11Материалы по теме: Е-декларации госслужащихТеги: декларация (948) проверка (444) СБУ (13978) государственная тайна (8) электронное декларирование (518) НАПК (394) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 18:19 НАПК проверит засекреченные декларации сотрудников СБУ после утверждения соответствующего порядка, - РадецкийЭлектронные декларации сотрудников СБУ будут проверены после того, как будет утвержден Порядок подачи е-деклараций по специальной процедуре для отдельных категорий государственных служащих. читать источник x Мне нравится
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"декларации"? Чиновники на гос-службе или "народные
депутаты" имеют миллионы долларов наличными. Что дальше? Дальше воры
должны идти в тюрьму. Иначе - это издевательство и ложь!
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http://antikor.com.ua/articles/162792-vlada_nas_vhe_zapisala_v_bezslovesni_rabi_dojni_korovi_jakih_treba_chastishe_dojiti_shchob_ne_rozsla
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