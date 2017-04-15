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Теги: Великобритания (1561) визит (2129) Порошенко (12713)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко посетит Великобританию 19 апреля

Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля посетит Великобританию и примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House.

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Партия Регионов рулит!
Твой базар подтверждает!
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Рулит,конечно рулит,твой Пеця её и основал
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ДПР... он не мой!.... ДПР - он наш!... президент! Я за него не голосовал, но он наш президент....
мне он не нравится, но он наш президент.
Так своему "секретному" кандидату и передай, который - руб за сто - из ПР..... окей ДПР?
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Я с сопливывми зомби-дебилами не общаюсь,он твой Президент,и стопудово что не мой,ДПР-ный ты наш дурачок,и не шипи так,а то всей желчью изойдёшь и захлебнёшься,рублёвый ты наш,что ж ты так палишься на мякине,кАзлорыленький?
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Тебе и палиться не нуно... давноо гориш...за путлера.
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Сцикота! Лесли рулит, не сцит, в отличии от тя!
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Тем временем после скандала с Трампом, выходящим из туалета, о Тимошенко ничего не слышно...
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Мож, эту суку там убьют муцульманские террористы. Во будет праздник в Украине!
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Юлю...
если есть другие предложения, то я только поддержу...
найдется, кто эту кодлу вывернет, тот и у руля окажеться...
а пока Юля...
она хоть не за счет народа вопросы решала...
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Спасибо! Ты второй человек, кто не боится отстаивать своего кандидата. Первый предлагал... забыл... бывш министр обороны.... но он слаб пока. У меня вариантов нет.
Тимошенко о Гройсмане: Это такая себе "громкая пупырышка", тень Президента. ВИДЕО
Тимошенко о Порошенко: Прибежал ко мне, весь в слезах и соплях....
Кушнарёва поставила на место, классика с бусами...
Я о Тимошенко +++ очень харизматична, очень работоспособна, не афро - американка.....
--------------------- Всё вышеизложенное имеет минимум отношения к Украине. Она могла стать Маргарет Тэтчер несколько раз и заслужить золотой памятник от народа. Ей это не надо, принцип работы - всё в семью, относится ко всем, находящимся и рвущимся к власти, но это личное мнение, которое может не совпадать с мнением украинского народа.
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/20-zheleznyh-citat-margaret-tetcher-902610/
Голосуйте! Я не верю этому, сильному, человеку.

Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик
ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель - на следующее
поколение.
В моей стране, представители власти гордятся тем, что
они слуги государства; быть его хозяином считалось бы позором.
Сэр Уинстон Леонард Спенсер - Черчилль.
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а вы знаете, я только сейчас с ней определилась?
просто проанализировала все и поняла...
да! ей тоже приходилось решать вопросы, она не первый год во власти...
НО она ни разу не решала все эти вопросы ухудшением ситуации для украинцев...
поэтому я теперь за нее!
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Кадато тож был... мне нравилось када.... этот... муссолини.... рыбачук, чи шо.... министром у неё был. В интервью о работе.... Вот... она заставляла присутсвовать на совещаниях КМ....
слушать по несколько часов о удобрениях перед посевной... а оно мне надо.... не помню чего он министр был... но думаю... так и работал...Она их ганяла. как надо.
Ща увижу расклад, а там ужё определятся. Юля не мой человек. Она прос...ала... два золотых шанса, моё мнение.
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да уж..
шоколад не просрал..
шоколад в разы свое состояние увеличил...
или о чем мы спорим?
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Если не за Юлю, то шоколад? Дык эт не есть праально и харашоо.
Юля придёт порядок наведёт? Согласен... на своём счету.
Они адна контора, но разосрались в дупу. Фсё!
Личное мнение. Напомни повод - он прибежал ко мне в слезах, соплях.... не помню... после чего, порошенко для меня умер... немного "сильнее" юща.
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ты удивил меня..
почему такая защита потрошенко?
Я - За Юлю потому, что она и брала кредиты, но без всяких условий...
а нынешние нам абонплату навязать пытаются...
все уже знают, что украинцы отказались от отпления ...., и топят дровами...
так вот вам абонплату
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почему такая защита потрошенко?

