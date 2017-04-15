EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Форум Украины(594592)
  1770  22
Теги: поезд (618) роды (38) новорожденные (24) Бальчун Войцех (76)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В поезде Киев - Мариуполь пассажирка родила девочку

Пассажирка поезда сообщением Киев – Мариуполь родила девочку. Мать с ребенком находятся в запорожском роддоме.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так уже была : Матарола пытался родить в лифте и его от натуги разорвало в клочья
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ему сделали кесарево. Плод долго собирала уборщица и спрашивала, что же он такое ел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Даешь православие для женщин,

женскому населению рожать только религия помогает.
НО нужно помнить что богу пофигу.



В поезде Киев – Мариуполь пассажирка родила девочку - Цензор.НЕТ 849
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Хорошо що хоч нікого не вбили, як зазвичай...........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Родился ребенок - прекрасно!
Сообщите пжлст сколько было зачато.
 показать весь комментарий
Ответить
 
поезда до Мариуполя идут так долго (Киев-Мариуполь- 20 часов), что не мудрено и родить за єто время. На самом деле єто грустно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот, чего ей дома не сиделось, дурехе ??!! А проводницы - молодцы !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меня всегда удивляли дебилки, начинающие ездить и летать за месяц до родов. Наверное, где зачали, там и родили. Интересно, на заднем сидении машины с торчащими в окна ногами многие рожают?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В поезде пассажирка родила девочку!? Сенсаційна новина 2017 року.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лошадь отделалась легким испугом.
Ну и новости у пожелтевшего Цензора...
 показать весь комментарий
Ответить
 
У меня кореш в Николаеве в 13 году скорую не дождался, пришлось самому принимать... А тут аж две проводницы помогли!
 показать весь комментарий
Ответить
 
На наших РЖД,можно не только забереметь,в пути,но и родить
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныВ поезде Киев - Мариуполь пассажирка родила девочку
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
NNN, Вадимир Каракай, Дмитрий Лозовский, Путенбох, Зоя Романюк, Сергей Галузин, Serjio 1611, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Волинський Руслан, 4life, Шпилли Вилли cd9fc0bf, sergik, Виталий Прокуратор, Cтарий Кінь, Володимир Науменко a6a66e08, Гамардж Ёба 21766217, Zaporozec, роман роман 93b1d6e5, Саша777, М А Р И К, Маричка Руденко, Лесли, Гыг с Вами, Светлана Т., Вася Путлер, Pavlo Dudra, Олег Петрович ed2c8e0a, East Clintwood, Владік, Герхард, Neutral13, marina marinina, Oleg Youryevich, Вячеслав, Sunrise Ajmi, Особиста Думка
 Всего на сайте: 118 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти