К началу 2018 года число получающих субсидии сократится на треть, - Рева

5165 79Материалы по теме: Тарифы ЖКХТеги: субсидия (294) тарифы (1450) Министерство социальной политики (464) Рева (175) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 17:01 К началу 2018 года число получающих субсидии сократится на треть, - РеваК началу 2018 года количество получателей субсидий в Украине сократится до 5 млн домохозяйств. читать источник x Мне нравится
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Алилуйя! Неужели дожили???
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Самые частые причины смерти в одной картинке
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и єтот ротердам в хз сколько плюсов!
конечно субсидии нада атменять!
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газеты надо читать, и не заикаться про какие-то там субсидии, когда кризис в стране!
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поднялиподнимут хз когда!
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У них водянка, как минимум.
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так шо
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Кучма - убийца. Злочынна влада.
Янукович - зэк. Злочынна влада.
Порошенко - барыга. Злочынна влада.
И за всех голосовал народ Украины.
Может Ляшка выберем???
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подняли минималку с1600 до 3200 и этим обрезали получателей субсидий,
т.к. раньше расчет был с двойной минималки 3200, а теперь 6400.
субсидии будут давать только тем у кого коммуналка больше 2000!!!
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Теперь безработным только вешаться (((
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