Эт не защита! Эт перестраховка пустоты, которую вижу, в виду отсутствия "своего" кандидата, они все для меня "любі друзі".... всееее!...... лично мои тараканы.... других не касается.
Напомни повод - он прибежал ко мне в слезах, соплях.... не помню... повод... она премьером была вродь.... давноо, но чёт запомнил - Юля о Порошенко. Я слезливых не защищаю. Понятно что выражение было сказано фигурально.
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"У нас цены рыночной не было (в 2009 году).. У нас кто-то себе придумал, что может подписать с россиянами контракт с ценой в 450 долларов за тысячу кубометров. Это означало, что никакой рынок не определял (цену), а просто подпись одного человека определяла ее... На момент подписания цены в 450 долларов рыночной ценой газа были 320 долларов максимум. И я думаю, что это сделали не бесплатно. А эксперты знают, что это сделали не бесплатно. Потому что с каждой тысячи кубометров газа, начиная с 2009 года, тот, кто имел отношение к подписанию, зарабатывал с нее дивиденды. Но эти дивиденды были вне границ Украины", - сказал Гройсман.

Напомним, что в 2009 году премьер-министром Украины была Юлия Тимошенко
Источник: http://censor.net.ua/v394277
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Тут другое на подходе - решение Стокгольмского арбитража .
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Блиин! Давай кандидатуру! Бум поддерживать! Мож твой клептоман низшего уровня?
По Британиям ездить не будет! Праздник будет!
https://www.youtube.com/watch?v=JZHmUDPz8iY
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Лапши на уши английской королеве навешает. Научит англичан жить по новому.


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Квартиру Ахметова в Лондоне охраняют бывшие британские спецназовцы !!

Сразу и встретится с кучмой в его домике в Лондоне....по "украински" адрес в Лондоне - Кенсингтон, улица Upper Phillimore Gardens, дом 17. Источник: http://censor.net.ua/p215301

за 80 000 000млн. фунтов -стерлингов ?

Порошенко посетит Великобританию 19 апреля - Цензор.НЕТ 829
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Порошенко договорился с Путлером снять санкции на 100%,РАБссия ж нам братья и ДАУНетскаму быдлу тоже.Правильно?
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Британия, слабенько, но за Украину и она наш союзник!
Бульбу перебери... праздники!
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Кстати у сЦаря всея РАБссии Николашки 2 до 1917 года было 152 компании в странах Европы.Сколько у Путлера ,не скажу...
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Удачи президенту Украины , а зрадофилам и ботам разного помола захлебнуться своей желчью и поскорее !
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Антикоррупционный форум ??? Или будет там чистуху писать ????
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кацаПсины, вы Быдлом были при царях,при комуняках будете и при КГБистахх..СТАЛАГМИТНОЕ быдло..навечно...
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а че в Росиию не поехал? пиздюлей боиться "президентишка"
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НА РАБссии кроме ТРУПОВ ничего нет,читай эпоху и Ысторию Петра Перового...баран...
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Падаль рюсскага мира мнение высказало... ОТСОССИНОВИКИ КГБиста Педофила ПОЗОРНАГА..
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у вас же свобода слова и демократия! почему я не могу выражать свое мнение? или я что- то попутал?
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Да перепутал,наша свобода и демократия для нас! А ты в параше потявкай.
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Посещение парашенко МАРСА лично меня обрадовало бы намного больше...
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Не мешало бы ему зайти в магазин и помотреть,что у них свинина почти в два раза дешевле чем у нас,а зарплата раз в тридцать больше ,чем у наших работяг.Может чему то и научится
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко посетит Великобританию 19 апреля
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