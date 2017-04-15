Визит Эрдогана в Украину состоится в мае-июне, - посол

1122 33Теги: визит (2129) Турция (1913) Эрдоган (330) ЗСТ (478) Тему создал: Цензор.НЕТ15.04.17 15:33 Визит Эрдогана в Украину состоится в мае-июне, - посолПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину через один-два месяца. К этому времени уже может быть завершена работа над Соглашением о зоне свободной торговли. читать источник x Мне нравится 6
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Там речь будет идти о торговом соглашении.
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Млять с этим путлер ТВ... запутали ссууукооо....
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И все президенты в мире-это воры.
Не нужно всех строить под украинские стандарты.Мир -он другой
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https://www.youtube.com/watch?v=GpSEGV35334
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Но обмен опытом будет полезен.
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Таможня даёт добро!
"Белое солнце пустыни"
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Уже фсё...
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Если не посбегаете в Германию.
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Бл.я. ну почему я никогда не рассуждаю о проблемах какой нибудь филармонии или о классической музыке ?да потому что я ни хера в ней не понимаю .
А вот ты кацап видать во всем разбираешься)))
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Да ещё и кичащийся своей необразованностью.
О носках я разговаривать не буду, в любимой мною классике - ты не разбираешься... Так что прощай, уважаемый.
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Насколько я знаю, когда крымские татары собрались в кулак - был момент, когда Мустафу Джемилева не пустили в Крым рашисты, и на админгранице с Крымом собрались более 5 тыс. крымских татар, которые были воинственно настроены, Мустафе Джемилеву позвонил лично Эрдоган и попросил, чтобы народ разошелся. Эрдоган пообещал, что крымский вопрос он решит дипломатическим путем.
Решил? Отож.
Мои впечатления, что сейчас происходит на админгранице с Крымом:
Весна на Чонгаре
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http://www.chinapro.ru/photoreport/175/3889#photo
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готовит
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