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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Сирия (2362) эвакуация (420)
Тему создал: редактор новостей

Эвакуация в Сирии приостановлена: тысячи людей застряли у Алеппо

Наблюдатели говорят, что задержка возникла из-за того, что повстанцы не предоставили безопасный выхол.

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їх вже мерхельша на Новий рік до кельну запросила.
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Да шо это такое? То из Масквабада, то опять в Масквабад..
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Если кто мне скажет , что такое "безопасный выхол", буду благодарен? (Или это к редакторам).
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Я скажу - это тоже что и "безопасный выход", на клавиатуре буквы "д" и "л" находятся рядом и промахнуться очень легко, особенно, например, в спешке или на планшете, так делает где то около 100% людей в своих письмах/сообщениях и т.д. и только малая доля не в состоянии это поняиь.
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Автор сделал так, что бы вообще таких вопросов не возникало )
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пля, а у копипастеров Цензоровских ума нет воспользоваться простейшей проверкой орфографии?
21-й век на дворе, уже все люди используют компьютерные технологии...
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ООН цього разу стурбована чи занепокоєна?
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Головне щоб Трамп нічого не казав, а просто зробив, щоб вони навіть не встигли до стадії "легка занепокоїність"
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Ну, этот "зелёный коридор" нам печально известен. Сразу определяется АрганизатАр сей манипуляции с бедными людьми. Садюги входят в экстаз от горя и слёз беззащитного народа. Вас непременно покарает, кого- Господь, кого- Аллах!
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Сирийский экс-генерал рассказал о крупных запасах химоружия у Асада

Бывший генерал сирийской армии Захер ас-Сакат заявил, что правительство Сирии скрывает от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) несколько сотен тонн химоружия.
Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.
Ас-Сакат был одним из высших руководителей в химической программе страны. Он сбежал из Сирии в марте 2013 года, сохранив при этом контакты с официальными лицами.
Сирия утверждала ранее, что весь свой химический арсенал передала в ОЗХЗ в 2014 году. Эта сделка позволила режиму Башара Асада избежать военных ударов США. Тогда администрация Барака Обамы заявила, что один из крупнейших запасов химического оружия на "100% ликвидирован".
"Они (режим Асада) признали наличие лишь 1,3 тыс. тонн, но мы знали, что в реальности у них было почти в два раза больше", - заявил ас-Сакат, уточнив, что было как минимум 2 тысячи тонн.
По его данным, скрытые запасы химоружия включают в себя несколько сотен тонн зарина, химических веществ - прекурсоров, а также авиационные бомбы, которые могут нести химические заряды и химические боеголовки для ракет "Скад".
Ас-Сакат также сообщил, что в течение нескольких недель до прибытия инспекторов ОЗХЗ режимом Асада тонны химикатов были вывезены в укрепленные пункты близ Хомса и в прибрежный город Джабль в Тартусе, где расположена военно-морская база и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии. После этого появлялись доказательства, что Асад продолжает использовать химикаты.
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Не вижу причин не запостить еще раз эту картинку Эвакуация в Сирии приостановлена: тысячи людей застряли у Алеппо - Цензор.НЕТ 5739
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЭвакуация в Сирии приостановлена: тысячи людей застряли у Алеппо
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