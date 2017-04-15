Исходя из избранных мер пресечения, экс-"беркутовцы" могли сбежать в любой момент, - Горбатюк

3419 73Материалы по теме: Расследование преступлений на МайданеТеги: Беркут (10365) ГПУ (8485) побег (262) Горбатюк (223) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 16:11 Исходя из избранных мер пресечения, экс-"беркутовцы" могли сбежать в любой момент, - ГорбатюкЭкс-сотрудники спецподразделения "Беркут", подозреваемые в убийствах активистов на Майдане, могли покинуть Украину в любой момент. читать источник x Мне нравится 2
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Был час пик, бежали все куда-то.
Вдруг застыл, задумался зеленый свет,
зеленый свет...
Час прошел, но все горит зеленый,
И никто не понял, что случилось с ним,
случилось с ним.
Но почему, почему, почему
Был светофор зеленый?
А потому, потому, потому,
Что был он в жизнь влюбленный.
В мельканье дней, скоростей и огней
Он сам собой включился,
Чтобы в судьбе и твоей, и моей
Зеленый свет продлился.
Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут,
бегут, бегут, бегут, бегут, бегут,
а он им светит...
Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут,
бегут, бегут, бегут, бегут, бегут,
а он горит...
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Неучитывает он только одного - благодаря их действиям рано или поздно судей и ментов будут судить судом Линча, от которого не сбежать.
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за кражу гуся будешь сидеть, как гусь
а тут убийства и увечья
из собственного опыта:
когда луценки, порошенки, тучиновы правили в 2006 году, то лихо находили причины посадить на камеру -- с целью рэкета и рейдерства.
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Стаття 2. Функції прокуратури
1. На прокуратуру покладаються такі функції:
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
как видишь,сторожить отпущенных судом преступников в ее функции не входит.да ты это и сам прекрасно знаешь.задача то в другом-расшатывание ...да,шатун?
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Есть народное высказывание - "Не хочешь ****ь, не мучай жопу"....
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Не теревенити треба, ашкіряку разом з геращенком перевірити та поінформувати Украіну, що і як!!! Головний прикордонник Литвин без роботи сидить, хай підключається...
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кто захочет придет,
кто захочет уйдет.
И это - после трех лет с начала войны (так называемой).
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Какому народу?
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Я лично не верю что все такие тупие и отпустили. Хотя хомячки сейчас развоняются - соя шакалат придатиль сжечь мацкву.............
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Позор судебной реформе и реформаторам: Кондитеру, Гросе и Яйценюку...
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Я тогда написал,что никто из подозреваемых в преступлениях против митингующих людей не понесет никакой ответственности!После я был жестко забанен.
Кстати если не изменяет память то статью тогда написал главред Ц.Н. господин Бутусов.
Вот прошел год или полтора,и налицо факт,что даже шестерки режима овоща,тупо не понесли никакого наказания!
Нет конечно пгокугог юга их осудит заочно,так же их можно еще даже заосно расстрелять,причем четыре раза!
О каком нах "Беркуте" можно говорить,если бывшие рыги которые должны были первые сесть на скамью подсудимых,сели в РАДУ,одни в жопо блок другие в бэбэпэ.А те которые в ЗРАДУ не попали,тупо плюют на стгогого пгокугога югу,и вполне нормально себя чувствуют.
Как например таже лукаш,и ейная подруга ленка бандаренка!
Так что милые мои,забудьте,что кто то будет наказан,за преступления против Майдана!
Ну разве что,очень заочно.
Теперь нет никакой уверенности,что кто то,осудит сашку красномордого.
А там вроде,как измена Родине.Но заочно,я думаю сойдет!
Трупы правда,что на Майдане,что на Луганщине,не заочно.В реальном времени!
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