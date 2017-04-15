Боевики трижды обстреляли из минометов Верхнеторецкое, дважды били по Авдеевке, - Минобороны

651 9Материалы по теме: Агрессия России против Украины Антитеррористическая операцияТеги: боевик (18528) обстрел (6009) Лысенко (1046) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 15:45 Боевики трижды обстреляли из минометов Верхнеторецкое, дважды били по Авдеевке, - МинобороныРоссийско-террористические войска продолжают регулярно нарушать режим прекращения огня. читать источник x Мне нравится
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- На какую войну?
- На какую-нибудь.
Я давно не читал газет, но где-то же наверняка идёт война
- не бывает, чтобы нигде не шла.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд, "Ночь нежна".
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Роже Кайуа.
Военное сословие самое почетное. А что такое война, что нужно для успеха в военном деле, какие нравы военного общества? Цель войны - убийство, орудия войны - шпионство, измена и поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии; обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного сословия - отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. И несмотря на то - это высшее сословие, почитаемое всеми. Все цари, кроме китайского, носят военный мундир, и тому, кто больше убил народа, дают большую награду.
Лев Николаевич Толстой, "Война и мир"
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Apr. 14th, 2017 at 9:52 AM
Бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и на то, как ПТУРят оккупантов...
На видео запечатлено радостное событие - уничтожение "КамАЗа" с оккупантами, которое имело место в начале февраля сего года, в районе Петровки - Трудовское.
Отдельно хотелось бы заметить, что на тот временной промежуток в сепарских пабликах ныли, что на Трудовских, в ходе ротации был подбит из ПТУР "КамАЗ" с бравым ополчением в кузове. В результате одному оторвало голову, другому руку, остальных посекло осколками. При этом, данный случай не из первых и ВСУ не упускают случая дабы бесстрашное ополчение "пощёлкать" прямой наводкой.
В общем, сопли оккупантов нашли документальное подтверждение. Слава нації!
http://zloy-odessit.livejournal.com/video/album/431/?mode=view&id=5171
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Спаси и сохрани двух рабов фошистской хунты!
Не дай попасть на плантации Кровавого пастора!
Ато, жареные снегири не вкусные а от рускоязычных младенцев изжога.
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