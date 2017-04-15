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 Форум Украины(594614)
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Кто-то еще помнит, что когда-то нашу женскую сборную тренировал криминальный авторитет по кличке Череп (Ткаченко)? Или здесь тусуются только малолетки?
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Да были когда-то такие люди, у которых в подчинении были другие, называемые бригадные. Но, Кучма со всем этим покончил и теперь это анахронизм.
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С такой логикой выходит, что если человек нихрена не знает про нашу женскую сборную, то он малолетка.
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Да нет. Я не хотел никого оскорбить. Просто когда увидел новость про женский баскет, сразу вспомнил Черепа (неприятный был мужик).
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..к чему это? СавЛохова ещё бы вспомнил( олд скул
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Вообще-то ты говоришь о:
президенте ассоциации борьбы, члене международной федерации борьбы, заслуженном деятели физкультуры и спорта Украины и Южной Осетии, заслуженном тренере СССР и Украины.
а так же о бывшем хозяине спорткомплекса ЦСКА на воздухофлотском.
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Это не баскетбол, а хрень какая-то урезанная. Давайте еще футбол 3x3, хоккей 3x3...
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Украина по футзалу мужская сборная, интересуйся
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЖенская сборная Украины по баскетболу 3х3 вошла в ТОП-3 мирового рейтинга
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