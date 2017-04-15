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Теги: визит (2129) Турция (1913) Эрдоган (330) ЗСТ (478)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Визит Эрдогана в Украину состоится в мае-июне, - посол

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину через один-два месяца. К этому времени уже может быть завершена работа над Соглашением о зоне свободной торговли.

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ну и нах тут этот съехавший с катушек диктатор?
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Экономику и торговлю ни кто не отменял в данном случае с Турцией.
Там речь будет идти о торговом соглашении.
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Кто тебе сказал такой бред?Рус каналы?Не смотри их.
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ты зря так на него. нам бы поучится у него. если бы в первые часы и дни после майдана так же решительно арестовывали паскуд регионалов и коммуняк сейчас бы мы, я думаю не сидели в подвалах под обстрелами.
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Эрдрган поделится опытом, как с помощью фейкового переворота можно разогнать тех, кто не верит в божественную сущьность гаранта)))
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Уже не.... уже да.... уже не.... уже да....
Млять с этим путлер ТВ... запутали ссууукооо....
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Главная ошибка украинцев это то что на все происходящее в мире они смотрят через украинскую призму.
И все президенты в мире-это воры.
Не нужно всех строить под украинские стандарты.Мир -он другой
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Так и не понятно - Эрдоган чмо или нет...
Но обмен опытом будет полезен.
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Восток - дело тонкое...

Таможня даёт добро!
"Белое солнце пустыни"
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Для Эрдогана главное это Турция и турки.И их благосостояние и развитие
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Чего ты показываешь фотки достижений светского режима?
Уже фсё...
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Это ваше ближайшее будущее.
Если не посбегаете в Германию.
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Ты кацап что ли?Ну расскажи тогда мне о том как я живу.Ну или хотя бы скажи где мой носок.
Бл.я. ну почему я никогда не рассуждаю о проблемах какой нибудь филармонии или о классической музыке ?да потому что я ни хера в ней не понимаю .
А вот ты кацап видать во всем разбираешься)))
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Судя по стилю изложения... Извини, видит Аллах - но ты обрезанный кацап.
Да ещё и кичащийся своей необразованностью.
О носках я разговаривать не буду, в любимой мною классике - ты не разбираешься... Так что прощай, уважаемый.
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Нет. Жизнь показала, что для него главное - это он сам. Он не является зрелым демократическим лидером, более того - демократии мира не могут полностью доверять Эрдогану. Он может в мгновение ока на 180° поменять свои взгляды и союзников. Это признак морально- психологической нестабильности личности. Отсюда и незрелость турецкой демократии, её осцилляции не "вправо-влево", а "вперёд-назад". В результате нет вектора движения вперёд, а есть топтание на месте.
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Это показатель демократии, равенства, свободы? В Москве тоже есть небоскребы. И что?
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Думаю, что Эрдогану придется оправдываться перед братским народом - крымскими татарами. И объяснить им, почему он вел себя нерешительно во врем оккупации Крыма рашистами.
Насколько я знаю, когда крымские татары собрались в кулак - был момент, когда Мустафу Джемилева не пустили в Крым рашисты, и на админгранице с Крымом собрались более 5 тыс. крымских татар, которые были воинственно настроены, Мустафе Джемилеву позвонил лично Эрдоган и попросил, чтобы народ разошелся. Эрдоган пообещал, что крымский вопрос он решит дипломатическим путем.
Решил? Отож.
Мои впечатления, что сейчас происходит на админгранице с Крымом:
Весна на Чонгаре
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВизит Эрдогана в Украину состоится в мае-июне, - посол
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