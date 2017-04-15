778 9Теги: спорт (1618) баскетбол (77) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 16:45 Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 вошла в ТОП-3 мирового рейтинга13 апреля FIBA опубликовала новый мировой рейтинг национальных сборных 3х3, взрослых и юношеских. читать источник x Мне нравится 8
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президенте ассоциации борьбы, члене международной федерации борьбы, заслуженном деятели физкультуры и спорта Украины и Южной Осетии, заслуженном тренере СССР и Украины.
а так же о бывшем хозяине спорткомплекса ЦСКА на воздухофлотском.
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