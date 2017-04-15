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Материалы по теме:  Пасха
Теги: Пасха (8) ГСЧС (933)
Тему создал: редактор новостей

Подразделения ГосЧС перешли на усиленный режим дежурств на время Пасхальных праздников

Спасатели будут дежурить непосредственно в храмах и церквях по всей территории Украины

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И 3хлетнее буйство кацапов.

Омерикаввидивойска.Украина должна подать в оон что сша ИМЕЮТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО бомбить украинский законный полуостров. С засылкой своих ихтамнетов под видом украинских.
Без поляков, турков, вегнров и румынов. Ядерное оружие тоже можно применять.
Штаты в ответ за это списывать украинский долг перед мвф. Погашение долга за счет конфискации счетов фирташа,
коломойского, бурого аахмэтава, кучмы, яныка, тимошенко и пр. Кому давали, а фирташи через схемы это перевели в швейцарию, вот пусть и патрошат кому давали по сути.
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Навіщо його взагалі бомбити ? Яка ЯЗ на українській землі ?
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турция у греции отжала половину кипра. Турки не хуже ваты.

Там должно быть украина и нато.
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30 лет и выветрится. Иначе ждет еще война с турцией. Кроме раши еще турцию нужно валить.
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НОВАЯ ЛОЖЬ ОТ ВАТЫ. ЗАДАЧА. Найди ее сам. Следите за анансами информ-напалм

хло уменьшает расходы по всем статьям, уменьшил ДАЖЕ(это считалось первой важности) военное финансирование на 10 млрддолвгод. Но не замечается уменьшения НА ватное СВЯТОЕ-ЛЖИ, все старые инструменты, особенно против украины, в строю. Ложь это последнее от чего вата откажется. Ложь крепит их гнилой дух, ложь помагает им выживать ихней гнили в самые гнилые времена, которые у них чуть ли не раз за разом. Вата кончает от лжи, резкий отказ от лжи может сказаться на психическом здоровье. Особенно их бодрит и греет ложь, через которую украина остается в таком же дерьме как и они. Следите за их ложью, изучайте ватную ложь, и вы сможете достичь более высокого уровня просвещения. Изучая ватный феномен лжи вы сможете понять некоторые малодоступные литрмолочникам устои человеческого мировоззрения и даже продвинуться еще дальше.
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мнс такая бредятена и руководители совковые комсомольцы ,как свечка с паски может глобально уничтожить мир
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Это всё равно не снизит процент пожароопасности . В церкви свечи зажигают одновременно десятки или сотни человек . Как один дежурный пожарный за всеми уследит . ?
Представляю картину , как он бегает во время панихиды , туды- сюды , среди молящихся людей ,, и смотрит что бы они ничего там не сожгли . ! .
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пьяных в сисяндру -будет много!пусть готовятся еще лучше,плюс военный синдром.а ежели и оружие кто-то привез?!!это будет весело
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типа усиленно козла забивать будут?)) трёп не о чём, в совковом стиле((
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПодразделения ГосЧС перешли на усиленный режим дежурств на время Пасхальных праздников
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