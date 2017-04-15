Причиной пожаров, уничтоживших 26 домов в Одессе, был поджог, - полиция. ФОТО

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В молодости гулял на пляж по Львовской. Там не продыхнуть было. Временами при прорывах в низине просто всё заливало какой-то мочой.
А на даче Ковалевского - всё чистенько. Открытое море, никаких предприятий, мало приезжего народа срущего в воду приспустив плавки...
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антисоветскоеантипартийное
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Это не Бутусов, просто похож.
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