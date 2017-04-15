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Теги: дети (3075) изнасилование (698) инвалиды (283) Киевская область (1466)
Тему создал: редактор новостей

Суд принял решение взять под стражу без права внесения залога двух злоумышленников, которые пытали и насиловали 10-летнего мальчика-инвалида, - Горган

Глава Киевской ОГА сообщил о ходе дела.

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Глава Киевской ОГА Горган....а ты каким боков в деле?
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ну прямо подвиг Матросова.. очевидный факт жестокости и зверства и никто ничего не делал ты бы нам Глава Киевской ОГА рассказал про родителей этих с палкой.. жаль что их тут же кратким судом ЧЕЛОВЕКА не положили на рельсы и не пропустили пару эшелонов.... эти ублюдки уже утеряны для общества так зачем тратить гроши на следствие, экспертизы суды и тюрьмы их охранять ,кормить и учить зачем???!! наказание одно на КОЛ 5 ТОЧКОЙ И ВСЕ через 4-7 суток представятся сами Пусть Бог им отмеряет остальное......
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Ясний-красний, у педофілів же нама мільйонів і поживитись нічим буде.
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Кузькин, если поинтересоваться детальнее этим делом, то эти выродки окажутся русскими. Вашего швалья на Украину наехало немеряно. Тебе скинуть видок о людоедах в России и специальной тюрьме для них?
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людина працює)), а маршрутники його тиснуть, гарна людина й фамілія))) в нтьго супер!
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Очень, очень жаль что этих нелюдей нельзя кастрировать!!!
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Живьём в кислоте, вместе с "родителями"-3/14дарасами растворить...
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Таких тварей, нужно отдать торнадовцам на суд.
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о чём вы говорите? Можно подумать, что в Торнадо звери какие. Что же им не инкременировали ничего из заявленого Матиасом?
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Предлагаю такое говно утилизировать путем разминирования на Донбассе. Толку от той тюрьмы. Если оно сейчас такое говно - то и после освобождения останется таким говном. А так хоть польза будет по разминированию на Донбассе.
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...Объявить в сми об уродах,указать название суда и время,когда их должны перевезти в тюрьму...поставить автозак на расстоянии 10 км от суда ,вывести,дать маршрут к машине и без охраны...Снять это шоу на камеру...
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да уж! кастрировать на месте! а потом уже на зону, в петушарню
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то лошадь по дороге таскают до костей...то вот это теперь...кому то выгодно иметь такую кровожадную власть, которая не может принимать и исполнять ЗАКОНЫ для людей Украины ...и у них явно не украинская кровь...
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Не обольщайтеся, в целом большенство чиновников украинцы. Учили и воспитывали их тоже украинцы. Это те, которые попалися, а сколько таких, которые умнее и потом мусорами, министрами станут?
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Трое злоумышленников пытали,а взяли под стражу двоих,а третьего куда?
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Саша Лялька(он же Горган) пиарится на чужом горе.
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Согласен. Это же каким надо быть рыговским ублюдищем, чтобы на таком горе пиариться. Тварь
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в сизо нет мест, сразу их на зону, с экономим на суде, мертвых не судят
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Таких мразей надо либо казнить медленно по частям либо пожизненное на каких нибудь работах связанных с химией либо радиоактивными веществами ибо выйдут лет через 5(а больше не дадут) и потом дети или жёны в опасности будут.
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Это наверное дебилы какие то ущербные с которых взять нечего поэтому так пафосно и объявили что без права залога. Были бы какие то мажоры сначала было бы вывсеврете, потом подождали бы пока улягутся страсти и спокойно выпустили бы.
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Смотря чьи детишки, их поступки могут списать на последствия Чернобыля,мол сами они и жертвы,а преступник -СССР.
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Отличные кадры для полиции ростут. Будет толк из ублюдков.
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Ибанько, тебя, наверное, бывшие мусора дубинкой в очко отымели, так ты теперь злость выливаешь на новую полицию (патрульных)?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд принял решение взять под стражу без права внесения залога двух злоумышленников, которые пытали и насиловали 10-летнего мальчика-инвалида, - Горган
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