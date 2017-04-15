Лавров обвинил Турчинова в срыве минских договоренностей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления секретаря Совета нацбезопасности Украины Александра Турчинова о продвижении украинских войск на восток страны говорят о нежелании Киева выполнять ключевые пункты минских договоренностей.
в государственно-территориальном устройстве Украины могут происходить тогда, и
только тогда, когда Украина полностью и безусловно будет контролировать свою
территорию. Все остальное - от лукавого!...
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больше убийств русни.
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"уполномоченных" не может быть полномочий обещать кому-то, изменить
Конституцию своей страны.
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Вещает о мире, и громко орет.
Таких дипломатов-"мочить бы в сортире"
Оно говорит и не краснея врет!..
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http://censor.net.ua/news/436432/na_razbalansirovku_ukrainy_iznutri_rossiya_tratit_ne_menshe_sredstv_chem_na_voyinu_parubiyi
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подписывает с Россией мирный договор, поскольку считает оккупированными свои Южно-Курильские
острова. И она вернет рано или поздно эти острова. А наши барыги с заводами в
стране-агрессоре хотят быстренького "мира любой ценой" при
оккупированном Крыме и агрессии на Донбассе.
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Лошадка игогошка,что то проблеяла.
Вернее не лошадка,а ТЫГДЫМСКИЙ КОНЬ,с никотиновой зависимостью!
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Лошадь управляет там...
Блядь с немытой головой
С гопником ушла в запой..
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УЖАС,ЛЕТЯЩИЙ НА КРЫЛЬЯХ НОЧИ.
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Есть в Украине такой себе политик по имени
Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый миллионер.
Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо состоял на
государственной службе.
Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером?
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Да это же честнейший человек! А ты мне тут про какие то там книги рассказываешь!
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а то запал на трассе
https://www.youtube.com/watch?v=I8Rw530ZrL4
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