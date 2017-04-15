В поезде Киев - Мариуполь пассажирка родила девочку

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женскому населению рожать только религия помогает.
НО нужно помнить что богу пофигу.
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Сообщите пжлст сколько было зачато.
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Ну и новости у пожелтевшего Цензора...
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