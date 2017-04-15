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Теги: деньги (869) налоговая милиция (1275) Донецкая область (3988) ГФС (2723)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Фантом" задержал на линии разграничения $7,5 тысяч налички. ФОТО

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции “Фантом” вместе с пограничниками задержали на линии разграничения партию наличных денег в сумме 7,5 тысячи долларов США.

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Я вот тоже не пойму, И что ? Что с собой по Украине нельзя возить 7,5 тыщ долларов ?
Или их можно возить только наклееными на лововое стекло ? Или Донбасс уже не Украина и она нарушила правила пересечения границы ? Кто то может объяснить в чём суть преступления, и на каком основании забирают деньги ?

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Да мне пофиг тот Лугандон, интересует чисто юридическая сторона вопроса ? На рынки Харькова и Одессы ежедневно за товаром едут тысячи барыг на бусиках, каждый из них везет куда больше чем 7,5 тыщ. Я просто реально не могу понять, это "жыты по новому", когда тебя останавливают среди белого дня, отбирают золото и деньги, и обвиняют тебя в том что они у тебя есть.
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вроде провозить не более 10к евро без декларирования позволительно , или это тупой грабёж?
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Эта служба и опасна и трудна. Тётка квартиру, к примеру, в лугандоне смогла продать и сваливала из их рая. Им главное хоть как-то свою нужность показывать.
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Слухай , в мене город слабко лайном подобрено , приїдь поплювати .
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Куда провозити , там шо кордон з іншою країною ?
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значит в Крым катать и ганять по 10 к евро можно, в рашку тоже можно, а с лугандона денюжку в Украину нельзя? Террористы и прочие "агенты" ФСБ бабки через всякие альфабанки или даже через биткойны ганяют нах им что-то наличкой возить?
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какого декларирования ? Донбас, что уже другое госсударство ?
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нет но типа то неконтролируемая территория, двоякое трактование лапша дрова, а дэдозвил, дэ бумажка... НО! даже с этим всем до 10к можешь провозить без проблем между другими странами, а значит это самое большое ограничение которое может быть.
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У многих дети, родственики и.т.д. живут и работают в Украине, что вести родителям или домой деньги это преступление ? Или еду я в Донецк покупать автомобиль по объявлению или квартиру или что угодно, это преступление ?
Как по мне это чистой воды бандитизм на дороге: останавливать авто и отбирать деньги и золото.
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Винигрет. Какой-то дурацкий набор. Там и монеты и разная другая хренотень.
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Просто грабеж.
Торнадовцев за меньшее судили.
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А шо там, интересно, насчёт составов с углём и железной рудой?
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Сегодня возле днепра наблюдал состав с угольком в вагонах РЖД. Ехал в западном направлении. Так что с составами все нормально
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Ф В ЧЕМ, СОБСТВЕННО ГОВОРЯ, ПРОБЛЕМА ? БЕЗ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНО К ПРОВОЗУ 10000.00 ЕВРО !!!!
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Какого нахер декларирования ? Лугандония согластно украинского законодательства Украина, а по стране Вы можете возить хоть миллиарды налички.
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Справжній контрабас вони не трогають, а роботу показувати треба, от і ловлять таких "тєрпіл сладєнькіх".
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Менты охренели что ли? Это тупо грабеж, или что - в стране наличку запретили??? Мародеры
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Цензор.НЕТФорум Украины"Фантом" задержал на линии разграничения $7,5 тысяч налички. ФОТО
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