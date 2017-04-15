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Теги: животные (779) митинг (2781) протест (5396) цирк (58)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Цирк - тюрьма", "Это не смешно": В Киеве прошел митинг против использования животных в цирке. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В субботу, 15 апреля, к Международному дню цирка в Киеве активисты зоозащитной инициативы UAnimals организовали митинг за цирк без животных.

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Эх нерабы, до чего вы докатились.
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развелось этих активистов как собак бродячих .идите работать бездельники .
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Ну за животных не скажу и зверей в Раде навалом ,да и цирк там покруче будет ....
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Давно пора підняти це питання.................. особливо - стосовно мавп........
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Примечательно, что акции за животных собирают гараздо больше людей, чем всякие "антикоррупционеры" и пр.
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Потому и занимаем первые места в мире по уровню коррупции
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Если у нас "зайцы" блокируют электрички, о какой борьбе с коррупцией речь? Всё начинается с малого.
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дресировщиков в клетки засадить и пусть работают животными, повадки знают то хорошо. а зверушок забрать у этих живодёров!
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поддерживаю, кот-блин, хоть бы не прочитал, уже 10 год керуе в моей квартире...шо паделаешь...он- выбрал меня и он не виноват, что я вибрала пана Порошенко...и его команду.....им бы моего кота....он бы их научил любить УКРАИНУ..............
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Зоопарк тоже тюрьма для животных, животных отпустить, а в клетки посадить Вану, Шляшка, Рыгов всяких мастей и прочую шелупонь.
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Предпочитаю варьете вместо цирка и пляж взамен зоопарка. Мужикам - красоту , животным - свободу

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а тя бесит- шо таке....брись - с кошиком в ЦЕРКВУ....
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Цензор.НЕТФорум Украины"Цирк - тюрьма", "Это не смешно": В Киеве прошел митинг против использования животных в цирке. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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