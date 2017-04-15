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Теги: Одесса (5473) поджог (656) пожар (3141) Нацполиция (6911)
Тему создал: редактор новостей

Причиной пожаров, уничтоживших 26 домов в Одессе, был поджог, - полиция. ФОТО

Предварительная причина возгорания дачных домиков ночью 11 и 13 апреля на причале в районе 411-й батареи по улице Шкиперской в Одессе - поджоги.

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Будущий застройщик расчищает территорию под гостинницу или развлекательный центр... Вот так у нас в Украине делается бизнесс... власть как дикари... какую еще нах. Европу вы захотели...
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Там очень дорогая земля. Рядом с морем. Чистое море, степной воздух, тихий район...
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И канализация... Хотя побережье точно кому- то приглянулось.
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Канализация идет немного в другом месте.
В молодости гулял на пляж по Львовской. Там не продыхнуть было. Временами при прорывах в низине просто всё заливало какой-то мочой.
А на даче Ковалевского - всё чистенько. Открытое море, никаких предприятий, мало приезжего народа срущего в воду приспустив плавки...
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В частных районах - не возведут. На что-то другое расчет.
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а что, это разве не видно по крестам на форуме? и по банам, если ляпнешь что-то антисоветское антипартийное
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Только почему-то никто не рассказывает,что в расчёт тарифов эта абонплата всегда входила и мы её платили.Сейчас же повышают и тарифы и + дополнительно вводят абонплаты и за газ,и за тепло,и за электроэнергию.
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я бы на месте пострадавших сжег то что там построят, и дураку понятно что их заказ, только так с народом считатся этих уродов можно заставить!
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Зачем тратить лове,на скупку участков у собственников,если можно решить вопрос кардинально,с помощью огня.Бессовесные твари это сделали
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПричиной пожаров, уничтоживших 26 домов в Одессе, был поджог, - полиция. ФОТО
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