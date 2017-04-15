Подразделения ГосЧС перешли на усиленный режим дежурств на время Пасхальных праздников

NNN, Вадимир Каракай, Дмитрий Лозовский, Путенбох, Зоя Романюк, Сергей Галузин, Serjio 1611, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Волинський Руслан, 4life, Шпилли Вилли cd9fc0bf, sergik, Виталий Прокуратор, Cтарий Кінь, Володимир Науменко a6a66e08, Гамардж Ёба 21766217, Zaporozec, роман роман 93b1d6e5, Саша777, М А Р И К, Маричка Руденко, Лесли, Гыг с Вами, Светлана Т., Вася Путлер, Pavlo Dudra, Олег Петрович ed2c8e0a, East Clintwood, Владік, Герхард, Neutral13, marina marinina, Oleg Youryevich, Вячеслав, Sunrise Ajmi, Особиста Думка
Ответить
Омерикаввидивойска.Украина должна подать в оон что сша ИМЕЮТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО бомбить украинский законный полуостров. С засылкой своих ихтамнетов под видом украинских.
Без поляков, турков, вегнров и румынов. Ядерное оружие тоже можно применять.
Штаты в ответ за это списывать украинский долг перед мвф. Погашение долга за счет конфискации счетов фирташа,
коломойского, бурого аахмэтава, кучмы, яныка, тимошенко и пр. Кому давали, а фирташи через схемы это перевели в швейцарию, вот пусть и патрошат кому давали по сути.
Ответить
Ответить
Там должно быть украина и нато.
Ответить
Ответить
хло уменьшает расходы по всем статьям, уменьшил ДАЖЕ(это считалось первой важности) военное финансирование на 10 млрддолвгод. Но не замечается уменьшения НА ватное СВЯТОЕ-ЛЖИ, все старые инструменты, особенно против украины, в строю. Ложь это последнее от чего вата откажется. Ложь крепит их гнилой дух, ложь помагает им выживать ихней гнили в самые гнилые времена, которые у них чуть ли не раз за разом. Вата кончает от лжи, резкий отказ от лжи может сказаться на психическом здоровье. Особенно их бодрит и греет ложь, через которую украина остается в таком же дерьме как и они. Следите за их ложью, изучайте ватную ложь, и вы сможете достичь более высокого уровня просвещения. Изучая ватный феномен лжи вы сможете понять некоторые малодоступные литрмолочникам устои человеческого мировоззрения и даже продвинуться еще дальше.
Ответить
Ответить
Представляю картину , как он бегает во время панихиды , туды- сюды , среди молящихся людей ,, и смотрит что бы они ничего там не сожгли . ! .
Ответить
Ответить
Ответить