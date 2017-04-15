"Фантом" задержал на линии разграничения $7,5 тысяч налички. ФОТО

2904 27Теги: деньги (869) налоговая милиция (1275) Донецкая область (3988) ГФС (2723) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 16:25 "Фантом" задержал на линии разграничения $7,5 тысяч налички. ФОТОВ Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции “Фантом” вместе с пограничниками задержали на линии разграничения партию наличных денег в сумме 7,5 тысячи долларов США. читать источник x Мне нравится
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Или их можно возить только наклееными на лововое стекло ? Или Донбасс уже не Украина и она нарушила правила пересечения границы ? Кто то может объяснить в чём суть преступления, и на каком основании забирают деньги ?
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Как по мне это чистой воды бандитизм на дороге: останавливать авто и отбирать деньги и золото.
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Торнадовцев за меньшее судили.
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