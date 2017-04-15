При повышении пенсий необходимо зафиксировать дефицит Пенсионного фонда на 140 млрд грн, - Рева

832 36Теги: Пенсионный фонд (280) пенсия (1572) Министерство социальной политики (464) Рева (175) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 17:53 При повышении пенсий необходимо зафиксировать дефицит Пенсионного фонда на 140 млрд грн, - РеваКабинет Министров не должен допустить роста дефицита пенсионного фонда Украины выше нынешней отметки в 140 миллиардов гривен. читать источник x Мне нравится
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а сколько мы Реве отстегиваем за его батрачество в пенсионном фонде?
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гібридна ця війна тільки по відношенню влади до українців - зі всіма щоколядними реформами жити стає тільки гірше
https://elise.com.ua/2017/04/15/srochno-razoblachena-afera-nevidannyh-masshtabov-na-genotside-pensionerov-druzi-poroshenko-nagrel-okolo-30-milliardov-tolko-za-god/
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1 .. Почати боротьбу з корупцією ..
2 .. Всіх Нардепів , які пішли на канікули - до кримінальної відповідальності , це не є Патріотизм гуляти до 16 травня , коли в Україні Війна та Геноцид ..
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должна быть общественная атмосфера, при которой должно быть стыдно человеком
"с излишествами". У нас же "слуги народа" не стесняются
декларировать десятки квартир, автомобилей, неизвестно откуда взявшиеся
миллионы долларов (хотя, конечно, известно), ходить с часами за десятки тысяч
долларов. Одним словом - торжество быдла, дорвавшегося к власти и общественному
пирогу.
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чи тільки фіксація статків учільників в офшорах?
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«благодетели» молчат о прогрессивном налоге. Язык проглотили. Чем выше доход -
тем больше налог. Только это сможет уменьшить пропасть между доходами властных
воров и большинством населения Украины.
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вчера получил новую пенсию...7 322 гривнаша...,счас пропиваю последние крохи..айда со мной в пивбар..
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Поэтому первейшей и ближайшей целью реформ должно
быть резкое изменение в распределении национального богатства
страны.
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Бувайте шановнi ...
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Не спешите цифирьки писать, шоб потом не пришлось заново переписывать, в сторону увеличения...
Потом будете перед нищими пенсами оправдываться "денег совсем нема".
Себя вы не обидите, благодетели
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