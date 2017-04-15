Эвакуация в Сирии приостановлена: тысячи людей застряли у Алеппо

3480 18Материалы по теме: Война в СирииТеги: Сирия (2362) эвакуация (420) Тему создал: редактор новостей15.04.17 15:29 Эвакуация в Сирии приостановлена: тысячи людей застряли у АлеппоНаблюдатели говорят, что задержка возникла из-за того, что повстанцы не предоставили безопасный выхол. читать источник x Мне нравится
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Бывший генерал сирийской армии Захер ас-Сакат заявил, что правительство Сирии скрывает от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) несколько сотен тонн химоружия.
Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.
Ас-Сакат был одним из высших руководителей в химической программе страны. Он сбежал из Сирии в марте 2013 года, сохранив при этом контакты с официальными лицами.
Сирия утверждала ранее, что весь свой химический арсенал передала в ОЗХЗ в 2014 году. Эта сделка позволила режиму Башара Асада избежать военных ударов США. Тогда администрация Барака Обамы заявила, что один из крупнейших запасов химического оружия на "100% ликвидирован".
"Они (режим Асада) признали наличие лишь 1,3 тыс. тонн, но мы знали, что в реальности у них было почти в два раза больше", - заявил ас-Сакат, уточнив, что было как минимум 2 тысячи тонн.
По его данным, скрытые запасы химоружия включают в себя несколько сотен тонн зарина, химических веществ - прекурсоров, а также авиационные бомбы, которые могут нести химические заряды и химические боеголовки для ракет "Скад".
Ас-Сакат также сообщил, что в течение нескольких недель до прибытия инспекторов ОЗХЗ режимом Асада тонны химикатов были вывезены в укрепленные пункты близ Хомса и в прибрежный город Джабль в Тартусе, где расположена военно-морская база и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии. После этого появлялись доказательства, что Асад продолжает использовать химикаты.
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