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 Форум Украины(594614)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Лавров (1385) МИД РФ (966) Россия (69955) Турчинов (3169) Донбасс (14102) минские соглашения (2086)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Лавров обвинил Турчинова в срыве минских договоренностей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления секретаря Совета нацбезопасности Украины Александра Турчинова о продвижении украинских войск на восток страны говорят о нежелании Киева выполнять ключевые пункты минских договоренностей.

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в государственно-территориальном устройстве Украины могут происходить тогда, и
только тогда, когда Украина полностью и безусловно будет контролировать свою
территорию. Все остальное - от лукавого!...
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это все сложно. Короче..
больше убийств русни.
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Не только. Больше страху для русни, они довольно трусливы, сбежавшие ненамного хуже убитых...
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Овес нынче дорог... Лошадь в Кремле прокормить уже не могут.
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Ни у каких
"уполномоченных" не может быть полномочий обещать кому-то, изменить
Конституцию своей страны.
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С печальным лицом Лошадинная Морда
Вещает о мире, и громко орет.
Таких дипломатов-"мочить бы в сортире"
Оно говорит и не краснея врет!..
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да на срать на обвинения лошади, главное что дядя Сэм во всём разобрался - а значит гнить засРаше в международной изоляции ещё не один год.....
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Саме тому, що агресор не виконує мінських угод, а весь час влаштовеє провокації з обстрілами і атаками на українськи позиції, українці, обороняючись, переходять у наступ і займають позиціїї, з яких витісняють російських найманців. Це і є поясненям висловлювання Турчинова.
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Коняка, поверни згідно Мінским угодам Дебальцево.
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Пока идет война нельзя поднимать вопрос о возможном импичменте (с) Парубий
http://censor.net.ua/news/436432/na_razbalansirovku_ukrainy_iznutri_rossiya_tratit_ne_menshe_sredstv_chem_na_voyinu_parubiyi
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Япония 70 лет не
подписывает с Россией мирный договор, поскольку считает оккупированными свои Южно-Курильские
острова. И она вернет рано или поздно эти острова. А наши барыги с заводами в
стране-агрессоре хотят быстренького "мира любой ценой" при
оккупированном Крыме и агрессии на Донбассе.
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Під час інтерв'ю «Громадському радіо» українська журналістка Мирослава Гонгадзе, яка вже багато років працює в США, заявила, що у американському конгресі виник величезний переполох через запитання держсекретаря цієї країни Рекса Тіллерсона стосовно того, чому американським громадянам, котрі сплачують податки, потрібно турбуватися про захист українських інтересів.
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лошадь пастора хотела протроллить), но вышел громкий пук в теплую воду)))
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споймайте уже выродка-доцю лаврова в европе ,да задуйте монтажной пеной,за ложь ее отца.Нехер в нескрепных странах учится и проживать.
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Ну раз они минские, то пусть их Минск и выполняет. Украина тут каким боком.
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коняка тупая, это наша страна. твое дело "ихтамнетов" прибрать и не совать сюда рыло.
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Какого-то вонючего армяшку лаврова ставить в один ряд с Турчиновым. Всем плевать на "мнение" этого дебила, как там его пса?, лаврова.
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«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» Марк Твен
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У соцмережах повідомили про побиття українців польськими прикордонниками
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Какие пункты мы должны выполнить на территории суверенной Украины? Пусть раша сначала все выполнит, а то валяют ваньку и пол-мира им еще и верят.
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Обеспокоенных хватает за три года войны. И далеко все идет не в нашу пользу.
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Некоторым животным уже давно пора на живодерню.
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ИИИГГГОООГОООООО!!!!
Лошадка игогошка,что то проблеяла.
Вернее не лошадка,а ТЫГДЫМСКИЙ КОНЬ,с никотиновой зависимостью!
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Захерченко, обещающий захватить Лондон, по мнению Коня вписывается в минские договоренности.
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Никак не уймутся. Да не купимся мы на ваш "минский сговор", не продадите нам его. Мы знаем что "Минск" - это капитуляция, отсроченная во времени.
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МИД россии - хама храм
Лошадь управляет там...
Блядь с немытой головой
С гопником ушла в запой..

Лавров обвинил Турчинова в срыве минских договоренностей - Цензор.НЕТ 151
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у бомб свои аргументы Алеппо можна а Донецк и Луганск ???
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В стойло пора Лошади, на покой, следом за Чуркиным
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какие договоренности??, придурок, иди Будапешт читай..аблизяна урусская...
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Не надо тратить эмоции на карикатуры на путинского подельника... У нас что, своих таких деятелей мало?...
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Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
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Турчинова, "Кровавого пастора" кацапы бздят больше чем Петю, Ляшка, Яроша вместе взятых . Пройдет еще не много времени, как кацапские свиноматки будут своих выблядков Пастором, как в свое время Бандерой пугать Так держать
Лавров обвинил Турчинова в срыве минских договоренностей - Цензор.НЕТ 8384
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Лавров обвинил Турчинова в срыве минских договоренностей - Цензор.НЕТ 1410ВОТ ОН- ОСОБО ОПАСНЫЙ КРОВАВЫЙ ПАСТОР,КОТОРОГО БОЯТСЯ ДАЖЕ В КРЕМЛЕ.

УЖАС,ЛЕТЯЩИЙ НА КРЫЛЬЯХ НОЧИ.
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Есть в Украине такой себе политик по имени
Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый миллионер.
Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо состоял на
государственной службе.

Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером?
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700 000 ДОЛЛАРОВ? Он же беден по Порошенковским канонам,как церковная мышь!
Да это же честнейший человек! А ты мне тут про какие то там книги рассказываешь!
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Рискует, сильно рискует печальная кобыла. Выражаясь языком дипкорпуса северных папуасов - на кого батон крошишь, терпила?! Пастор за словом в карман не лезет. Хотя этому дураку уже наверное никакие имиджевые потери не страшны. Может пастору мешок овса в посольство послать?
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Ну теперь Турчинов должен ответить лошади обязательно!
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Це воно так проржало після того, як Пастор протролив хутіна, та порівняв своє Кривавий Пастор з хутін-пуйло. Так тримати Пасторе!
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Коцапня совсем в трёх соснах потерялась . То вопят , что Украина продалась гейропейцам , то "в Киеве в грош не ставят своих европейских покровителей"... Вы уж там определитесь , казламордые как-то ...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЛавров обвинил Турчинова в срыве минских договоренностей
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