Порошенко посетит Великобританию 19 апреля

775 52Теги: Великобритания (1561) визит (2129) Порошенко (12713) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 16:23 Порошенко посетит Великобританию 19 апреляПрезидент Украины Петр Порошенко 19 апреля посетит Великобританию и примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House. читать источник x Мне нравится 2
Ответить
Твой базар подтверждает!
Ответить
Ответить
мне он не нравится, но он наш президент.
Так своему "секретному" кандидату и передай, который - руб за сто - из ПР..... окей ДПР?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
если есть другие предложения, то я только поддержу...
найдется, кто эту кодлу вывернет, тот и у руля окажеться...
а пока Юля...
она хоть не за счет народа вопросы решала...
Ответить
Тимошенко о Гройсмане: Это такая себе "громкая пупырышка", тень Президента. ВИДЕО
Тимошенко о Порошенко: Прибежал ко мне, весь в слезах и соплях....
Кушнарёва поставила на место, классика с бусами...
Я о Тимошенко +++ очень харизматична, очень работоспособна, не афро - американка.....
--------------------- Всё вышеизложенное имеет минимум отношения к Украине. Она могла стать Маргарет Тэтчер несколько раз и заслужить золотой памятник от народа. Ей это не надо, принцип работы - всё в семью, относится ко всем, находящимся и рвущимся к власти, но это личное мнение, которое может не совпадать с мнением украинского народа.
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/20-zheleznyh-citat-margaret-tetcher-902610/
Голосуйте! Я не верю этому, сильному, человеку.
Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик
ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель - на следующее
поколение.
В моей стране, представители власти гордятся тем, что
они слуги государства; быть его хозяином считалось бы позором.
Сэр Уинстон Леонард Спенсер - Черчилль.
Ответить
просто проанализировала все и поняла...
да! ей тоже приходилось решать вопросы, она не первый год во власти...
НО она ни разу не решала все эти вопросы ухудшением ситуации для украинцев...
поэтому я теперь за нее!
Ответить
слушать по несколько часов о удобрениях перед посевной... а оно мне надо.... не помню чего он министр был... но думаю... так и работал...Она их ганяла. как надо.
Ща увижу расклад, а там ужё определятся. Юля не мой человек. Она прос...ала... два золотых шанса, моё мнение.
Ответить
шоколад не просрал..
шоколад в разы свое состояние увеличил...
или о чем мы спорим?
Ответить
Юля придёт порядок наведёт? Согласен... на своём счету.
Они адна контора, но разосрались в дупу. Фсё!
Личное мнение. Напомни повод - он прибежал ко мне в слезах, соплях.... не помню... после чего, порошенко для меня умер... немного "сильнее" юща.
Ответить
почему такая защита потрошенко?
Я - За Юлю потому, что она и брала кредиты, но без всяких условий...
а нынешние нам абонплату навязать пытаются...
все уже знают, что украинцы отказались от отпления ...., и топят дровами...
так вот вам абонплату
Ответить
Эт не защита! Эт перестраховка пустоты, которую вижу, в виду отсутствия "своего" кандидата, они все для меня "любі друзі".... всееее!...... лично мои тараканы.... других не касается.
Напомни повод - он прибежал ко мне в слезах, соплях.... не помню... повод... она премьером была вродь.... давноо, но чёт запомнил - Юля о Порошенко. Я слезливых не защищаю. Понятно что выражение было сказано фигурально.
Ответить
Напомним, что в 2009 году премьер-министром Украины была Юлия Тимошенко
Источник: http://censor.net.ua/v394277
Ответить
Ответить
По Британиям ездить не будет! Праздник будет!
https://www.youtube.com/watch?v=JZHmUDPz8iY
Ответить
Ответить
Ответить
ПарижЛондон!
Ответить
Сразу и встретится с кучмой в его домике в Лондоне....по "украински" адрес в Лондоне - Кенсингтон, улица Upper Phillimore Gardens, дом 17. Источник: http://censor.net.ua/p215301
за 80 000 000млн. фунтов -стерлингов ?
Ответить
Ответить
Ответить
Бульбу перебери... праздники!
Ответить
И с А х меткой бы не забыть - в хатынке за $ 220 000 000 млн. долларов USA в комплексе One Hyde Park
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить