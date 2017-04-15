По делу "янтарной мафии" суд продлил срок содержания под стражей экс-руководителю Сарненской прокуратуры Топольскому

481 11Материалы по теме: Янтарная мафияТеги: Ривненщина (598) прокурор (922) янтарь (527) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 16:59 По делу "янтарной мафии" суд продлил срок содержания под стражей экс-руководителю Сарненской прокуратуры ТопольскомуВ рамках дела "янтарной мафии" в Ривненской области Печерский районный суд г. Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему руководителю Сарненской местной прокуратуры Ривненской области Вадиму Топольскому. читать источник x Мне нравится
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С-Справедливость Замглавы ГФС Волыни пойманного на взятке 400000, суд восстановили на работе. А мы заплатим зарплату
https://www.facebook.com/churikov.sergii/posts/1467121956666215 …
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Виспа!!!
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