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Материалы по теме:  Янтарная мафия
Теги: Ривненщина (598) прокурор (922) янтарь (527)
Тему создал: Цензор.НЕТ

По делу "янтарной мафии" суд продлил срок содержания под стражей экс-руководителю Сарненской прокуратуры Топольскому

В рамках дела "янтарной мафии" в Ривненской области Печерский районный суд г. Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему руководителю Сарненской местной прокуратуры Ривненской области Вадиму Топольскому.

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Ну работяг , которые добывают янтарь мы видели , а к кому всё таки стекаются янтарные ручьи ?
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К владельцам группы копаний «Молочний Альянс». Они потом из него делают сыр плавленый пастообразный «Янтарь» 60% жыра ...
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Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 1 дн.1 день назад

С-Справедливость Замглавы ГФС Волыни пойманного на взятке 400000, суд восстановили на работе. А мы заплатим зарплату

https://www.facebook.com/churikov.sergii/posts/1467121956666215 …
По делу "янтарной мафии" суд продлил срок содержания под стражей экс-руководителю Сарненской прокуратуры Топольскому - Цензор.НЕТ 2411

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В Китае таких просто расстреливают .И в Украине нужно ввести расстрельную статью для чиновников . После первой тысячи расстреляных коррупция пропадёт .
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После первого десятка придется объявить конкурс на тысячи свободных вакансий.... Главное условие конкурса ( не пиздить государственные средства) можно не объявлять.
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Продлил, не продлил, а поток нелегального янтаря как шел в Беларусь и Польшу, так и идет.
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Земля - ничья, лес - ничей, янтарь, соответственно, тоже ничей.
Виспа!!!
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Праильна... поэтому всяких там ёжиков, куропаток и прочих енотов можно пиздить нещадно - они в Беларуси и Польше нихуя не стОят...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПо делу "янтарной мафии" суд продлил срок содержания под стражей экс-руководителю Сарненской прокуратуры Топольскому
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